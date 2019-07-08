Экономика

Курс лиры снизился после увольнения председателя центробанка ТурцииВедомости 03:56

Турецкая лира ослабла по отношению к доллару после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в выходные уволил председателя центробанка Мурата Четинкая. После открытия торгов в понедельник утром курс лиры резко снизился на 3% до 5,8 лиры/$.
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Турецкая лира подешевела после увольнения главы ЦБ

Коммерсантъ07:15

Турецкие активы в минусе из-за увольнения главы ЦБ

Financial One06:32

Турецкая лира обрушилась после отставки главы Центробанка страны

Евразия Daily01:58

Курс лиры снизился после увольнения председателя центробанка Турции

Ведомости03:56

Эрдоган опять обвалил курс лиры

Profinance.ru03:10

Курс турецкой лиры после открытия торгов упал на 3 процента на фоне увольнения главы Центробанка

Эхо Москвы04:30

Эрдоган уволил главу ЦБ. Чем обернется это решение для Турции?

Вести.Финанс01:52
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 07:54, Вашингтон
Политика

Скабеева назвала «мерзостью» брань грузинского ведущего в адрес Путина

Напомним, что вечером 7 июля ведущий телеканала Георгий Габуния начал авторскую программу «P.S.» с брани в адрес российского президента Владимира Путина.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес

Сергей Безруков трогательно поздравил Анну Матисон с днем рождения

Супруг Анны Сергей Безруков трогательно поздравил супругу, опубликовав в соцсети совместные фото.
Обновлено в 07:00
Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и валюте

Из материалов ЦБ следует, что средняя максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях составила 7,27%, писал News.ru.
Обновлено в 05:13
Политика

Украинский телеканал отменил телемост с Россией из-за угроз

Украинский телеканал NewsOne сообщил, что решил прекратить подготовку телемоста с «Россией-1» из-за прямых «угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких».
Обновлено в 06:34
Музыка

Алла Пугачева подарила Сергею Шнурову песню «про мужиков»

Алла Пугачева призналась, что не осмелилась бы исполнять подобную композицию и решила отдать ее коллективу «Ленинград», посчитав, что их репертуар как раз в подобном жанре.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие

310 лет назад Петр I разгромил шведов в Полтавской битве

Обновлено в 03:37
Происшествия

Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в Москве

Обновлено в 06:21
Футбол

УЕФА опроверг приглашение сборной Аргентины выступить в Лиге наций

Ранее появилась информация, что УЕФА пригласил сборную Аргентины выступить в Лиге наций после скандала на Кубке Америки-2019.
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес

Свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова стоила больше 7 миллионов

Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Москве уволен начальник ОВД по Басманному району

"По результатам служебной проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел начальника ОВД по Басманном району", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 05:35
Культура

В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»

Обновлено в 05:46
Происшествия

Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 23

Число погибших в зоне наводнения в Иркутской области возросло до 23. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 03:21
Общество

День семьи, любви и верности отмечают в России

Сегодня, 8 июля, в России отмечается День семьи, любви и верности в память о муромских святых Петра и Февронии.
Обновлено в 04:11
Авто

Audi откажется от сенсорных экранов в салоне своих автомобилей

Марк Лихте предполагает, что возможно в будущем дисплеи заменят проекционные экраны и голосовое управление.
Обновлено вчера в 11:33
Происшествия

Развернувшийся из-за неисправности Boeing благополучно сел во Внукове

«Самолёт Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — сообщили во Внукове.
Обновлено в 07:00
Здоровье

Максим Яковенко: в России появится система метеобезопасности

Росгидромет предлагает городам внедрить систему метеобезопасности, чтобы избежать негативных последствий ливней, штормовых ветров или жары, рассказал в интервью РИА Новости глава ведомства Максим Яковенко.
Обновлено в 05:00
Политика

Бурджанадзе считает провокацией выходку журналиста на грузинском ТВ

Лидер партии "Единая Грузия - Демократическое движение", экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила на брифинге, что выступление журналиста Георгия Габуния на телеканале "Рустави 2" является провокацией против грузинского народа и "не вмещается ни в политические, ни в журналистские, ни в человеческие и ни в этические рамки".
Обновлено в 07:26
Политика

ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию с критикой России

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приняла итоговую декларацию, в которой содержатся тезисы о непризнании Крыма частью РФ, критика проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также призыв к Москве отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 07:20
Политика

В Госдуме поднимут вопрос о запрете вина из Грузии

Депутаты Госдумы от «Единой России» в понедельник, 8 июля, поднимут на совете палаты вопрос о введении в отношении Грузии ряда ограничений, заявил на заседании фракции единороссов ее глава Сергей Неверов.
Обновлено в 07:37
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту

Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Якутск, 7 июля совершил вынужденную посадку в аэропорту города Братска Иркутской области из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили агентству "Интерфакс" в местном аэропорту в понедельник.
Обновлено в 00:02
Политика

Путин проинформирован о деле задержанного помощника полпреда УрФО

Позднее оказалось, что он является помощником полпреда президента в УрФО.
Обновлено в 06:22
Экономика

Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай

Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Авто

Названа предварительная стоимость Aurus Senat Sedan

Предварительная стоимость автомобилей Aurus Senat Sedan в розницу составит около 18 млн рублей.
Обновлено в 05:55
Политика

В Тбилиси заявили, что «Габуния не грузин, и даже не мужчина»

В грузинских соцсетях всю ночь бушевал шквал гневных комментариев в адрес Габунии и «Рустави 2». На вопрос корреспондента ФАН, зачем они столь поздней ночью приехали на окраину города, люди отвечали: «Просто не было сил терпеть подобное!».
Обновлено в 01:41
Происшествия

Суд арестовал водителя взорвавшегося на Урале бензовоза

Обновлено в 07:36
Политика

Путин назначил Евкурова заместителем министра обороны

Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова заместителем министра обороны и присвоил ему звание генерал-лейтенанта.
Обновлено в 07:38
Транспорт

На развязке КАД с дорогой в Мурино на год перекроют одну полосу

Обновлено в 04:56
Общество

British Airways оштрафовали за утечку данных сотен тысяч пассажиров

Авиакомпанию British Airways оштрафовали на £183 млн ($229,3 млн) из-за утечки данных ее клиентов.
Обновлено в 04:58
Общество

Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России

Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
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Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран Президентом на досрочных выборах в Турции.
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