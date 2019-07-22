Финансы

Курс рубля мало изменился к доллару и евроNews.ru 05:23

В отсутствие сильных сигналов утром 22 июля курс рубля не слишком изменился по отношению к доллару и евро. Как следует из данных Московской биржи, курс доллара расчётами «завтра» на 10:04 мск снизился на 4 копейки — до 63,01 рубля, курс евро повысился на 3 копейки — до 70,70 рубля.
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