Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро в начале торгов
Курс доллара вырос на 36 копеек — до 66,80 рубля. Курс евро увеличился на 24 копейки и составил 73,93 рубля.
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Происшествия
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
Известия 12:17
Кино
Появился новый трейлер фильма «Терминатор: Тёмные судьбы»
Студия Paramount выпустила новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».
Профиль 11:35
Политика
Кремль отмечает прогресс в вопросе обмена задержанными с Украиной
Кремль считает обмен задержанными очень важным для всей атмосферы украинского урегулирования и отмечает определенный прогресс в данном вопросе.
ТАСС 09:33
Политика
Верховная Рада Украины отменила депутатскую неприкосновенность
Пётр Порошенко явно не ожидал такого быстрого рассмотрения в первом чтении Закона о снятии депутатской неприкосновенности — дальше вывод Конституционного суда Украины и на следующем пленарном заседании Закон о снятии депутатской неприкосновенности может быть принят.
ИА REX вчера в 18:10
Авто
BMW представил гибридный кроссовер BMW X5 xDrive45e
BMW представил гибридный кроссовер BMW X5 xDrive45e, в составе установки которого используется 3,0-литровый 282-сильный двигатель, работающий в паре со 110-сильны электромотором.
Tvoe-avto.com 05:03
Общество
В Госдуме предложили продлить каникулы до 1 октября
Продлить летние каникулы для школьников и студентов до первого октября предложил депутат Госдумы Василий Власов.
Газета.Ru 03:51
Футбол
Завершилась жеребьевка группового этапа Лиги Европы
В Монако завершилась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20.
Metaratings 08:09
Футбол
Бывший защитник «Локомотива» Спахич попал в серьезную аварию
Бывший защитник «Локомотива» Эмир Спахич попал в серьезную автомобильную аварию. Во время инцидента он находился на пассажирском сиденье.
Soccer.ru 12:07
Общество
Максаковой пригрозили лишением квартиры за 100 миллионов рублей
Юрист, опрошенный изданием, утверждает, что Максакова может лишиться своей недвижимости, если сумма исковых требований будет равна стоимости квартиры.
Lenta.ru 13:34
Политика
Новый глава МИД Украины сообщил о задаче «вернуть» Крым
Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в пятницу, 30 августа, сообщил о главных задачах внешнеполитического ведомства страны, среди которых "возвращение" Крыма и "мир на Донбассе".
Аргументы недели 08:30
Политика
Дональд Трамп отказался от поездки в Польшу
РИА Новости вчера в 16:33
Армия и оружие
В Сирии задержан боевик по кличке Палач из Ракки
Сирийские курды схватили боевика террористической организации ИГ (запрещена в РФ) по прозвищу Палач из Ракки, которого подозревают в убийстве более 100 человек.
Взгляд.ру 04:41
Политика
Южная Осетия отказалась воевать с Грузией
Lenta.ru 13:22
Общество
Прокуратура вновь напомнила Соболь о незаконности акции 31 августа
Московская прокуратура официально предупредила, что планируемые на 31 августа протестные акции на Чистых прудах и Пушкинской площади не согласованы с властями столицы, и участие в них влечет за собой установленную законодательством ответственность.
Вести.Ru 09:15
Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости 12:03
Шоу-бизнес
Семья актера Числова не может похоронить его
Газета.Ru 10:15
Космос
Астрономы обнаружили «невозможную» черную дыру
Астрономы предположили, что непонятная черная дыра – это результат столкновения и слияния двух дыр, но более мелких.
Портал Поиск 03:00
Политика
Зеленский предложил вывести Нацгвардию Украины из подчинения Авакова
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Раде внести поправки в закон о Нацгвардии, исключив из схемы ее управления министра внутренних дел.
ТАСС 12:27
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму на «Новой волне»
Произошло это, к слову, с другим выступлением артиста. Однако зрители эту деталь подметили, а ролик с концерта попал в сеть.
Телепрограмма 13:42
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Наука
Геями не рождаются. Генетика лишь на 25% определяет ориентацию
Генетика не полностью определяет сексуальную ориентацию, пишет Science.
Life.ru 07:09
Общество
Роструд напомнил о рабочем дне 31 декабря
Последним рабочим днем в 2019 году станет 31 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы труда и занятости.
РИА Новости 02:44
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Кино
Эд Ширан может написать главную тему к новому фильму о Джеймсе Бонде
РИА Новости вчера в 16:03
Политика
Новак назвал предварительные сроки переговоров с Украиной и ЕС по газу
Глава российского Министерства энергетики Александр Новак заявил, что Москва готова провести переговоры о транзите газа с представителями Евросоюза и Украины в первой половине сентября.
RT на русском 11:57
Политика
Медведев раскритиковал регионы за медленную работу по очистке Волги
Председатель правительства России Дмитрий Медведев раскритиковал приволжские регионы за медленное освоение средств, выделенных из бюджета на реализацию проекта по оздоровлению Волги.
Lenta.ru 11:12
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Гаджеты
Раскрыта дата старта предзаказа на новые iPhone 11 и 11 Pro
Стала известна дата старта предзаказа на новые смартфоны iPhone 11 и 11 Pro производства компании Apple.
Актуальные Новости 13:27
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК 12:54