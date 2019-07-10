Финансы

Курс рубля к доллару и евро начал снижатьсяИнтерфакс 03:30

Утром в пятницу курс рубля к доллару и евро начал снижаться на "Московской бирже" после значительного роста в четверг. За первую минуту торгов доллар подорожал на 13,75 копейки к уровню закрытия предыдущей сессии, до 62,95 рубля. Евро подорожал до 70,97 рубля (+28,75 копейки).
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Курс рубля на открытии торгов понизился к доллару и евро

РБК03:44

Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Вести.Финанс03:27

Курс рубля снижается в начале торгов

Банки.ру03:29

Рубль снижается в ходе торгов к доллару и евро

RT на русском03:05

Рубль в начале торгов потерял позиции к доллару и евро

Росбалт04:04

Курс рубля к доллару и евро начал снижаться

Интерфакс03:30

Рубль дешевеет к доллару и евро на открытии торгов

News.ru03:25
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Политика

Зеленский внёс в Раду проект закона о люстрации Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект, предусматривающий люстрацию высокопоставленных лиц, занимавших свои должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.
Обновлено в 04:59
Театры

В Петербурге умер актер Олег Дмитриев

В Петербурге на 50-м году жизни скончался актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев, сообщается на сайте театра.
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия

17-летний голкипер скончался после отбитого пенальти

Обновлено в 01:40
Наука

Древнейшие человеческие останки найдены в Греции

Фрагмент был найден еще в конце 1970-х в пещере Апидима и после раскопок был передан музею в Афинах, однако только недавно привлек внимание ученых.
Обновлено вчера в 07:37
Происшествия

Российская школьница попала в больницу после укусов матери

Восьмилетняя девочка в Санкт-Петербурге попала в больницу после того, как ее покусала мать.
Обновлено в 03:59
Происшествия

В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения

Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

В аэропорту Краснодара задержали сыгравшего Овечкина актера

Обновлено в 05:08
Происшествия

В Челябинской области молния убила купавшуюся в озере женщину

Обновлено в 03:24
Здоровье

Минздрав назвал самые распространенные виды рака в России

Самым распространенным онкологическим заболеванием в 2018 году стал рак кожи — 78,5 тыс. случаев.
Обновлено в 03:43
Политика

Замгубернатора Ростовской области Михаил Тихонов покинул пост

Заместитель губернатора Ростовской области Михаил Тихонов уволился по собственному желанию, об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Обновлено в 02:51
Происшествия

В Туве при опрокидывании автомобиля в реку погибли десять человек

Автомобиль «УАЗ» опрокинулся в реку в Туве, сообщает управление МВД по республике.
Обновлено в 02:49
Политика

Председателя Счетной палаты Красноярского края отправили в отставку

Депутаты Законодательного собрания Красноярского края проголосовали за досрочную отставку главы региональной Счетной палаты Татьяны Давыденко.
Обновлено вчера в 06:09
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Национального банка взаимного кредита

ЦБ аннулировал лицензию у Национального банка взаимного кредита, зарегистрированного в Москве, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Обновлено в 03:49
Гаджеты

Apple не разрешили зарегистрировать товарный знак в России

Американский технологический гигант Apple не смог зарегистрировать в России товарный знак для технологии дополненной реальности (augmented reality, AR).
Обновлено в 04:59
Общество

В Иркутской области введен режим ЧС из-за лесных пожаров

Обновлено в 04:43
Происшествия

В Екатеринбурге идут обыски у участников акции в защиту сквера

Обновлено в 02:59
Политика

Трамп «убил» Терминатора: президент США заявил о смерти Шварценеггера

Трамп «похоронил» Шварценеггера. На выступлении в Белом доме президент США заявил, что лично видел смерть голливудского актера.
Обновлено в 04:18
Происшествия

В Греции из-за шторма погибли российские туристы

В Греции двое россиян погибли из-за сильного шторма на севере полуострова Халкидики.
Обновлено вчера в 01:45
Политика

Конгресс США одобрил санкции против российского госдолга

Палата представителей Конгресса США одобрила инициативу, предусматривающую введение санкций в отношении российского суверенного долга.
Обновлено в 00:24
Политика

Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова

Обновлено вчера в 12:23
Армия и оружие

Россия подтвердила начало поставок С-400 в Турцию

«ФСВТС подтверждает факт начала поставки систем С-400 в Турцию, поставки будут реализованы в согласованные сторонами сроки», — приводит РИА Новости сообщение российской службы.
Обновлено в 04:55
Общество

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
Обновлено в 00:19
Происшествия

Помощь избитой девочке из Ингушетии предлагают сотни человек

В Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия сообщили, что девочке, на теле которой были обнаружены множественные раны, в настоящее время предлагают помощь сотни человек как из России, так и из других стран мира.
Обновлено вчера в 17:50
Экономика

Минтруд собрался увеличить прожиточный минимум в РФ на 4%

Министерство труда и социальной защиты намерено повысить прожиточный минимум трудоспособного населения в России на 4,1% по итогам II квартала 2019 года.
Обновлено вчера в 12:36
Финансы

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля

Большинство экономистов не столь оптимистичны по поводу курса рубля: консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg аналитиков (составлен в июне-июле) на конец третьего квартала составляет 64,5 руб. за доллар, на конец четвертого — почти 65 руб.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Американского певца Ар Келли арестовали по делу о детской порнографии

Американский R&B певец Ар Келли (R Kelly) был арестован в Чикаго по делу о детской порнографии и препятствовании правосудию.
Обновлено в 02:52
Общество

Когда исчезнут самые массовые профессии в России

Уже через десять лет профессии водителя и продавца - самые массовые в России - могут исчезнуть.
Обновлено в 05:01
Кино

Путин поздравил Лунгина с 70-летием

Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 04:41
Общество

Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД

Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено вчера в 13:07
Недвижимость

ЦБ спрогнозировал падение цен на жилье в России

В Банке России прогнозируют резкое падение цен на жилье в стране после 2024 года.
Обновлено в 04:59
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