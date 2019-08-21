Национальный банк Молдовы установил обменный курс на четверг, 22 августа. Американский доллар вырастет почти на 8 банов, до 17.7948 лея, а евро — на 11 банов, до 19,7540 лея.

Курс на четверг: подорожают все основные валюты

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