Финансы
Курс рубля может укрепиться к сентябрюПсковское агентство информации 02:18
В сентябре российская валюта исчерпала потенциал ослабления и может укрепиться до 65,5 рублей/$. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на консенсус-прогноз экспертов банковской сферы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 03:52, Ашберн
Политика
Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7
Обновлено в 00:12
Политика
Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за ракетных планов США
Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за планов США разрабатывать и размещать ракеты среднего радиуса действия, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности постпреда при международной организации Дмитрий Полянский.
Обновлено в 01:06
Происшествия
В ночной перестрелке в Краснодаре погиб мужчина
Обновлено в 03:09
Кино
Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.
Обновлено вчера в 14:55
Политика
Стивен Бигэн не хочет быть послом США в России
Бигэн сообщил, что отказывается от предлагаемого ему президентом США Дональдом Трампом поста посла в России, чтобы сосредоточиться на достижении прогресса по денуклеаризации Северной Кореи.
Обновлено в 01:17
Армия и оружие
США намерены изучить объекты энергетической инфраструктуры в Мурманске
Американская разведка планирует определить основные узлы энергетической и логистической инфраструктуры в «различных сферах интересов», в числе которых указан участок в Мурманске.
Обновлено в 02:45
Общество
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
В Челябинской области депутата заподозрили в убийстве жены
Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении члена собрания депутатов Локомотивного городского округа по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Обновлено в 03:29
Футбол
Роналду предположил, что может завершить карьеру в следующем году
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду ответил на вопрос, в каком возрасте он планирует завершить футбольную карьеру.
Обновлено в 01:55
Армия и оружие
Два вертолета Ми-24 поступили на вооружение вертолетной бригады ЦВО
Ранее сообщалось, что десять вертолетов уже поступили в бригаду армейской авиации ЦВО.
Обновлено в 00:35
Политика
Совет Европы поддержал заявления Путина и Макрона по Украине
Совет Европы полностью поддерживает заявления президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона о возможности возобновления переговоров в нормандском формате по урегулированию кризиса на Украине.
Обновлено вчера в 06:41
Политика
Суд в Киеве обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко и министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Обновлено в 02:58
Кино
В Южно-Сахалинске пройдет кинофестиваль «Край света. Восток»
Фестиваль «Край света» был задуман как кинематографический форум на двух самых отдаленных точках России — в Южно-Сахалинске и Калининграде.
Обновлено в 02:02
Политика
На Украине Макрона подвергли критике за пост на русском языке
На Украине политики осудили президента Франции Эммануэля Макрона за пост в соцсети на русском языке.
Обновлено вчера в 23:11
Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:05
Экономика
Mastercard запланировала запуск переводов по номеру телефона за рубеж
В России могут появиться денежные переводы за рубеж по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:46
Общество
75% жителей России строят планы на будущее
Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, 48% жителей России смотрят в будущее с оптимизмом, 9% — с пессимизмом, 37% испытывают оба чувства.
Обновлено в 00:52
Происшествия
Самолет экстренно сел в Оренбурге из-за плохого самочувствия ребенка
Самолет "Уральских авиалиний", летевший из столицы Таджикистана Душанбе в подмосковный "Жуковский", совершил экстренную посадку в аэропорту Оренбурга из-за плохого самочувствия девочки-подростка.
Обновлено в 02:48
Происшествия
В Ингушетии завели уголовные дела на 13 полицейских
13 ингушским полицейским предъявлены обвинения по уголовному делу за неисполнение приказа (статья 286.1 УК РФ).
Обновлено в 02:39
Общество
Жаркий влажный день пообещали москвичам 21 августа
Обновлено вчера в 23:15
Здоровье
В Москве отменят медсправку для детсадов
Пока нововведение будет действовать только в начале учебного года, но власти города планируют вообще отменить получение данной справки после перерывов в посещении детского сада в течение года.
Обновлено вчера в 09:06
Политика
Украине пообещали тяжелую зиму из-за споров с Россией
Предстоящий отопительный сезон на Украине обещает стать одним из самых сложных.
Обновлено 19 августа в 22:09
Космос
NASA начало подготовку к миссии по исследованию одной из лун Юпитера
Специалисты NASA давно планировали экспедицию к Европе, луне Юпитера.
Обновлено в 00:19
Политика
Глава МИД Германии призвал к прямому и открытому диалогу с Россией
Маас призвал Москву к конструктивной роли в усилиях по урегулированию на Украине.
Обновлено вчера в 23:37
Авто
Audi показала юбилейный универсал Audi RS6 Avant
Немецкая автомобильная компания Audi продемонстрировала новый универсал Audi RS6 Avant в честь 25-летия с момента образования немецкого подразделения.
Обновлено в 03:30
Политика
Президенты США и Румынии выступили против «Северного потока – 2»
Президенты США и Румынии подтвердили свою оппозицию проекту "Северный поток – 2", заявили в Белом доме по итогам встречи двух лидеров.
Обновлено вчера в 18:52
Общество
Траты на алкоголь и табак составляют 3% от всех расходов россиян
Траты жителей на алкоголь и табак в Москве и Санкт-Петербурге составили 3,4% и 2,7% от общих расходов соответственно.
Обновлено вчера в 22:31
Армия и оружие
«Железный кулак» новых израильских БТР показали в действии
Компания-разработчик активной защиты для израильских танков Elbit Systems опубликовала видео испытаний системы активной защиты Iron Fist («Железный кулак»), установленной на бронированных машинах Eitan.
Обновлено вчера в 19:55
Политика
Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным
На кадрах видеозаписи можно заметить, что Макрон взял жену прямо за травмированную руку, чем причинил ей боль.
Обновлено вчера в 00:08