Финансы
Курс рубля к доллару и евро начал снижатьсяИнтерфакс 03:30
Утром в пятницу курс рубля к доллару и евро начал снижаться на "Московской бирже" после значительного роста в четверг. За первую минуту торгов доллар подорожал на 13,75 копейки к уровню закрытия предыдущей сессии, до 62,95 рубля. Евро подорожал до 70,97 рубля (+28,75 копейки).
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