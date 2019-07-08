Экономика
Курс лиры снизился после увольнения председателя центробанка ТурцииВедомости 03:56
Турецкая лира ослабла по отношению к доллару после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в выходные уволил председателя центробанка Мурата Четинкая. После открытия торгов в понедельник утром курс лиры резко снизился на 3% до 5,8 лиры/$.
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Политика
МИД России назвал беспрецедентной выходкой ругань грузинского ведущего
Министерство иностранных дел России осуждает неприемлемые выпады в адрес российского руководства на грузинском телеканале «Рустави 2», говорится в заявлении на сайте ведомства.
Обновлено в 05:10
Политика
Украинский телеканал отменил телемост с Россией из-за угроз
Украинский телеканал NewsOne сообщил, что решил прекратить подготовку телемоста с «Россией-1» из-за прямых «угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких».
Обновлено в 06:34
Происшествия
Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 23
Число погибших в зоне наводнения в Иркутской области возросло до 23. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Главу отдела полиции уволили после серии отравлений в Москве
Начальник отдела МВД по Басманном району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие
Россия надеется сохранить второе место в мире по экспорту вооружений
В рейтинге экспорта вооружений Россия занимает второе место в мире. Однако эта позиция не является устойчивой.
Обновлено в 06:36
Общество
Упавшую в карри чайку перепутали с птицей-фениксом
После осмотра ветеринары выяснили, что это обыкновенная чайка, которая упала в чан с карри.
Обновлено в 05:58
Общество
СМИ рассказали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз
Компания «Шереметьево Хэндлинг», которая отвечает за загрузку и выгрузку багажа пассажиров, повысила выплаты своим грузчикам почти в пять раз — с 45 тыс. рублей в мае до 200–211 тыс. рублей в июле.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Под Ярославлем пятилетнего ребенка привязали к столбу
Ярославская полиция проводит проверку в многодетной семье села Юрьевское, где пятилетнего мальчика привязали к столбу.
Обновлено вчера в 10:35
Политика
После брани в адрес Путина с «Рустави 2» начали увольняться сотрудники
После инцидента с нецензурными высказывания в адрес президента РФ Владимира Путина, которые в своей программе позволил журналист Георгий Габуния, с грузинского телеканала «Рустави 2» начали увольняться сотрудники.
Обновлено в 04:07
Шоу-бизнес
В семье Меган Маркл и принца Гарри ожидается прибавление
Ранее ГЛАС сообщал, что Елизавета II больше не даст Меган и Гарри проявлять излишнюю самостоятельность, которая временами имеет огромное негативное влияние на всю королевскую семью.
Обновлено в 06:40
Экономика
Сейчас хорошая точка для входа в акции «НОВАТЭКа»
Бумага показала неплохой рост на прошлой неделе, но весь он уже нивелирован. Сейчас хорошая точка для входа.
Обновлено в 06:40
Здоровье
Врачи рассказали о пользе грибов
Обновлено вчера в 20:14
Происшествия
«Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт
Евгений Ремезов был объявлен в розыск и задержан в мае этого года. А месяц назад по делу о теракте — Михаил Музраев и Владимир Зубков.
Обновлено вчера в 17:59
Экономика
Рынок поддельных люксовых товаров превысил легальный на 13%
Обновлено в 01:45
Авто
Названа цена на новый пикап JAC T6
Компания «Джак автомобиль» (официальный дистрибьютор китайского автопроизводителя JAC Motors) анонсировала стоимость нового пикапа JAC T6, который поступит в продажу 1 сентября 2019 года.
Обновлено в 03:55
Общество
Власти Екатеринбурга продолжают искать площадку под Универсиаду
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на «Иннопроме» заявил, что сейчас власти выбирают между двумя площадками, где построить деревню «Универсиады».
Обновлено в 04:09
Общество
Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России
Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Экономика
Deutsche Bank сократит коллектив на 18 тысяч сотрудников
К 2022 году организация сократит свой штат приблизительно на 18 тысяч сотрудников и таким образом доведет общее количество служащих до 74 тысяч, передает "Россия 24".
Обновлено вчера в 23:39
Здоровье
Россиян предлагают проверять на алкоголизм перед выдачей прав
Граждан России, желающих получить водительские удостоверения, Минздрав предлагает проверять на регулярное употребление алкоголя, поделился с " Интерфаксом" главный внештатный психиатр-нарколог министерства Евгений Брюн.
Обновлено в 05:25
Политика
Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину
Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Российский самолет экстренно развернули в Москву
Самолет авиакомпании Utair подал сигнал об аварийной ситуации и в настоящее время возвращается в Москву.
Обновлено в 06:11
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и валюте
Из материалов ЦБ следует, что средняя максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях составила 7,27%, писал News.ru.
Обновлено в 05:13
Спорт
Фигуристка Боброва объявила о завершении карьеры
Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Екатерина Боброва объявила о завершении спортивной карьеры.
Обновлено в 05:41
Политика
Бурджанадзе о ситуации с «Рустави 2»: переступлены все красные линии
Были не только нарушены политические, журналистские и этические нормы, но и переступлены все красные линии.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес
Анна Нетребко показала фигуру на пляже
Звезда оперной сцены Анна Нетребко предпочитает жить в свое удовольствие и ни в чем себе не отказывает.
Обновлено вчера в 20:00
Кино
Вышел первый русский трейлер фильма «Мулан»
Обновлено вчера в 13:24
Наука
Новый метод направленной эволюции занимает менее недели
Чтобы продемонстрировать возможности системы, исследователи получили мутантные белки и нанотела. Каждый процесс занял менее недели.
Обновлено 05 июля в 11:28
Футбол
УЕФА опроверг приглашение сборной Аргентины в Лигу наций
УЕФА прокомментировал слухи о возможном приглашении сборной Аргентины для участия в следующем розыгрыше Лиги наций.
Обновлено в 06:05