В сентябре российская валюта исчерпала потенциал ослабления и может укрепиться до 65,5 рублей/$. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на консенсус-прогноз экспертов банковской сферы.

Курс рубля может укрепиться к сентябрю

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