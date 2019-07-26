Финансы
Курс рубля повышается в начале торговБанки.ру вчера в 03:27
Российская валюта укрепляется к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 00:34, Вашингтон
Политика
Трамп: США введут ответные меры на цифровой налог Франции
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт ответные меры на цифровой налог Франции в отношении американских компаний.
Обновлено вчера в 12:59
Политика
В Китае рассказали об итогах встречи Лаврова с главой МИД КНР
В китайском министерстве иностранных дел рассказали об итогах встречи главы МИД России Сергея Лаврова и министра иностранных дел КНР Ван И.
Обновлено вчера в 23:28
Политика
Польша собралась пригласить Путина на 75-летие освобождения Освенцима
Обновлено вчера в 16:05
Шоу-бизнес
Елена Преснякова боится ходить к пластическим хирургам
Обновлено вчера в 08:05
Политика
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
Ранее сообщалось, что на Украине требуют пустить поезда в Крым. Жители страны написали петицию украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Обновлено вчера в 21:06
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
Экономика
Акции «Яндекса» упали на фоне законопроекта об интернет-ресурсах
Акции "Яндекса" на американской бирже Nasdaq упали после новостей о законопроекте, который ограничивает долю участия иностранного капитала в значимых интернет-компаниях, сообщили "Ведомости".
Обновлено вчера в 21:48
Армия и оружие
Sohu: российские бомбардировщики дали пощечину НАТО над Балтикой
В китайском издании Sohu отметили, что российские бомбардировщики Ту-160, осуществившие полет над Балтийским морем во время учений военного блок, привели в ужас войска НАТО.
Обновлено вчера в 10:58
Политика
Германия жаждет сближения с Россией
Как пишет газета, многие жители Германии признают западную политику против России неверной.
Обновлено в 00:10
Политика
США потребовали от россиянина Винника $100 миллионов
Вашингтон добивается возмещения 12 миллионов долларов лично от Винника и 88 миллионов долларов от онлайн-биржи BTC-e, которую, по данным американской прокуратуры, представляет россиянин.
Обновлено вчера в 20:46
Общество
Американка забралась на Килиманджаро в 89 лет и установила рекорд
Жительница США Энн Лоримор установила мировой рекорд, поднявшись на высочайший вулкан Африки Килиманджаро в 89 лет.
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия
«Она сама провоцировала убийцу»: подруга убитой в Раменском женщины
38-летний Шустов нанес около 20 ударов ножом Наталье на почве ревности.
Обновлено вчера в 16:16
Наука
Создан невероятно эффективный опреснитель на солнечной энергии
Поскольку система питается от солнечной энергии, устройства на ее базе могут быть особенно полезны в местах, где нет надежного доступа к электричеству - к примеру, в странах Африки и бедных районах Индии, где грязная вода становится источником постоянных заболеваний.
Обновлено 25 июля в 04:28
Политика
Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ-100 и МС-21
Россия и Турция обсудили поставку самолетов, а также совместную сборку вертолетов.
Обновлено вчера в 13:28
Армия и оружие
РВСН успешно провели учебный пуск баллистической ракеты «Тополь»
Обновлено вчера в 14:16
Космос
Китай вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования
Китай в пятницу произвёл успешный вывод на орбиту трёх космических аппаратов пятой группировки спутников дистанционного зондирования «Яогань-30» (YG-30-05).
Обновлено вчера в 01:04
Происшествия
Анита Цой показала травмированную на фестивале ногу
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Власти США напомнили владельцам криптовалют о налогах
Налоговая служба США (IRS) начала рассылать владельцам криптовалют предупреждения о возможном нарушении федеральных законов, пишет газета The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 22:38
Хоккей
Российский форвард Бучневич согласовал контракт с «Рейнджерс»
Российский нападающий Павел Бучневич пришел к соглашению по поводу контракта с "Нью-Йорк Рейнджерс", сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 22:15
Интернет
WhatsApp откажется от привязки к смартфону
Есть вероятность, что мессенджер можно будет использовать на нескольких устройствах без привязки к смартфону.
Обновлено вчера в 14:11
Общество
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева
Обновлено вчера в 13:06
Происшествия
На участников ЧМ в Южной Корее обрушилась крыша
Обновлено в 00:11
Здоровье
Женщина с внематочной беременностью родила здоровую девочку в Луганске
В Луганске произошел редчайший в акушерской практике случай — женщина, сама даже не подозревая об этом, выносила здорового ребенка в брюшной полости.
Обновлено вчера в 19:05
Политика
Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа
Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено вчера в 10:33
Политика
Незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму планируют провести сегодня встречу со сторонниками
Кандидаты от оппозиции требуют допустить их к выборам.
Обновлено вчера в 18:04
Шоу-бизнес
Состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено вчера в 23:52
Политика
Кличко сравнил Зеленского с Януковичем
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ведет себя так же, как один из его предшественников Виктор Янукович, и нарушает закон, желая сместить его с поста градоначальника.
Обновлено вчера в 18:53
Авто
Производство Tesla Model Y стартует осенью следующего года
Американская компания подтвердила, что производство нового электрического кроссовера начнется уже через год.
Обновлено вчера в 02:13
Шоу-бизнес
Максим Галкин поделился «постельным» фото с Аллой Пугачевой
Максим Галкин с семьей уже несколько недель находится на отдыхе в Юрмале.
Обновлено вчера в 04:33
Политика
Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию
Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 05:14