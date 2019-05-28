Финансы
Рубль стал дешевле к доллару и евро на открытии торговiReactor 03:24
Торги Московской биржи открылись со снижения стоимости рубля по отношению к доллару и евро. Курс доллара стал больше на 21 копейку и составил 64,92 рубля. Европейская валюта, в свою очередь, стала дороже на 18 копеек и была оценена в 72,43 рубля.
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Происшествия
За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя
Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено в 15:47
Политика
В Вашингтоне назвали американский СПГ «газом свободы»
В США сразу два представителя Министерства энергетики США назвали американский СПГ "свободным газом" и "молекулами американской свободы".
Обновлено в 22:21
Политика
Мадуро рассказал о тайных переговорах с венесуэльской оппозицией
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в среду о завершении второго дня диалога с оппозицией в Норвегии и сообщил, что переговоры тайно велись в течение трех предшествующих месяцев.
Обновлено в 19:48
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Интернет
В Chrome перестанут работать эффективные блокировщики рекламы
Компания Google объявила о предстоящих изменениях в браузере Chrome, которые нарушат работу современных и эффективных блокировщиков рекламы вроде Ghostery или uBlock Origin.
Обновлено в 23:18
Экономика
В Госдуме рассказали о проекте оплаты пенсий НПФ на старых условиях
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с газетой «Известия» сообщил о планах внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о том, что клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.
Обновлено в 21:59
Транспорт
В России резко подорожали билеты в плацкарт
После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено в 21:47
Общество
Ассанжа перевели в тюремную больницу
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа переместили в медицинское отделение британской тюрьмы Белмарш, организация выразила серьезную обеспокоенность состоянием его здоровья.
Обновлено в 19:14
Космос
Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".
Обновлено в 12:58
Происшествия
Пчелы заблокировали мост на российско-эстонской границе
Пчелиный рой заблокировал пешеходное движение по мосту через реку Нарву, соединяющему Россию с Эстонией.
Обновлено в 15:41
Происшествия
В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей
Обновлено вчера в 12:15
Футбол
Рамос намерен оставить «Реал» из-за крупных долгов по кредиту
Испанский защитник "Реала" Серхио Рамос предстоящим летом намерен сменить клубную прописку из-за образовавшихся у него финансовых проблем.
Обновлено в 16:49
Происшествия
Во Львове неизвестные взяли штурмом здание горсовета
Обновлено в 06:23
Политика
Глава ВЦИОМа прокомментировал причину падения рейтинга Путина
Как сообщил в эфире передачи Hard Day's Night на телеканале «Дождь» руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, главная причина падения рейтинга действующего президента РФ Владимира Путина в том, что граждане страны перестали верить в то, что жить им станет лучше.
Обновлено вчера в 18:15
Наука
Установлен необходимый минимум активности для пожилых женщин
Исследователи из США и Японии установили взаимосвязь между уровнем физической активности пожилых женщин и показателем смертности.
Обновлено в 21:18
Политика
МИД Китая назвал дату визита Си Цзиньпина в Россию
«По приглашению президента России Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин нанесет государственный визит в РФ для участия в 23-м ПМЭФ с 5 по 7 июня», — заявил он.
Обновлено в 03:30
Наука
Ученые нашли смертельно опасный для сердца продукт
Продукт, который таит невероятную опасность для человеческого сердца, свободно продается во всех магазинах, его ежедневно употребляют тысячи людей.
Обновлено в 23:25
Политика
Порошенко просил США о помощи на выборах президента
Экс-президент Украины Петр Порошенко пожаловался на слабую помощь Вашингтона в ходе президентских выборов на Украине, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:39
Здоровье
В России ввели новый порядок контроля за лечением онкобольных
В России появилась новая система помощи онкобольным.
Обновлено в 01:31
Политика
Зеленский срочно созывает заседание СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о срочном созыве заседания СНБО из-за проблем в угольной промышленности страны.
Обновлено в 16:41
Экономика
Путин продлил амнистию капиталов до 2020 года
Предыдущие два этапа амнистии капиталов проходили в России с 1 июля 2015 г. по 30 июня 2016 г. и с 1 марта 2018 г. по 28 февраля 2019 г. Физические лица могли предоставить в налоговый орган или Федеральную налоговую службу России декларацию об имуществе, о контролируемых иностранных компаниях, о счетах в банках за пределами страны.
Обновлено в 19:59
Политика
Король Нидерландов пригласил президента США посетить страну
По данным газеты De Telegraaf, король Нидерландов Виллем-Александр направил американскому лидеру Дональду Трампу письмо, в котором попросил президента принять участие в праздничных мероприятиях по случаю 75-летия Битвы за устье Шельды.
Обновлено в 16:34
Шоу-бизнес
Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим
Рассказывая о своих романах и влюбленностях, актер корректно умалчивает об актрисах, с которыми был в отношениях.
Обновлено в 08:24
Финансы
Власти предложили выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсии
"Изменение расходов по государственной программе включает: увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии в сумме 4 343,3 миллиона рублей", - следует из документа.
Обновлено в 16:50
Здоровье
Препарат с «убийцей метастазов» готовят к испытаниям в России
В России планируется провести испытания препарата, созданного на основе радиоактивного изотопа радий-223.
Обновлено в 23:10
Футбол
Азар — о победе «Челси» в Лиге Европы: думаю, это прощание
«Думаю, что это прощание, но ты никогда не можешь знать наверняка», — приводит слова Азара BBC.
Обновлено в 17:01
Экономика
США вводят антидемпинговые пошлины на китайские матрасы и пивные кеги
США вводят антидемпинговые пошлины на матрасы и стальные бочонки для пива (кеги) из КНР, сообщило в пресс-релизе американское министерство торговли.
Обновлено в 18:59
Шоу-бизнес
Продолжение скандала со зрителями: Максим Матвеев высказался о штрафах и наказаниях
Обычно весьма миролюбимый Максим Матвеев оказался в центре скандала после того, как он резко обрушился с критикой на зрителей.
Обновлено в 15:00
Общество
Гороскоп на 29 мая: Много романтики и немного прибыли
Гороскоп на 29 мая 2019 года предупреждает: сегодня вам нужно сделать окончательный выбор и остановиться на том человеке, с которым хотите построить длительные отношения.
Обновлено вчера в 18:00