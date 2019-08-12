Финансы
Курс китайской валюты ослаб до 7,0211 юаня за доллар СШАREGNUM вчера в 23:09
Курс китайской валюты ослаб на 75 базисных пунктов до 7,0211 юаней за доллар США, сообщает 12 августа агентство Синьхуа. При этом, 9 августа юань ослаб на 97 базисных пунктов до отметки 7,0136 за доллар США.
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США против Китая. Торгово-финансового перемирия между двумя странами не будет?
Санкт-Петербургские ведомостивчера в 21:00
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