Финансы

Курс доллара превысил 65 рублейТАСС 04:57

Курс доллара к рублю вырос в ходе торгов на Московской бирже в среду на 0,45% к уровню закрытия предыдущей сессии, и по состоянию на 11:40 мск достиг уровня в 65,01 рубля за доллар. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Доллар подорожал до 65 рублей

Московский Комсомолец05:06

Доллар и евро подорожали на полрубля

Ведомости08:46

Курс доллара впервые с 14 мая превысил 65 рублей

Life.ru05:11

Доллар и евро выросли на полрубля

Коммерсантъ09:30

Курс доллара превысил 65 рублей

Российская газета05:04

Курс доллара превысил 65 рублей

ТАСС04:57

Рубль усилил снижение, доллар пытается закрепиться выше 65 рублей

ПРАЙМ04:47
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Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Экономика

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В PSN появился баннер предзаказа Death Stranding

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Обновлено вчера в 14:50
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Технологии

«ВКонтакте» запустила новое меню для бизнес-сообществ

Обновлённое меню будет полезно для любого типа сообщества, сообщается в заявлении VK.
Обновлено в 12:13
Происшествия

«Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ

«Аэрофлот» ожидает от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения его заявлений о причинах катастрофы с SSJ100 в Шереметьево.
Обновлено в 15:44
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Зеленский внес закон об импичменте в Раду

Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что внес в украинский парламент законопроект об импичменте главы государства.
Обновлено в 07:48
Политика

Соловьев прокомментировал скандал с Ольгой Скабеевой

Тележурналист Владимир Соловьёв в интервью с Царьградом оценил позицию политолога Николая Платошкина, который после стычки на ток-шоу с украинским экспертом Александром Семченко отметил, что он остался недоволен поведением ведущих программы, прежде всего Ольги Скабеевой.
Обновлено в 12:37
Баскетбол

Баскетбольные «Химки» вышли в финал Единой лиги ВТБ

Обновлено в 14:35
Происшествия

В парке у Белого дома загорелся мужчина

Очевидцы обнаружили в центре Вашингтона в парке напротив Белого дома горящего мужчину.
Обновлено в 14:57
Происшествия

В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей

Обновлено вчера в 12:15
Космос

В недавнем прошлом Плутон был «живой планетой», считают астрономы

Обновлено в 14:44
Политика

Саакашвили встречали в Киеве украинским гимном

Грузина Михаила Саакашвили встречают украинским гимном.
Обновлено в 14:47
Футбол

«Челси» разгромил «Арсенал» и выиграл Лигу Европы

"Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы.
Обновлено в 16:54
Политика

Глава ВЦИОМа прокомментировал причину падения рейтинга Путина

Как сообщил в эфире передачи Hard Day's Night на телеканале «Дождь» руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, главная причина падения рейтинга действующего президента РФ Владимира Путина в том, что граждане страны перестали верить в то, что жить им станет лучше.
Обновлено вчера в 18:15
Политика

Трамп примет решение о продлении СНВ-3 в 2020 году

Американский лидер Дональд Трамп примет решение о продлении действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Обновлено в 11:46
Происшествия

Мать бросила двух детей в подмосковном хостеле

Обновлено в 12:19
Политика

В Вашингтоне назвали американский СПГ «газом свободы»

В США сразу два представителя Министерства энергетики США назвали американский СПГ "свободным газом" и "молекулами американской свободы".
Обновлено в 22:21
Здоровье

Минздрав оценил новый метод избавления от жира на животе

Обновлено в 07:17
Происшествия

На Халтурина в ДТП с Hyundai погиб мотоциклист

В ночь на четверг в Екатеринбурге на улице Халтурина произошло ДТП, жертвой которого стал мотоциклист.
Обновлено в 15:48
Политика

Китай нашел новое оружие в торговой войне с США

Согласно материалу, с 2014 по 2017 годы 80 процентов редкоземельных соединений и металлов США импортировали из Китая.
Обновлено в 07:28
Общество

WikiLeaks заявил о госпитализации Ассанжа

Основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа переместили в лечебное отделение британской тюрьмы Белмарш, заявили в одноименной организации.
Обновлено в 21:29
Армия и оружие

В Алеппо восстановят крупнейший в городе продовольственный рынок

Обновлено в 22:07
Политика

Правительство Магаданской области обновило состав

Глава Магаданской области Сергей Носов назначил врио вице-губернатора, врио первого заместителя председателя правительства региона и министра ЖКХ и энергетики.
Обновлено в 22:38
Общество

В Пенсионном фонде вскрыли аферу с накоплениями россиян

В ПФР в конце прошлого года заметили аномальный рост заявлений от людей, которые хотели перевести свои пенсионные накопления из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой.
Обновлено в 06:59
Футбол

Томас Тухель: «Неймар принимает все близко к сердцу. Мбаппе считает свои голы, забитые даже на тренировках»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель дал оценку личностным качествам Неймара и Килиана Мбаппе.
Обновлено в 21:35
Общество

Определены самые востребованные профессии в России

В опросе приняли участие 26,9 тысяч организаций. Рейтинг самых востребованных профессий возглавил продавец-кассир.
Обновлено вчера в 21:22
Политика

Зеленский сменил главу госохраны Украины

Отмечается, что Зеленский уволил с должности главы УГО Валерия Гелетея, а на его место назначил Алексея Оцерклевича.
Обновлено в 13:01
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Фанаты упрекнули Ксению Бородину за якобы накаченные губы

Следует отметить, что Бородина в своем блоге похвасталась люксовыми покупками и рассказала, за какую сумму делает маникюр.
Обновлено в 10:11
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