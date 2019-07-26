Финансы
Курс рубля повышается в начале торговБанки.ру 03:27
Российская валюта укрепляется к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 20:16, Вашингтон
Происшествия
Пять автомобилей столкнулись на МКАД
Обновлено в 17:45
Политика
«Газпром» может продлить контракт на транзит газа с Украиной
«Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок.
Обновлено в 04:23
Спорт
Сборная России по пляжному футболу вышла на чемпионат мира
Обновлено в 14:39
Здоровье
Паломникам посоветовали не пить сырое верблюжье молоко во время хаджа
Роспотребнадзор рекомендовал паломникам, которые отправляются на хадж в Саудовскую Аравию, строго соблюдать личную гигиену и, в частности, не пить сырое верблюжье молоко.
Обновлено в 09:38
Спорт
Ефимова завоевала золото ЧМ в заплыве на 200 м брассом
Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира в Кванджу (Корея).
Обновлено в 08:26
Политика
Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины
Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.
Обновлено в 12:29
Политика
Трамп выступил на фоне измененного герба США с двуглавым орлом
Обновлено вчера в 10:25
Общество
Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу
Из-за долгов по алиментам футболисту Дмитрию Тарасову запрещено покидать пределы России, также в скором времени ему ограничат право вождения автомобиля.
Обновлено в 10:44
Финансы
Банк России понизил ключевую ставку до 7,25%
Банк России понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,25%, отметив продолжающееся замедление инфляции.
Обновлено в 06:47
Экономика
Акции «Яндекс» упали на фоне нового законопроекта
Характерно, что резкое падение акций зафиксировано после внесения в Государственную думу России законопроекта об ограничении иностранного капитала в значимых для развития информационной инфраструктуры России интернет-ресурсах.
Обновлено в 19:05
Теннис
Рублев обыграл Тима и вышел в полуфинал турнира в Гамбурге
Обновлено в 09:19
Политика
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
В ведомстве отметили, что Россия экспортирует военную продукцию в Сербию в "строгом соответствии с международным законодательством" и в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества.
Обновлено в 12:12
Происшествия
Погода буйствует: в Амурской области эвакуируют людей
В Амурской области из-за наводнения эвакуируют людей. Жителей села Норска пришлось вывозить на вертолете, Ми-8 сделал несколько рейсов.
Обновлено вчера в 09:29
Армия и оружие
РФ завершила первый этап поставок С-400 в Турцию
Обновлено вчера в 09:44
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес
Мария Комиссарова делала аборт
Мария Комиссарова призналась, что в 2012 году сделала аборт.
Обновлено в 17:00
Гаджеты
Telegram бразильского президента и министров взломали через голосовую почту
Бразильские власти утверждают, что некоторые из этих сообщений были переданы журналистам издания The Intercept после взлома аккаунта министра юстиции Сержиу Мору, произошедшего 5 июня 2019 года.
Обновлено в 14:53
Общество
Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 09:55
Политика
Лукашенко заявил, что ни за какие деньги не отвернется от России
По словам Лукашенко, Белоруссия стремится к партнерству с Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки, однако не готова к разрыву дружеских отношений с братской Российской Федерацией «ни за какие деньги».
Обновлено в 10:42
Происшествия
С обысками пришли в штаб Гудкова и домой к Яшину
Ранее 26 июля сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, в штаб Ильи Яшина и политикам, которые не были зарегистрированы на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 16:18
Общество
Умерла старейшая в мире горилла
Обновлено в 15:08
Происшествия
Направлявшийся из Баку в Дубай борт вернулся в аэропорт вылета
Из-за сработавшего датчика дыма пассажирский Airbus A-319 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", выполнявший рейс по маршруту Баку — Дубай, вернулся в аэропорт вылета, где благополучно приземлился.
Обновлено в 19:24
Политика
Трамп не увидел причин враждовать с Россией
Несмотря на утверждения об отсутствии причин для плохих отношений с Москвой Трамп регулярно повторяет, что никто до него не предпринимал таких жестких мер к России, включая многочисленные санкции и массовое выдворение дипломатов.
Обновлено в 17:48
Технологии
Сбербанк персонализировал свои банкоматы
Сбербанк обновил свои банкоматы, теперь меню в них персонализировано.
Обновлено в 07:24
Футбол
Дасаев прокомментировал ссору Шалимова и Кононова
Экс-голкипер московского "Спартака" Ринат Дасаев высказался по поводу ссоры бывшего игрока красно-белых Игоря Шалимова с нынешним главным тренером столичной команды Олегом Кононовым, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 16:17
Политика
Московская полиция предупредила, что будет пресекать попытки провести акцию у столичной мэрии
Ранее незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму от оппозиции объявили о планах провести встречу с избирателями у мэрии.
Обновлено в 19:03
Музыка
«Перекресток» выпустил музыкальный альбом и клип про огурцы
Обновлено в 05:43
Политика
Зеленского попросили пустить поезда в Крым
Обновлено в 09:49
Общество
Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника
Обновлено в 14:51