Финансы

Курс китайской валюты ослаб до 7,0211 юаня за доллар СШАREGNUM вчера в 23:09

Курс китайской валюты ослаб на 75 базисных пунктов до 7,0211 юаней за доллар США, сообщает 12 августа агентство Синьхуа. При этом, 9 августа юань ослаб на 97 базисных пунктов до отметки 7,0136 за доллар США.
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Китай ослабил юань до минимума 2008 года

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Курс китайской валюты к доллару понижен до нового минимума

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Курс китайской валюты ослаб до 7,0211 юаня за доллар США

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США против Китая. Торгово-финансового перемирия между двумя странами не будет?

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Происшествия

Режиссера Васильева освободили из изолятора

Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве 27 июля режиссер Дмитрий Васильев освобождён из изолятора временного содержания в связи с истечением срока его задержания, сообщил "Интерфаксу" в понедельник ответственный секретарь ОНК (Общественная наблюдательная комиссия) Иван Мельников.
Обновлено вчера в 18:05
Космос

Скотт Келли раскрыл размер зарплаты астронавта в НАСА

Максимальная зарплата астронавтов НАСА составляет порядка 155 тысяч долларов в год, рассказал РИА Новости совершивший годовую экспедицию на МКС экс-астронавт НАСА Скотт Келли.
Обновлено вчера в 20:02
Футбол

«Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голам Бакаева и Шюррле

Обновлено вчера в 17:56
Происшествия

Власти Сарова объявили траур по погибшим сотрудникам ядерного центра

Власти Сарова Нижегородской области объявили траур в связи с гибелью пятерых сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского НИИ экспериментальной физики.
Обновлено вчера в 12:04
Политика

В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет экономика Украины

Важнейшим условием стабильности украинской экономики эксперт назвал внешнее финансирование.
Обновлено вчера в 23:04
Здоровье

Активность клещей в Красноярске продолжает снижаться

Что касается ситуации в Красноярске, то в период со 2 по 8 августа в медицинские учреждения обратились 84 человека, среди которых было 6 детей.
Обновлено вчера в 23:53
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов

Например, в поселке Пинега Архангельской области по ночам уже совсем холодно, но днем воздух может прогреваться до плюс 15-17 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка

Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с грубым крещением годовалого ребенка, обвинив при этом в случившемся мать малыша.
Обновлено вчера в 20:46
Экономика

СМИ узнали об отказе Грефу в просьбе поддержать Антипинский НПЗ

Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Тюменской области, который перешел к Сбербанку.
Обновлено вчера в 22:48
Политика

Украинские радикалы изрезали мужчине одежду из-за российской символики

Обновлено вчера в 20:02
Экономика

Средний чек в магазинах упал до минимума

Наиболее резко сумма единовременной покупки снизилась на Северо-Западе — на 3,2%, до 598 руб. На Урале и в Сибири средние чеки уменьшились на 3,1%, до 559 руб. и до 462 руб. соответственно.
Обновлено вчера в 22:09
Общество

Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено вчера в 11:33
Футбол

Во Львове на стадионе прозвучала песня о любви к Москве

Обновлено вчера в 22:16
Происшествия

Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно

Обновлено вчера в 17:57
Финансы

Россия выйдет на четвертое место по золотовалютным резервам в мире

Впервые за восемь лет Россия имеет шанс обойти Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам и выйти на четвертое место в мире по их объему, пишет Bloomberg.
Обновлено вчера в 10:09
Здоровье

В Тулуне построили временный приют для бродячих животных

Обновлено вчера в 07:09
Космос

NASA узнало о приближении к Земле астероида размером с пирамиду Хеопса

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) предупредило о приближении в конце августа к Земле «потенциально опасного» астероида, который по своим размерам превосходит египетскую Пирамиду Хеопса (Великая пирамида Гизы).
Обновлено вчера в 23:33
Футбол

Александр Бубнов: «„Спартак“ впервые в сезоне дал повод для оптимизма»

Постоянный эксперт Sportbox.ru прокомментировал центральные матчи воскресенья, состоявшиеся в рамках 5-го тура чемпионата России.
Обновлено вчера в 17:07
Гаджеты

1,5 тыс долл и 64 килобайта памяти: первый в мире ПК отмечает день рождения

IBM 5150 был оснащен процессором Intel 8088 с тактовой частотой 4,77 мегагерца и предустановленной оперативной памятью размером 16 или 64 килобайт.
Обновлено вчера в 23:33
Общество

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла высотой 3 км

Вулкан Эбеко в северной части острова Парамушир Большой Курильской гряды выбросил столб пепла высотой 3 км. Об этом сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН).
Обновлено вчера в 22:37
Общество

Начало августа стало самым холодным за последние 69 лет в Москве

Первые 10 дней текущего месяца стали самыми холодными в Москве за последние 69 лет.
Обновлено вчера в 15:02
Авто

Стало известно, когда появится новый BMW X8

Обновлено вчера в 19:36
Шоу-бизнес

Инна Чурикова: «Глеб Панфилов звонил мне и молчал в трубку»

Обновлено вчера в 23:00
Политика

Супрун назвала правильный вариант своего имени

Ранее Супрун уличила в расизме советника украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 18:05
Общество

В Росрыболовстве уточнили новые правила любительской рыбалки

Обновлено вчера в 23:59
Происшествия

Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео

В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 06:35
Футбол

Луческу рассказал, что объединяет «Шахтер» и «Манчестер Сити»

Бывший тренер "Зенита" и "Шахтера" Мирча Луческу поделился впечатлениями от победы донецкого клуба над киевским "Динамо" (2:1) в матче третьего тура чемпионата Украины.
Обновлено вчера в 22:50
Гаджеты

Xiaomi убрала рекламу из прошивок телевизоров

Компания Xiaomi выпустила обновление прошивки для своих телевизоров Mi TV. Оно приносит приятное новшество — отсутствие рекламы.
Обновлено вчера в 02:26
Кино

Умер Пьеро Този

Умер Пьеро Този Скончался 92-летний Пьеро Този — легендарный художник по костюмам классических фильмов Лукино Висконти и других итальянских режиссеров золотого века кино.
Обновлено вчера в 17:57
Авто

Китайский автоконцерн Changan отказался от производства авто в России

Китайский автоконцерн Changan завершил производство автомобилей в Липецкой области.
Обновлено вчера в 22:19
Как работают Яндекс.Новости?
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