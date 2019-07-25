Финансы
Рубль в начале торгов укрепился к доллару и евроРосбалт 24 июля в 04:21
Российская нацвалюта на старте сегодняшних торгов на Московской бирже незначительно подорожала к доллару США и евро. Так, к 10:01 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» снизился на 3 копейки к предыдущему закрытию и составил 63,13 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Рубль сократил темпы роста к доллару и почти не меняется на итогах заседания ЕЦБ
Интерфаксвчера в 12:38
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 21:46, Вашингтон
Политика
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
Ранее сообщалось, что на Украине требуют пустить поезда в Крым. Жители страны написали петицию украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 21:06
Общество
Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие
Госдеп одобрил продажу Индии оборудования для обслуживания самолетов С-17 на $670 млн
Госдепартамент одобрил возможную продажу Индии оборудования и услуг для технического обслуживания военно-транспортных самолетов С-17 на сумму в $670 млн.
Обновлено в 20:36
Общество
Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника
Обновлено в 14:51
Футбол
Стерлинг: «Я был очень рад за „Ливерпуль“, но для нас АПЛ важнее ЛЧ»
Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг отметил, что для его команды победа в Премьер-Лиге имеет большее значение, чем кубок Лиги чемпионов.
Обновлено в 19:38
Экономика
Депутат допустил причисление к значимым ресурсам мобильных операторов
Разработчик законопроекта об ограничении контроля иностранцев над значимыми сайтами, депутат Антон Горелкин не исключил, что действие документа может быть распространено на крупнейших операторов сотовой связи.
Обновлено в 12:35
Политика
Лукашенко заявил, что ни за какие деньги не отвернется от России
По словам Лукашенко, Белоруссия стремится к партнерству с Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки, однако не готова к разрыву дружеских отношений с братской Российской Федерацией «ни за какие деньги».
Обновлено в 10:42
Происшествия
В Царском Селе иностранные туристы побили россиянку в очереди в музей
В Пушкине сотрудники Росгвардии задержали двух туристов из Юго-Восточной Азии, которые подрались с россиянкой в очереди у входа в музей-заповедник "Царское село".
Обновлено в 09:23
Музыка
В Баку открылся музыкальный фестиваль «Жара»
Четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара" открылся в четверг вечером в столице Азербайджана.
Обновлено вчера в 16:42
Политика
Трамп и Макрон обсудили «иранскую угрозу торговому судоходству»
Президенты СШA и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон обсудили "иранскую угрозу торговому судоходству" в Ормузском проливе, сообщил Белый дом.
Обновлено в 19:31
Происшествия
Землетрясения на Филиппинах унесли жизни 5 человек
Обновлено в 21:16
Политика
Пушков оценил слова Трампа об отсутствии причин для вражды с Россией
Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил заявление президента США Дональда Трампа об отсутствии причин для конфликта с Россией, заметив, что это никак не сказывается на политике его администрации.
Обновлено в 20:31
Футбол
Оскар заявил, что провел переговоры с «Миланом» и «Интером»
Полузащитник китайского клуба "Шанхай СИПГ" Оскар заявил, что хотел бы продолжить карьеру в Италии.
Обновлено в 13:59
Политика
Мадуро поблагодарил Россию, Китай, Индию и Турцию
Благодарность российским, китайским, индийским и турецким специалистам за помощь в развитии экономики выразил президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе выступления перед согражданами.
Обновлено в 19:58
Космос
Когда над Калининградом можно увидеть МКС (координаты и расписание)
Появились расписания видимых пролётов над Калининградом одного из первых в мире солнечных парусов LightSail-2 (запущен носителем Falcon Heavy 25 июня), корейского искусственного спутника Земли Кванмёнсон-3, телескопа Hubble, европейского спутника Envisat и американского OTV-5.
Обновлено в 11:21
Общество
Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве
Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.
Обновлено в 02:57
Политика
Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины
Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.
Обновлено в 12:29
Политика
Посол Украины в БиГ предложил «хорватский сценарий» по Донбассу
Посол Украины в Боснии и Герцеговине и Хорватии Александр Левченко предложил Киеву реализовать "хорватский сценарий" для "возвращения" Донбасса, предполагающий ввод иностранных войск на территорию ДНР и ЛНР.
Обновлено в 01:24
Происшествия
В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском
В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального в Москве пришли с обыском сотрудники полиции и Следственного комитета России, сообщил директор ФБК Иван Жданов в Twitter.
Обновлено в 13:24
Футбол
«Динамо» обыграло «Урал» и одержало первую победу в сезоне РПЛ
Обновлено в 15:03
Происшествия
Пять автомобилей столкнулись на МКАД
На Московской кольцевой автодороге произошла авария с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах столицы.
Обновлено в 17:45
Здоровье
Обнаружена опасность средств для отпугивания комаров
Врачи рассказали, какую опасность для здоровья человека могут представлять средства для отпугивания комаров.
Обновлено в 19:59
Футбол
Шюррле согласен стать игроком «Спартака»
Обновлено в 16:51
Политика
Трамп получит бюджетные деньги на строительство стены на границе
Президент США Дональд Трамп получит 2,5 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 20:18
Спорт
19-й этап «Тур де Франс» не был завершен из-за непогоды
19-й этап «Тур де Франс-2019» был остановлен из-за погодных условий. Гонка была прервана за 26 километров до финиша из-за оползней.
Обновлено в 13:00
Авто
Volkswagen презентовал бюджетный кроссовер Jetta VS5
Немецкий атвопроизводитель Volkswagen провел официальную презентацию нового бюджетного кроссовера под брендом Jetta, который он будет выпускать совместно с китайским концерном FAW.
Обновлено в 14:32
Общество
В США подали в суд из-за «маленького» штрафа в 5 млрд для Facebook
Американская правозащитная организация "Центр электронной частной информации" обратилась в суд с требованием пересмотреть условия выплаты штрафа для Facebook.
Обновлено в 19:40