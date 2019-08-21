Российская валюта исчерпала потенциал ослабления и в ближайшее время отыграет позиции, укрепившись до 65,5 руб./$, следует из консенсус-прогноза опрошенных «Известиями» экспертов в банковской сфере.

с чего всё началось

В сентябре российская валюта исчерпала потенциал ослабления и может укрепиться до 65,5 рублей/$. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на консенсус-прогноз экспертов банковской сферы.

Курс рубля может укрепиться к сентябрю

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