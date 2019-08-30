Финансы

Банки.руБанки.руКурс рубля повышается в начале торгов

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На 10:10 мск курс доллара уже понизился на 4 копейки и составил 66,55 рубля, а евро подешевел до 73,47 рубля (минус 14 копеек).
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