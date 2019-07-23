Финансы

Курс рубля мало изменился к доллару и евроNews.ru вчера в 05:23

В отсутствие сильных сигналов утром 22 июля курс рубля не слишком изменился по отношению к доллару и евро. Как следует из данных Московской биржи, курс доллара расчётами «завтра» на 10:04 мск снизился на 4 копейки — до 63,01 рубля, курс евро повысился на 3 копейки — до 70,70 рубля.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Официальный курс доллара незначительно повышен, евро чуть потерял

Росбалт06:32

Курс доллара вырос до 63,20 рубля

ТАСС03:06

Рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро в начале торгов

Банки.ру03:33

Рубль не изменился к евро на открытии торгов 23 июля

Экономика сегодня03:19

Рубль снижается к доллару

RT на русском03:05

Рубль слегка снизился к доллару и евро в ожидании ключевых событий недели

Интерфаксвчера в 12:33

Официальный курс евро снизился до 70,65 рубля

РИА Новостивчера в 06:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 18:26, Вашингтон
Происшествия

В Екатеринбурге задержали «заминировавших» кортеж Путина

Обновлено в 17:35
Политика

Володин потребовал от президента Грузии извиниться за хамство

Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено в 16:40
Армия и оружие

В посольстве РФ призвали Лондон отказаться от услуг «Белых касок»

Отказаться от использования неправительственной организации "Белые каски" в качестве источника информации о событиях в Сирии призвало посольство РФ в Лондоне власти Великобритании.
Обновлено в 15:38
Происшествия

Северная Корея захватила российское судно

Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.
Обновлено в 14:42
Происшествия

Появилось видео с места пожара в палаточном лагере под Хабаровском

Обновлено вчера в 16:35
Происшествия

В севастопольской новостройке рухнул лифт с пассажирами

Обновлено в 17:22
Космос

Тест RT об экзопланетах

23 июля 2015 года NASA объявило об открытии новой экзопланеты Kepler-452b.
Обновлено в 12:22
Экономика

Российские банки предупредили о сокращении платежных терминалов

В России из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ) может резко сократиться количество платежных терминалов, сообщает РБК со ссылкой на письмо ассоциации банков «Россия» в Федеральную налоговую службу.
Обновлено в 06:04
Здоровье

Жительница Санкт-Петербурга в 37 лет родила четверню

Обновлено в 13:20
Футбол

«Челси» обыграл «Барселону» в товарищеском матче

Лондонский "Челси" обыграл "Барселону" в товарищеском матче.
Обновлено в 08:28
Кино

Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром»

Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.
Обновлено вчера в 07:51
Авто

Электрический пикап Ford F-150 отбуксировал 450-тонный поезд

Компания Ford провела эффектную демонстрацию возможностей полностью электрического прототипа пикапа Ford F-150, использовав его для буксировки поезда массой более 450 тонн.
Обновлено в 10:45
Общество

В Москву придет сильное похолодание

Обновлено в 10:31
Политика

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией

Украинский музыкант и политик, лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук предложил Верховной раде нового созыва принять закон об отношениях Украины с Россией.
Обновлено вчера в 18:14
Экономика

Украина потребовала от России миллиард долларов за активы в Крыму

Киевский апелляционный суд удовлетворил иск Ощадбанка, дав ему право взыскать с России 1,1 миллиарда долларов «за активы, утерянные в Крыму», передает ТАСС.
Обновлено в 12:22
Происшествия

Вертолет с россиянами разбился в Италии

Обновлено в 11:39
Политика

МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков

МВД Украины сообщило о переброске спецназа полиции в город Покровск Донецкой области, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 17:41
Происшествия

Стало известно о стрельбе в доме Кадырова из-за слов о его отце

Обновлено в 11:08
Здоровье

В России захотели устранить главную проблему скорой помощи

Морозов напомнил, что в настоящий момент врачи скорой не могут оказывать помощь людям без сознания и детям без согласия родителей и законных представителей.
Обновлено в 16:20
Армия и оружие

Российские С-300 подверглись атаке в Сирии впервые

Отмечается, что размещенные в районе С-300 впервые оказались под атакой.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Посаженного отцом на цепь ребенка на Кубани могут отправить к матери

Обновлено в 09:53
Общество

Самый короткий тест на IQ появился в Сети

Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик составил самый короткий тест на IQ, состоящий из всего трех вопросов, пишет RNS.
Обновлено вчера в 18:47
Общество

Выявлен срыв сроков реконструкции челябинского аэропорта

На официальном сайте счётной палаты Р был опубликован отчёт о результатах аудита эффективности расходования росавиацией бюджетных средств по реконструкции челябинского аэропорта «Баландино».
Обновлено в 13:37
Политика

Опубликован перечень поручений Путина

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.
Обновлено в 11:11
Политика

Элла Памфилова встретится с недопущенными кандидатами в Мосгордуму

Обновлено в 02:37
Общество

Совфед предложил ограничить использование электронной почты

Карен Казарян отмечает, что требование законопроекта не распространяется на корпоративную электронную почту и иностранные сервисы, то есть их пользователей, как и раньше, никто не будет контролировать, что делает инициативу депутатов неэффективной.
Обновлено в 12:18
Энергетика

Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу

Европейские трейдеры в своем письме указали, что после этого технический газ предоставил "Нафтогаз", но это не восстановило доверие участников рынка.
Обновлено в 13:00
Экономика

Госдума разрешила ЦБ ограничивать комиссию за эквайринг

Госдума приняла в третьем чтении поправки к закону «О национальной платежной системе», наделяющие Центробанк правом вводить максимальные размеры платы за эквайринг.
Обновлено в 11:08
Здоровье

В Подмосковье открылся центр спасения конечностей

Центр был открыт на базе городской больницы. Врачам удалось спасти от ампутации уже более 100 пациентов.
Обновлено в 17:43
Единоборства

Вдова Дадашева: надеюсь вырастить сына таким же великим, как отец

Обновлено в 17:14
ещё по теме
Главное