Финансы
Курс рубля повышается в начале торговБанки.ру вчера в 03:27
На 10:10 мск курс доллара понизился на 15 копеек и составил 63,09 рубля, а евро подешевел до 70,29 рубля (минус 15 копеек).
Читать в источнике
Подробнее о событии
Показать все источники
Евро по официальному курсу ЦБ РФ вырос до 70,31 рубля, а доллар снизился на 3 копейки
Интересантвчера в 06:18
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 05:04, Ашберн
Гаджеты
СМИ узнали сроки запуска Apple Card
Пользователи iPhone смогут оформить карту через приложение Wallet, которое получит поддержку Apple Card в рамках обновления операционной системы до iOS 12.4.
Обновлено вчера в 11:54
Политика
Украинцы подписали новую петицию об увольнении главы офиса президента
Петиция с требованием уволить главу офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана набрала на сайте главы государства необходимые для ее рассмотрения 25 000 голосов.
Обновлено в 04:21
Политика
Волкер сообщил о подготовке визита Зеленского в США
Как сообщалось, 25 июля американский лидер Дональд Трамп и украинский президент Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого договорились предметно обсудить практические вопросы двустороннего взаимодействия во время визита главы Украины в Соединённые Штаты.
Обновлено в 04:17
Кино
Авторы сериала «Игра престолов» решили разорвать контракт с HBO
Заключение сделки на 200 миллионов долларов позволит Бениоффу и Уайссу обогнать создателей сериала "Мир Дикого Запада" Лизу Джой и Джонатана Нолана, которые недавно заключили рекордный договор на 150 млн долларов.
Обновлено в 04:26
Общество
Названы самые стыдные ошибки в речи
Ученые рассказали о топ-10 ошибках в речи, за которые бывает стыдно людям, говорящим на русском языке.
Обновлено в 02:48
Общество
Собянин: на митинге оппозиции готовятся провокации
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что порядок в городе во время несогласованного митинга в поддержку экс-кандидатов на выборы в Мосгордуму «будет обеспечен в соответствии с действующим законом».
Обновлено в 03:01
Космос
Запущенная в Японии коммерческая ракета упала в море
Запуск космической ракеты "МОМО-4" в Японии завершился полным провалом - из-за отключения двигателя раньше времени она упала в море.
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес
Наташа Королева вслед за Бабкиной опубликовала фото в ванне
Внимательные подписчики Натальи сразу обратили внимание, что буквально на днях похожую фотографию выкладывала ее коллега по сцене Надежда Бабкина, которая отдыхала на Алтае и делала различные омолаживающие процедуры.
Обновлено в 00:44
Армия и оружие
Sohu: российские бомбардировщики дали пощечину НАТО над Балтикой
В китайском издании Sohu отметили, что российские бомбардировщики Ту-160, осуществившие полет над Балтийским морем во время учений военного блок, привели в ужас войска НАТО.
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия
Аниту Цой экстренно увезли на «скорой» с фестиваля «Жара»
Обновлено вчера в 14:36
Происшествия
В Канаде при крушении гидросамолета погибли четыре человека
Обновлено вчера в 23:30
Космос
Дуэйн Джонсон присоединился к борцам с гигантским телескопом на Гавайях
Голливудский актер Дуэйн «Скала» Джонсон присоединился к протестующим на Гавайских островах, которые выступают против строительства гигантского телескопа на самой высокой горе штата - Мауна-Кеа.
Обновлено 25 июля в 16:54
Политика
Зеленского призвали возобновить авиасообщение с Россией
На сайте украинского президента Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой возобновить авиасообщение между Украиной и Россией, так как из-за его отмены «страдают в основном украинцы».
Обновлено в 03:00
Политика
Власти США затребовали налоги с обладателей криптовалюты
Власти США начали массово рассылать письма обладателям криптовалют с требованием предоставлять отчет о доходах, а также справки об уплате налогов на транзакции с виртуальными валютами.
Обновлено вчера в 13:45
Общество
Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника
Обновлено вчера в 14:51
Политика
Опрос: большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией
Большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.
Обновлено в 01:43
Происшествия
Пять человек погибли во время землетрясения на Филиппинах
Пять человек погибли и 12 пострадали в время двух землетрясений на Филиппинах, сообщает 27 июля агентство «Синьхуа».
Обновлено вчера в 22:43
Политика
Зеленский прибыл в Одессу в экономклассе
Обновлено в 03:39
Политика
Дипломаты встретились с российскими моряками с танкера Stena Impero
«Российские дипломаты встретились с нашими гражданами — членами экипажа задержанного танкера Stena Impero», — указано в сообщении.
Обновлено в 04:34
Общество
Синоптик рассказал о резком похолодании в Москве
На следующей неделе станет еще холоднее. Синоптик предупредил москвичей о сильном ветре, дожде и похолодании до 10 градусов.
Обновлено 25 июля в 05:43
Происшествия
Появилось видео нападения на кондуктора троллейбуса в Петербурге
В социальных сетях появилось видео нападения молодого человека на кондуктора троллейбуса в Петербурге.
Обновлено в 02:38
Общество
В Амурской области из-за наводнения эвакуировали почти 1 тыс. человек
В Амурской области в связи с паводком эвакуировали 980 человек, в том числе 333 детей.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Жителя Москвы задержали за пробежку перед мэрией
Вышел на утреннюю пробежку, бежал перед мэрией, меня задержали, повалили лицом в асфальт. pic.twitter.com/aOzDCmXcoy— Constantine (@CKonovalov) 27 июля 2019 г. Митинг у мэрии Москвы: 27 июля в 14:00 оппозиционеры собираются на несогласованную акцию протеста у здания московской мэрии, после того, как независимых кандидатов не допустили на выборы.
Обновлено в 04:41
Футбол
Месси может подписать бессрочный контракт с «Барселоной»
Обновлено в 00:15
Общество
Более 40% россиян не заметили усиления поддержки семей с детьми
Большинство россиян (42%) уверены, что власти страны за последний год никак не увеличили поощрения рождаемости и поддержки семей с детьми, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса службы специальной связи и информации ФСО.
Обновлено в 03:57
Политика
Генпрокурор США потребовал от россиянина Винника $100 млн
Обновлено в 03:31
Происшествия
Ребенок утонул в реке на Урале во время экскурсии
Подросток из детского дома утонул в реке Реж в Свердловской области, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:26