Финансы

Курс рубля повышается в начале торговБанки.ру 03:27

Российская валюта укрепляется к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Курс доллара: рубль резко отреагировал на новости из США

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