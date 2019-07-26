Финансы

Курс рубля повышается в начале торговБанки.ру 03:27

Российская валюта укрепляется к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Курс валют упал на открытии торгов

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Рубль в ходе торгов незначительно выигрывает у доллара и евро

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Рубль начал торги ростом к доллару и евро. Биржевые индексы разнонаправлены

Интересант03:15

Курс рубля повышается в начале торгов

Банки.ру03:27
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Происшествия

Пять автомобилей столкнулись на МКАД

Обновлено в 17:45
Политика

«Газпром» может продлить контракт на транзит газа с Украиной

«Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок.
Обновлено в 04:23
Происшествия

В Казани поссорившиеся родители бросили годовалую дочку на обочине

Обновлено в 14:00
Спорт

Сборная России по пляжному футболу вышла на чемпионат мира

Обновлено в 14:39
Здоровье

Паломникам посоветовали не пить сырое верблюжье молоко во время хаджа

Роспотребнадзор рекомендовал паломникам, которые отправляются на хадж в Саудовскую Аравию, строго соблюдать личную гигиену и, в частности, не пить сырое верблюжье молоко.
Обновлено в 09:38
Спорт

Ефимова завоевала золото ЧМ в заплыве на 200 м брассом

Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира в Кванджу (Корея).
Обновлено в 08:26
Политика

Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины

Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.
Обновлено в 12:29
Политика

Трамп выступил на фоне измененного герба США с двуглавым орлом

Обновлено вчера в 10:25
Общество

Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу

Из-за долгов по алиментам футболисту Дмитрию Тарасову запрещено покидать пределы России, также в скором времени ему ограничат право вождения автомобиля.
Обновлено в 10:44
Финансы

Банк России понизил ключевую ставку до 7,25%

Банк России понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,25%, отметив продолжающееся замедление инфляции.
Обновлено в 06:47
Экономика

Акции «Яндекс» упали на фоне нового законопроекта

Характерно, что резкое падение акций зафиксировано после внесения в Государственную думу России законопроекта об ограничении иностранного капитала в значимых для развития информационной инфраструктуры России интернет-ресурсах.
Обновлено в 19:05
Теннис

Рублев обыграл Тима и вышел в полуфинал турнира в Гамбурге

Обновлено в 09:19
Политика

Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии

В ведомстве отметили, что Россия экспортирует военную продукцию в Сербию в "строгом соответствии с международным законодательством" и в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества.
Обновлено в 12:12
Происшествия

Погода буйствует: в Амурской области эвакуируют людей

В Амурской области из-за наводнения эвакуируют людей. Жителей села Норска пришлось вывозить на вертолете, Ми-8 сделал несколько рейсов.
Обновлено вчера в 09:29
Армия и оружие

РФ завершила первый этап поставок С-400 в Турцию

Обновлено вчера в 09:44
Армия и оружие

Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России

Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес

Мария Комиссарова делала аборт

Мария Комиссарова призналась, что в 2012 году сделала аборт.
Обновлено в 17:00
Гаджеты

Telegram бразильского президента и министров взломали через голосовую почту

Бразильские власти утверждают, что некоторые из этих сообщений были переданы журналистам издания The Intercept после взлома аккаунта министра юстиции Сержиу Мору, произошедшего 5 июня 2019 года.
Обновлено в 14:53
Общество

Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 09:55
Политика

Лукашенко заявил, что ни за какие деньги не отвернется от России

По словам Лукашенко, Белоруссия стремится к партнерству с Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки, однако не готова к разрыву дружеских отношений с братской Российской Федерацией «ни за какие деньги».
Обновлено в 10:42
Происшествия

С обысками пришли в штаб Гудкова и домой к Яшину

Ранее 26 июля сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, в штаб Ильи Яшина и политикам, которые не были зарегистрированы на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 16:18
Общество

Умерла старейшая в мире горилла

Обновлено в 15:08
Происшествия

Направлявшийся из Баку в Дубай борт вернулся в аэропорт вылета

Из-за сработавшего датчика дыма пассажирский Airbus A-319 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", выполнявший рейс по маршруту Баку — Дубай, вернулся в аэропорт вылета, где благополучно приземлился.
Обновлено в 19:24
Политика

Трамп не увидел причин враждовать с Россией

Несмотря на утверждения об отсутствии причин для плохих отношений с Москвой Трамп регулярно повторяет, что никто до него не предпринимал таких жестких мер к России, включая многочисленные санкции и массовое выдворение дипломатов.
Обновлено в 17:48
Технологии

Сбербанк персонализировал свои банкоматы

Сбербанк обновил свои банкоматы, теперь меню в них персонализировано.
Обновлено в 07:24
Футбол

Дасаев прокомментировал ссору Шалимова и Кононова

Экс-голкипер московского "Спартака" Ринат Дасаев высказался по поводу ссоры бывшего игрока красно-белых Игоря Шалимова с нынешним главным тренером столичной команды Олегом Кононовым, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 16:17
Политика

Московская полиция предупредила, что будет пресекать попытки провести акцию у столичной мэрии

Ранее незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму от оппозиции объявили о планах провести встречу с избирателями у мэрии.
Обновлено в 19:03
Музыка

«Перекресток» выпустил музыкальный альбом и клип про огурцы

Обновлено в 05:43
Политика

Зеленского попросили пустить поезда в Крым

Обновлено в 09:49
Общество

Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника

Обновлено в 14:51
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