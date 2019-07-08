Экономика
Курс лари на понедельник - 2,8012 GEL/$1Sputnik Грузия вчера в 01:20
Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 8 июля в размере 2,8012 GEL/$1. По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0052 лари.
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 19:25, Вашингтон
Происшествия
Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников
«У комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке, где находился аккумулятор, а также тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, которыми по инструкции должны были воспользоваться в первую очередь», — говорит знакомый с расследованием обстоятельств инцидента собеседник РБК.
Обновлено в 09:09
Политика
Владимир Путин после посещения УрФУ вышел к народу
В Екатеринбурге президент России Владимир Путин после посещения одного из корпусов Уральского федерального университета пообщался с жителями и гостями города, которые ожидали его возле здания.
Обновлено в 13:25
Политика
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии.
Обновлено в 08:35
Футбол
Бонера завершил карьеру и пополнил тренерский штаб «Милана»
38-летний Бонера вошел в тренерский штаб «Милана», где будет помогать Марко Джампаоло. Об этом сообщает пресс-служба итальянской команды.
Обновлено в 18:06
Здоровье
Убивает медленно. Как вовремя распознать обструктивную болезнь легких
Суть проблемы в том, что ранняя диагностика хронической обструктивной болезни легких на этапе, когда возможна обратимость процессов, затруднена.
Обновлено в 17:29
Происшествия
Саакашвили сломал руку жительнице Одессы
Экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили ударил пожилую одесситку в ходе потасовки возле здания суда, в результате чего женщина получила перелом руки.
Обновлено в 14:12
Политика
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
Жители Грузии отреагировали на позицию президента России Владимира Путина по введению санкций против республики.
Обновлено в 18:52
Футбол
«Марсель» Виллаш-Боаша может арендовать Дзюбу
Les amis l'OM va peut-être se pencher sur Dzyuba (ex AVB) demande de prêt possible dans les heures à venir — cordo.bastien (@cordobastien) July 9, 2019 Ранее стало известно, что бывший главный тренер петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш официально возглавил французский «Марсель».
Обновлено в 08:33
Политика
В США умер миллиардер Росс Перо
Обновлено в 11:42
Происшествия
В Ульяновске загорелось здание правительства
В Ульяновске возник пожар в здании правительства региона. Возгорание началось в чердачном помещении, затем огонь вырвался на крышу.
Обновлено в 15:11
Наука
Моляры с тремя корнями достались жителям Азии от денисовцев
Обновлено в 05:50
Политика
Украинским морякам предъявили окончательные обвинения
Украинским морякам, задержанным в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, предъявлены обвинения в окончательной редакции.
Обновлено в 13:22
Происшествия
Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей
Обновлено вчера в 20:41
Экономика
Брокеры оценили потери от ограничений на биржевые инвестиции россиян
Поправки, уже принятые в первом чтении, не учитывают специфику различных финансовых инструментов и вместо защиты инвесторов создают для них необоснованные барьеры и увеличивают издержки работающих на финансовом рынке компаний, считают банкиры и брокеры, предлагая депутатам ряд поправок к законопроекту ко второму чтению.
Обновлено в 17:00
Общество
Гидрометцентр дал прогноз на вторую половину июля
Жителей европейской части России ждет потепление во второй половине месяца, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во вторник, 9 июля.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Сотрудников ФСБ проверят на причастность к краже денег Захарченко
Арестованных по делу о разбое сотрудников спецподразделений ФСБ проверят на причастность к краже денег, которые были изъяты у полковника МВД России Дмитрия Захарченко, передает ТАСС со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:00
Общество
Электронные паспорта могут появиться в России в 2022 году
Переход на электронные паспорта в России может произойти в 2022 году, но окончательное решение относительно сроков еще не принято.
Обновлено в 13:34
Футбол
Кикнадзе: «Локомотив» не готов повторить Гилерме предложение другого клуба из Москвы
Обновлено в 16:58
Шоу-бизнес
Приятель Волочковой намекнул, что является её женихом
Денис Сорокин хвалил внешность и талант Волочковой, а затем намекнул, что сам является женихом.
Обновлено в 17:38
Авто
Названы самые продаваемые автомобили в России стоимостью 2 млн рублей
Эксперты агентства «Автостат» назвали самые продаваемые автомобили в России стоимостью 2 млн рублей.
Обновлено в 15:30
Общество
У вас есть уникальная возможность бесплатно получить высшее образование по направлению «Технологии и проектирование текстильных изделий»
У каждого абитуриента есть уникальная возможность получить высшее образование на бюджетной основе, поступив на одно из перспективных направлений «Технологии и проектирование текстильных изделий».
Обновлено в 04:45
Происшествия
На стройке в игорной зоне Приморья обрушилась бетонная плита
Якобы обрушилась опалубка под бетонную плиту, размером 15 х 15 метров. Почему - это предстоит выяснить независимым экспертам.
Обновлено в 18:41
Экономика
Эксперт прокомментировал сообщения о риске дефолта в США
Бывший министр экономики России, лидер партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев в беседе с URA.RU прокомментировал доклад американского Центра двухпартийной политики о вероятности возникновения дефолта в США в сентябре.
Обновлено в 10:46
Происшествия
Gelandewagen Кокорина увезли на штрафную стоянку
Gelandewagen футболиста петербургского «Зенита» Александра Кокорина увезли на штрафную стоянку из-за того, что он был неправильно припаркован в Проточном переулке в Москве.
Обновлено в 11:17
Происшествия
В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле
Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.
Обновлено в 16:42
Кино
Сериал «Очень странные дела» побил рекорд Netflix по просмотрам
Третий сезон фантастического сериала "Очень странные дела" побил рекорд сервиса Netflix по просмотрам.
Обновлено в 10:32
Футбол
Левандовски принял участие в челлендже, эффектно открыв шампанское
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски поучаствовал в популярном флешмобе Bottle Cap Challenge, открыв ногой бутылку с шампанским.
Обновлено в 18:37