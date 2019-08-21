Финансы

Курс рубля может укрепиться к сентябрюПсковское агентство информации 02:18

В сентябре российская валюта исчерпала потенциал ослабления и может укрепиться до 65,5 рублей/$. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на консенсус-прогноз экспертов банковской сферы.
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