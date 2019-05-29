Финансы
Курс доллара превысил 65 рублейТАСС 04:57
Курс доллара к рублю вырос в ходе торгов на Московской бирже в среду на 0,45% к уровню закрытия предыдущей сессии, и по состоянию на 11:40 мск достиг уровня в 65,01 рубля за доллар. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 22:54, Ашберн
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Экономика
Клиенты НПФ смогут получать выплаты по старому пенсионному возрасту
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.
Обновлено в 14:11
Игры
В PSN появился баннер предзаказа Death Stranding
Обновлено в 04:03
Политика
На Украине из АП после ухода Порошенко исчезла база секретных данных
Из ситуационной комнаты администрации президента Украины исчезли серверы с секретной информацией, сообщил глава СНБО Александр Данилюк.
Обновлено вчера в 14:50
Транспорт
В России резко подорожали билеты в плацкарт
После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено в 21:47
Технологии
«ВКонтакте» запустила новое меню для бизнес-сообществ
Обновлённое меню будет полезно для любого типа сообщества, сообщается в заявлении VK.
Обновлено в 12:13
Происшествия
«Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ
«Аэрофлот» ожидает от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения его заявлений о причинах катастрофы с SSJ100 в Шереметьево.
Обновлено в 15:44
Политика
Зеленский внес закон об импичменте в Раду
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что внес в украинский парламент законопроект об импичменте главы государства.
Обновлено в 07:48
Политика
Соловьев прокомментировал скандал с Ольгой Скабеевой
Тележурналист Владимир Соловьёв в интервью с Царьградом оценил позицию политолога Николая Платошкина, который после стычки на ток-шоу с украинским экспертом Александром Семченко отметил, что он остался недоволен поведением ведущих программы, прежде всего Ольги Скабеевой.
Обновлено в 12:37
Баскетбол
Баскетбольные «Химки» вышли в финал Единой лиги ВТБ
Обновлено в 14:35
Происшествия
В парке у Белого дома загорелся мужчина
Очевидцы обнаружили в центре Вашингтона в парке напротив Белого дома горящего мужчину.
Обновлено в 14:57
Происшествия
В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей
Обновлено вчера в 12:15
Политика
Саакашвили встречали в Киеве украинским гимном
Грузина Михаила Саакашвили встречают украинским гимном.
Обновлено в 14:47
Футбол
«Челси» разгромил «Арсенал» и выиграл Лигу Европы
"Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы.
Обновлено в 16:54
Политика
Глава ВЦИОМа прокомментировал причину падения рейтинга Путина
Как сообщил в эфире передачи Hard Day's Night на телеканале «Дождь» руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, главная причина падения рейтинга действующего президента РФ Владимира Путина в том, что граждане страны перестали верить в то, что жить им станет лучше.
Обновлено вчера в 18:15
Политика
Трамп примет решение о продлении СНВ-3 в 2020 году
Американский лидер Дональд Трамп примет решение о продлении действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Обновлено в 11:46
Происшествия
Мать бросила двух детей в подмосковном хостеле
Обновлено в 12:19
Политика
В Вашингтоне назвали американский СПГ «газом свободы»
В США сразу два представителя Министерства энергетики США назвали американский СПГ "свободным газом" и "молекулами американской свободы".
Обновлено в 22:21
Здоровье
Минздрав оценил новый метод избавления от жира на животе
Обновлено в 07:17
Происшествия
На Халтурина в ДТП с Hyundai погиб мотоциклист
В ночь на четверг в Екатеринбурге на улице Халтурина произошло ДТП, жертвой которого стал мотоциклист.
Обновлено в 15:48
Политика
Китай нашел новое оружие в торговой войне с США
Согласно материалу, с 2014 по 2017 годы 80 процентов редкоземельных соединений и металлов США импортировали из Китая.
Обновлено в 07:28
Общество
WikiLeaks заявил о госпитализации Ассанжа
Основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа переместили в лечебное отделение британской тюрьмы Белмарш, заявили в одноименной организации.
Обновлено в 21:29
Политика
Правительство Магаданской области обновило состав
Глава Магаданской области Сергей Носов назначил врио вице-губернатора, врио первого заместителя председателя правительства региона и министра ЖКХ и энергетики.
Обновлено в 22:38
Общество
В Пенсионном фонде вскрыли аферу с накоплениями россиян
В ПФР в конце прошлого года заметили аномальный рост заявлений от людей, которые хотели перевести свои пенсионные накопления из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой.
Обновлено в 06:59
Футбол
Томас Тухель: «Неймар принимает все близко к сердцу. Мбаппе считает свои голы, забитые даже на тренировках»
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель дал оценку личностным качествам Неймара и Килиана Мбаппе.
Обновлено в 21:35
Общество
Определены самые востребованные профессии в России
В опросе приняли участие 26,9 тысяч организаций. Рейтинг самых востребованных профессий возглавил продавец-кассир.
Обновлено вчера в 21:22
Политика
Зеленский сменил главу госохраны Украины
Отмечается, что Зеленский уволил с должности главы УГО Валерия Гелетея, а на его место назначил Алексея Оцерклевича.
Обновлено в 13:01
Шоу-бизнес
Фанаты упрекнули Ксению Бородину за якобы накаченные губы
Следует отметить, что Бородина в своем блоге похвасталась люксовыми покупками и рассказала, за какую сумму делает маникюр.
Обновлено в 10:11