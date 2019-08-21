Финансы
Держится в курсе: к сентябрю рубль вернёт утраченные позицииИзвестия вчера в 17:02
Российская валюта исчерпала потенциал ослабления и в ближайшее время отыграет позиции, укрепившись до 65,5 руб./$, следует из консенсус-прогноза опрошенных «Известиями» экспертов в банковской сфере.
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с чего всё началось
За последние два месяца курс рубля заметно упал: в конце июня он находился на уровне 62,5 руб./$, а 20 августа составил 66,6 руб./$. На это повлияло снижение нефтяных котировок и обострение торговой войны США и Китая, пояснили аналитики.Известиявчера в 17:02
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:53, Ашберн
Происшествия
Банду грабителей взяли штурмом под Волгоградом
Обновлено в 06:39
Политика
Макрон рассказал, от чего зависит возвращение России в G7
Французский лидер Эмманюэль Макрон считает возвращение Российской Федерации в G7 зависит от ситуации на Украине, передаёт Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 06:35
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян
Следственный комитет РФ признал достоверными факты морального и сексуального насилия над сестрами Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца.
Обновлено в 02:26
Происшествия
Челябинский депутат подозревается в убийстве женщины
Обновлено в 03:26
Политика
Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия
Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".
Обновлено вчера в 19:02
Политика
Глава МИД ФРГ высказался за проведение встречи в «нормандском формате»
На переговорах речь пойдет об организации встречи в «нормандском формате», сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью РБК накануне начала своего двухдневного визита.
Обновлено в 06:11
Политика
Идею Киева о расширении «нормандского формата» окончательно отвергли
Чеснаков указал, что на встрече было заявлено «о бесспорной важности «нормандского формата» (Украина, Россия, Германия, Франция) для урегулирования украинского конфликта», что значит – идея Порошенко и Зеленского о ликвидации данного формата путем его расширения «окончательно отвергнута», передает издание «Актуальные комментарии».
Обновлено в 04:15
Политика
Глава «Рустави 2» уволил оскорбившего Путина ведущего
Генеральный директор грузинского телеканала «Рустави 2» Паата Салия сообщил на пресс-конференции об увольнении нескольких сотрудников, среди которых ведущий Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина во время одного из прямых эфиров.
Обновлено вчера в 09:48
Кино
Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.
Обновлено вчера в 14:55
Шоу-бизнес
Оля Полякова обвинила Ольгу Бузову в плагиате
Фото: Instagram Оли Поляковой Популярная украинская певица Оля Полякова обвинила российскую исполнительницу и ведущую реалити-шоу «Дом-2» Ольгу Бузову в плагиате, сообщает WomanEL.
Обновлено вчера в 03:22
Футбол
Ученые определили, что Месси сильнее Роналду
Обновлено в 06:34
Экономика
Просрочка россиян по микрозаймам приближается к 30%
Доля просроченных долгов в портфеле микрофинансовых организаций (МФО) в первом полугодии увеличилась до 28,5%. За три месяца сумма дефолтной задолженности выросла больше, чем на 1%, свидетельствуют данные исследования бюро кредитных историй "Эквифакс".
Обновлено в 01:38
Общество
Большинство россиян не видит позитива в будущем
Две трети россиян считают, что ситуация в стране неблагоприятна для планирования своего будущего.
Обновлено вчера в 14:12
Политика
Россия и Украина подготовились к выдаче моряков и заключенных
Другой источник, знакомый с процессом переговоров, рассказал РБК, что предварительная договоренность об обмене удерживаемых лиц, включая моряков, была достигнута на состоявшейся 19 августа во Франции встрече президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Экономика
Росстат назвал сферы с самыми высокими зарплатами в стране
Росстат отмечает, что среднемесячная начисленная зарплата сотрудников организаций в июне составила 49,3 тыс. рублей.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции
Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Экономика
Гройсман дал прогноз по размеру средней зарплаты на Украине
«Считаю, что в следующем году средняя зарплата, если продолжать наш курс, будет около $540, а в 2021 году может достичь $620», — цитирует его Интерфакс-Украина.
Обновлено в 06:36
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено в 00:32
Общество
Росстат посчитал затраты россиян на алкоголь и табак
У россиян в 2018 году в среднем уходило на покупку алкогольных напитков и табачных изделий 3% от общих потребительских расходов, подсчитал Росстат.
Обновлено в 06:01
Политика
США создадут космические ядерные системы при исследовании космоса
Сообщается, что целями разработки космических ядерных систем станет стабильное обеспечение или расширение возможностей по исследованию космоса.
Обновлено в 01:53
Экономика
России написали сценарий нового экономического кризиса
Насколько обоснован прогноз экспертов Высшей школы экономики До нового кризиса осталось год-полтора, прогнозируют эксперты Высшей школы экономики.
Обновлено вчера в 09:26
Шоу-бизнес
Подписчики заметили, что у Ким Кардашьян шесть пальцев на ноге
Подписчики Кардашьян быстро отреагировали на пост, заметив, что у знаменитости шесть пальцев на ноге.
Обновлено вчера в 03:05
Политика
Президенты США и Румынии выступили против «Северного потока – 2»
Обновлено вчера в 18:52
Политика
Суд обязал НАБУ открыть дело против Порошенко и Климкина
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть уголовное производство в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко и главы украинского МИД Павла Климкина.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Юлию Галямину снова задержали на выходе из спецприемника
Муниципального депутата Юлию Галямину задержали на выходе из спецприемника, где она отбывала административный арест.
Обновлено в 05:22
Происшествия
В Оренбурге вынужденно сел самолет «Уральских авиалиний»
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший рейсом из Душанбе в Жуковский, совершил вынужденную посадку в Оренбурге из-за ухудшения состояния ребенка на борту, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Обновлено в 02:59
Гаджеты
Lincoln представит новую технологию Phone As A Key
Технология Phone As A Key будет доступна с помощью приложения под названием The Lincoln Way, обещает избавить от необходимости носить отдельный брелок с ключом от машины.
Обновлено в 01:50
Авто
Стоимость автомобилей выросла в отсутствие субсидий
Стоимость автомобилей выросла в отсутствие субсидий Крупные автопроизводители не дождались бюджетных компенсаций роста таможенных пошлин на компоненты из-за истечения соглашений о промсборке и готовятся повысить цены на автомобили.
Обновлено вчера в 18:13