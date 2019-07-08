Экономика
Курс лари на понедельник - 2,8012 GEL/$1Sputnik Грузия вчера в 01:20
Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 8 июля в размере 2,8012 GEL/$1. По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0052 лари.
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 11:19, Вашингтон
Политика
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Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.
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Вашингтон накрыло наводнение после ливня, затоплен Белый дом
Даже резиденция президента США не избежала столкновения со стихией, о чем свидетельствуют фото журналистов Белого дома в соцсетях.
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Футбол
«Марсель» Виллаш-Боаша хочет арендовать Дзюбу
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Происшествия
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Кино
Netflix выпустит мультсериал по игре Cuphead
Стриминговый сервис Netflix совместно с разработчиком видеоигр Studio MDHR работает над созданием мультсериала по мотивам компьютерной игры в жанре run and gun Cuphead, сообщает News.ru со ссылкой на заявление компании-разработчика.
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Происшествия
«Деньги выносили два года»: муж Луизы Хайруллиной рассказал детали ограбления банка в Башкирии
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Спорт
Глушаков подал заявление на бывшую жену
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Обновлено в 05:50
Происшествия
Игрок сборной России по пляжному гандболу Королева погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше в возрасте 20 лет, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).
Обновлено вчера в 07:37
Энергетика
«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска «Газпрома»
Напомним, в феврале прошлого года Стокгольмский арбитражный суд вынес решение по многолетнему спору российской и украинской компаний о цене поставок и объеме транзита российского голубого топлива.
Обновлено в 05:43
Футбол
Ресторан Месси будет бесплатно выдавать еду бедным
Принадлежащий футболисту Лионелю Месси ресторан в Аргентине начал бесплатно выдавать еду и напитки всем желающим.
Обновлено в 10:34
Происшествия
В Крыму на пляж вынесло утопленника с гирей на теле
Утопленника с гирей, привязанной к телу, вынесло на один из пляжей курортного поселка Николаевка Симферопольского района, сообщили в пресс-службе крымского управления Следственного комитета РФ.
Обновлено в 06:16
Транспорт
ЦОДД опубликовал адреса всех камер видеофиксации в Москве
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) опубликовал список с адресами расположения всех камер видеофиксации в Москве.
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Политика
Умер экс-президент Аргентины Фернандо де ла Руа
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Происшествия
Музыкальный театр загорелся в Ростове
В Ростове горит Музыкальный театре, сообщает сайт 161.ru со ссылкой на источники. Очевидцы рассказывают, что горит крыша театра.
Обновлено в 10:54
Интернет
ESET обнаружила бэкдор, атакующий пользователей торрентов
Международная антивирусная компания ESET обнаружила вредоносную активность, направленную на пользователей южнокорейских и китайских торрент-сайтов.
Обновлено в 05:31
Экономика
Стало известно, когда США ожидает дефолт
Как заявляют эксперты, причиной возможного дефолта могут стать мизерные налоговые поступления, которые выросли на 3%, вместо ожидаемых 6%.
Обновлено в 02:43
Экономика
Экс-спонсор «Своей игры» отверг обвинения в выводе средств в офшор
Претензии налоговой службы вызвал рекламный контракт Erich Krause на 298,3 млн руб. с кипрской Ееама East European advertisement and marketing agency за рекламу в телепередаче "Своя игра" в 2013 – 2014 годах.
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Общество
В Госдуме упростили процедуру получения инвалидности
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Театры
В московском детском театре Н. И. Сац пройдет масштабная реконструкция
В репертуаре театра Н. И. Сац, который Георгий Исаакян возглавил в июле 2010 года, 58 спектаклей.
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Авто
Начались продажи Renault Dokker Stepway в России
Renault объявила о старте продаж вседорожной версии фургона Dokker – Stepway. Модель уже доступна у дилеров по цене от 1,05 млн руб.
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Наука
Быстрое укорочение теломер сократило продолжительность жизни
Именно длина теломер помогла испанским научным сотрудникам национального центра исследования рака предсказать продолжительность жизни у позвоночных.
Обновлено в 02:49
Происшествия
В челябинский офис «Красного и белого» пришли с обысками
Силовики и налоговая инспекция проверяют офис сети магазинов "Красное и белое" в Челябинске.
Обновлено в 08:40
Авто
Lifan расширит свой модельный ряд в России
Компания Lifan может расширить свой модельный ряд в России двумя семиместными автомобилями: большим кроссовером X80 и минивэном M7.
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Футбол
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Экономика
Томские приставы арестовали больше 92 тонн пива за долги
В Кожевниковском районе Томской области судебные приставы наложили арест больше чем на 92 тонны пива за долги по налогам одной из компаний по производству алкоголя.
Обновлено в 11:00
Футбол
ЦСКА разгромил «Рубин» в контрольном матче
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