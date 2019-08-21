Финансы

Держится в курсе: к сентябрю рубль вернёт утраченные позицииИзвестия вчера в 17:02

Российская валюта исчерпала потенциал ослабления и в ближайшее время отыграет позиции, укрепившись до 65,5 руб./$, следует из консенсус-прогноза опрошенных «Известиями» экспертов в банковской сфере.
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Держится в курсе: к сентябрю рубль вернёт утраченные позиции

За последние два месяца курс рубля заметно упал: в конце июня он находился на уровне 62,5 руб./$, а 20 августа составил 66,6 руб./$. На это повлияло снижение нефтяных котировок и обострение торговой войны США и Китая, пояснили аналитики.
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