Финансы
Курс рубля повышается в начале торговБанки.ру 03:27
Российская валюта укрепляется к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 18:44, Вашингтон
Наука
Изменения в мозге нашли у работавших на Кубе дипломатов США
В поисках причин в университете Пенсильвании провели исследование ставших подверженными «синдрому Гаваны» 23 мужчин и 17 женщин, сравнив их показатели с контрольной группой из 48 граждан США, никогда не посещавших Кубу.
Обновлено 24 июля в 15:45
Политика
МИД России пригрозил британским СМИ ответом на штраф RT
МИД России пригрозил Лондону ответными мерами после решения медиарегулятора Ofcom оштрафовать телеканал RT на £ 200 тыс. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 13:58
Политика
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
В ведомстве отметили, что Россия экспортирует военную продукцию в Сербию в "строгом соответствии с международным законодательством" и в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества.
Обновлено в 12:12
Политика
Польша пригласит Путина на годовщину освобождения Освенцима
Обновлено в 08:21
Экономика
Россиян предупредили о подорожании сладостей
Кондитерские изделия в России могут подорожать на 5-7 процентов. Об этом «Известиям» сообщили в Московской торгово-промышленной палате.
Обновлено в 00:59
Происшествия
«Она сама провоцировала убийцу»: подруга убитой в Раменском женщины
38-летний Шустов нанес около 20 ударов ножом Наталье на почве ревности.
Обновлено в 16:16
Шоу-бизнес
Состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 14:39
Общество
Украинки массово оголились после оскорбления чиновника
Обновлено в 15:20
Происшествия
С обысками пришли в штаб Гудкова и домой к Яшину
Ранее 26 июля сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, в штаб Ильи Яшина и политикам, которые не были зарегистрированы на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 16:18
Политика
Трамп не захотел винить Турцию за покупку С-400
Президент США Дональд Трамп отказался винить Турцию из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф».
Обновлено в 18:16
Общество
Малоимущие семьи смогут получать пособие на ребенка до трех лет
Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект, определяющий возможность малоимущим семьям получать детские пособия до достижения ребенком трехлетнего возраста, а не полутора лет, как ранее.
Обновлено вчера в 02:28
Авто
В ОАЭ требуются скауты на поиск заброшенных суперкаров
Компании HushHush требуется на работы скаут, который займётся поиском суперкаров, в дальнейшем перепроданных.
Обновлено в 09:21
Авто
Из Toyota Supra сделали внедорожник с мотором от КамАЗа
В Великобритании владелец Toyota Supra четвёртого поколения решил превратить японское купе в суровый внедорожник и оснастил его дизельным двигателем.
Обновлено в 09:46
Интернет
В WhatsApp появятся новые функции
Разработчики WhatsApp тестируют ряд новых функций для следующей версии приложения на платформе iOS. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
Обновлено в 11:54
Кино
Создатели «Игры престолов» уйдут из HBO в Disney+ или Amazon
Создатели культового сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс покидают компанию HBO, с которой сотрудничали более 10 лет.
Обновлено в 02:59
Спорт
Звезда «Терминатора» рассказала о работе с тренером Серены Уильямс
Актриса Линда Хэмилтон, которая играет роль Сары Коннор в новом фильме из серии «Терминатор», рассказала, что в ходе подготовки к съемкам тренировалась с Маки Шилстоуном, личным тренером известной американской теннисистки Серены Уильямс.
Обновлено в 12:39
Наука
Команды регионального НОЦ и Самарского университета защитили программы развития
Команды Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева и регионального научно-образовательного центра (НОЦ) защитили проекты развития перед университетами-участниками и экспертным сообществом образовательного интенсива "Остров 10-22".
Обновлено 24 июля в 15:14
Общество
Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 09:55
Политика
В Белом доме не рассчитывают на прорыв на торговых переговорах с Китаем в Шанхае
Как сообщила ранее пресс-служба Белого дома, 30 июля в Шанхае начнется очередной раунд консультаций с участием представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера и министра финансов Стивена Мнучина.
Обновлено в 11:16
Происшествия
Обнаружено тело мужчины с пришитой женской головой
В США агенты ФБР обнаружили тело мужчины, к которому была пришита женская голова.
Обновлено в 11:44
Политика
Трамп заявил, что основания враждовать с Россией у США отсутствуют
Основания враждовать с Россией у Соединенных Штатов отсутствуют.
Обновлено в 17:08
Экономика
Банк «Русь» планирует подать иск о банкротстве Utair
На прошлой неделе сообщалось, что банк "Россия" подал в Арбитражный суд Москвы иск к Utair на сумму 155,4 млн рублей.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Экономика
Акции «Яндекса» упали на американской бирже на 3,6% на фоне нового законопроекта
Акции "Яндекса" упали в ходе торгов на американской бирже Nasdaq на 3,57% - до $37,04 за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 23:12 мск.
Обновлено в 16:44
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева показала на фестивале в Баку экстремальное декольте
Известная исполнительница, супруга звезды российской сцены Валерия Меладзе, уроженка Волгограда приняла участие в открытии музыкального фестиваля «Жара» в Баку.
Обновлено в 11:09
Авто
Volkswagen презентовал бюджетный кроссовер Jetta VS5
Немецкий атвопроизводитель Volkswagen провел официальную презентацию нового бюджетного кроссовера под брендом Jetta, который он будет выпускать совместно с китайским концерном FAW.
Обновлено в 14:32
Политика
МИД РФ одёрнул посольство Германии за высказывание о выборах в России
Министерство иностранных дел Российской Федерации потребовало от посольства Германии в России соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.
Обновлено в 15:43
Общество
Российские дипломаты посетили в тюрьме США Ярошенко и Осипову
Представители генконсульства России в Нью-Йорке посетили в четверг россиян Константина Ярошенко и Богдану Осипову, отбывающих наказания в тюрьме "Данбери" (штат Коннектикут).
Обновлено в 11:02