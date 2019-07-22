Финансы
Курс рубля мало изменился к доллару и евроNews.ru 05:23
В отсутствие сильных сигналов утром 22 июля курс рубля не слишком изменился по отношению к доллару и евро. Как следует из данных Московской биржи, курс доллара расчётами «завтра» на 10:04 мск снизился на 4 копейки — до 63,01 рубля, курс евро повысился на 3 копейки — до 70,70 рубля.
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Футбол
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Футбол
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Арбитр Кирилл Левников допустил ошибку, не показав вторую желтую карточку полузащитнику московского "Спартака" Зелимхану Бакаеву в матче с "Ростовом", заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено в 10:20
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
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Гаджеты
Представлен самый мощный игровой смартфон ASUS ROG Phone 2
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Политика
Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова похоронили
Обновлено вчера в 12:08
Политика
Экс-глава МИД ответил на сообщения о планах продать Карелию финнам
Накануне, 21 июля, финская газета Helsingin Sanomat сообщила, что руководство России после 1991 года обсуждало продажу Карелии и даже рассчитало сумму, которую можно будет получить за нее с Финляндии — $15 млрд.
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Авто
АвтоВАЗ запустил продажи Lada Xray Cross с вариатором
АвтоВАЗ начал продажи кроссовера Lada Xray Cross с бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором), сообщается на сайте компании.
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РЖД ограничили продажу билетов на поезда из-за ЧП в Коми
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Экономика
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Самый мощный российский спутник связи ввели в эксплуатацию
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В Великобритании чайка похитила чихуахуа
Чайка унесла в клюве собаку по кличке Гизмо. Нападение произошло на глазах молодого человека хозяйки собаки.
Обновлено в 00:50
Футбол
«Краснодар» сыграет с «Порту» в квалификации Лиги чемпионов
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Происшествия
В аэропорту Антальи застряли около 500 российских туристов
Российские генконсульство подтвердило информацию о том, что в аэропорту Антальи находятся российские туристы, рейс которых в Москву задержан.
Обновлено в 10:10
Общество
Кальян и электронные сигареты могут попасть под запрет
Правительство поддерживает распространение закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" на электронные курительные изделия, в том числе кальяны, и введение административной ответственности за нарушение запретов и ограничений, связанных с их оборотом и использованием.
Обновлено в 13:09
Политика
Партия Зеленского лидирует на выборах в Раду
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Технологии
Роскомнадзор не увидел нарушений в утечке данных клиентов Ozon
Ранее стало известно о появлении в открытом доступе базы с адресами электронной почты и паролями 450 тысяч клиентов онлайн-магазина.
Обновлено в 13:23
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Гражданскую активистку убили в Петербурге
Гражданскую активистку Марию Григорьеву убили в Санкт-Петербурге.
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Экономика
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Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия
В Москве задержали похитивших человека за съемку нарушений ПДД
На Литовском бульваре двое неизвестных избили мужчину, а затем насильно усадили его в багажник автомобиля Porsche Cayenne и поехали в сторону центра.
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В Парке Горького заметили голого мужчину
Обновлено в 14:48
Кино
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Киноактер Денис Кмит ушел из жизни в возрасте 59 лет. Он был известен по роли Павла в картине Леонида Гайдая «Спортлото-82».
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Команда Зеленского решила провести еще одни досрочные выборы
В окружении президента Украины Владимира Зеленского принято решение о проведении досрочных местных выборов.
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Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира
Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира за 2019 г. Лидер в нем не изменился – это клуб по американскому футболу Dallas Cowboys, стоимость которого увеличилась на $200 млн и оценена в $5 млрд.
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Политика
«Слуга народа» обыграл «партию войны»
Предварительные итоги досрочных парламентских выборов на Украине свидетельствуют о большом отрыве партии «Слуга народа» от остальных.
Обновлено в 07:53