Экономика

Курс лари на понедельник - 2,8012 GEL/$1Sputnik Грузия вчера в 01:20

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Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 8 июля в размере 2,8012 GEL/$1. По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0052 лари.
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Курс лари на вторник - 2,8320 GEL/$1

Sputnik Грузия01:20
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 19:25, Вашингтон
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