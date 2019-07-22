Финансы

Рубль мало меняется к доллару и евро в начале дняПРАЙМ 22 июля в 03:12

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск снижался на 4 копейки — до 63,01 рубля, курс евро повышался на 3 копейки, до 70,70 рубля, следует из данных Московской биржи.
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