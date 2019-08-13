Финансы
Курс рубля начал торги вторника снижением к доллару и евроИнтерфакс 03:25
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,53-65,67 рубля за доллар, по итогам первой минуты торгов курс составил 65,62 рубля за доллар, это на 21,25 копейки выше к уровню закрытия торгов понедельника. Евро подорожал на четыре копейки, до 73,39 рубля за евро.
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