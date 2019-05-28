Финансы

Рубль стал дешевле к доллару и евро на открытии торговiReactor 03:24

Торги Московской биржи открылись со снижения стоимости рубля по отношению к доллару и евро. Курс доллара стал больше на 21 копейку и составил 64,92 рубля. Европейская валюта, в свою очередь, стала дороже на 18 копеек и была оценена в 72,43 рубля.
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Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару и евро

Банки.ру12:20

Доллар и евро выросли на полрубля

Коммерсантъ09:30

Доллар и евро начали торги на «Московской бирже» ростом

Финмаркет03:20

Доллар и евро подорожали на полрубля

Ведомости08:46

Рубль дешевеет к доллару и евро на открытии торгов

News.ru03:38

Курс евро подорожал до 72,17 рубля

Комсомольская правдавчера в 09:54

Рубль на старте торгов подешевел к доллару и евро

Росбалтвчера в 04:04
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Происшествия

За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя

Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено в 15:47
Политика

В Вашингтоне назвали американский СПГ «газом свободы»

В США сразу два представителя Министерства энергетики США назвали американский СПГ "свободным газом" и "молекулами американской свободы".
Обновлено в 22:21
Политика

Мадуро рассказал о тайных переговорах с венесуэльской оппозицией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в среду о завершении второго дня диалога с оппозицией в Норвегии и сообщил, что переговоры тайно велись в течение трех предшествующих месяцев.
Обновлено в 19:48
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Интернет

В Chrome перестанут работать эффективные блокировщики рекламы

Компания Google объявила о предстоящих изменениях в браузере Chrome, которые нарушат работу современных и эффективных блокировщиков рекламы вроде Ghostery или uBlock Origin.
Обновлено в 23:18
Происшествия

В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человек

Обновлено в 19:14
Экономика

В Госдуме рассказали о проекте оплаты пенсий НПФ на старых условиях

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с газетой «Известия» сообщил о планах внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о том, что клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.
Обновлено в 21:59
Транспорт

В России резко подорожали билеты в плацкарт

После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено в 21:47
Общество

Ассанжа перевели в тюремную больницу

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа переместили в медицинское отделение британской тюрьмы Белмарш, организация выразила серьезную обеспокоенность состоянием его здоровья.
Обновлено в 19:14
Космос

Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".
Обновлено в 12:58
Происшествия

Пчелы заблокировали мост на российско-эстонской границе

Пчелиный рой заблокировал пешеходное движение по мосту через реку Нарву, соединяющему Россию с Эстонией.
Обновлено в 15:41
Происшествия

В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей

Обновлено вчера в 12:15
Футбол

Рамос намерен оставить «Реал» из-за крупных долгов по кредиту

Испанский защитник "Реала" Серхио Рамос предстоящим летом намерен сменить клубную прописку из-за образовавшихся у него финансовых проблем.
Обновлено в 16:49
Происшествия

Во Львове неизвестные взяли штурмом здание горсовета

Обновлено в 06:23
Политика

Глава ВЦИОМа прокомментировал причину падения рейтинга Путина

Как сообщил в эфире передачи Hard Day's Night на телеканале «Дождь» руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, главная причина падения рейтинга действующего президента РФ Владимира Путина в том, что граждане страны перестали верить в то, что жить им станет лучше.
Обновлено вчера в 18:15
Наука

Установлен необходимый минимум активности для пожилых женщин

Исследователи из США и Японии установили взаимосвязь между уровнем физической активности пожилых женщин и показателем смертности.
Обновлено в 21:18
Политика

МИД Китая назвал дату визита Си Цзиньпина в Россию

«По приглашению президента России Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин нанесет государственный визит в РФ для участия в 23-м ПМЭФ с 5 по 7 июня», — заявил он.
Обновлено в 03:30
Наука

Ученые нашли смертельно опасный для сердца продукт

Продукт, который таит невероятную опасность для человеческого сердца, свободно продается во всех магазинах, его ежедневно употребляют тысячи людей.
Обновлено в 23:25
Политика

Порошенко просил США о помощи на выборах президента

Экс-президент Украины Петр Порошенко пожаловался на слабую помощь Вашингтона в ходе президентских выборов на Украине, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:39
Здоровье

В России ввели новый порядок контроля за лечением онкобольных

В России появилась новая система помощи онкобольным.
Обновлено в 01:31
Политика

Зеленский срочно созывает заседание СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о срочном созыве заседания СНБО из-за проблем в угольной промышленности страны.
Обновлено в 16:41
Экономика

Путин продлил амнистию капиталов до 2020 года

Предыдущие два этапа амнистии капиталов проходили в России с 1 июля 2015 г. по 30 июня 2016 г. и с 1 марта 2018 г. по 28 февраля 2019 г. Физические лица могли предоставить в налоговый орган или Федеральную налоговую службу России декларацию об имуществе, о контролируемых иностранных компаниях, о счетах в банках за пределами страны.
Обновлено в 19:59
Политика

Король Нидерландов пригласил президента США посетить страну

По данным газеты De Telegraaf, король Нидерландов Виллем-Александр направил американскому лидеру Дональду Трампу письмо, в котором попросил президента принять участие в праздничных мероприятиях по случаю 75-летия Битвы за устье Шельды.
Обновлено в 16:34
Шоу-бизнес

Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим

Рассказывая о своих романах и влюбленностях, актер корректно умалчивает об актрисах, с которыми был в отношениях.
Обновлено в 08:24
Финансы

Власти предложили выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсии

"Изменение расходов по государственной программе включает: увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии в сумме 4 343,3 миллиона рублей", - следует из документа.
Обновлено в 16:50
Здоровье

Препарат с «убийцей метастазов» готовят к испытаниям в России

В России планируется провести испытания препарата, созданного на основе радиоактивного изотопа радий-223.
Обновлено в 23:10
Футбол

Азар — о победе «Челси» в Лиге Европы: думаю, это прощание

«Думаю, что это прощание, но ты никогда не можешь знать наверняка», — приводит слова Азара BBC.
Обновлено в 17:01
Экономика

США вводят антидемпинговые пошлины на китайские матрасы и пивные кеги

США вводят антидемпинговые пошлины на матрасы и стальные бочонки для пива (кеги) из КНР, сообщило в пресс-релизе американское министерство торговли.
Обновлено в 18:59
Шоу-бизнес

Продолжение скандала со зрителями: Максим Матвеев высказался о штрафах и наказаниях

Обычно весьма миролюбимый Максим Матвеев оказался в центре скандала после того, как он резко обрушился с критикой на зрителей.
Обновлено в 15:00
Общество

Гороскоп на 29 мая: Много романтики и немного прибыли

Гороскоп на 29 мая 2019 года предупреждает: сегодня вам нужно сделать окончательный выбор и остановиться на том человеке, с которым хотите построить длительные отношения.
Обновлено вчера в 18:00
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