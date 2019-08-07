Народный банк КНР, выполняющий функции центробанка, в четверг утром опустил официальный курс китайской валюты ниже психологической отметки в семь юаней за доллар. Это произошло впервые после глобального финансового кризиса 2008 года. На 8 августа средний обменный курс установлен на уровне 7,0039.

Курс китайской валюты опустился ниже отметки в 7 юаней за доллар

Происшествия В Генпрокуратуре заявили о случаях намеренного поджога леса в Сибири В Иркутской области выявлены попытки устраивать лесные пожары с целью скрыть незаконные вырубки, сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной.

Технологии Венчурный фонд Softline инвестирует 20 млн рублей в стартап против списываний Softline Venture Partners, корпоративный венчурный фонд Softline, сообщил об инвестициях в размере 20 млн рублей в компанию ProctorEdu.

Происшествия В Магадане застрелили вышедшего в центр города медведя В центре Магадана был застрелен медведь, находившийся на территории одной из школ города.

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $56 В последний раз цена нефти марки Brent находилась ниже $56 за баррель 4 января 2019 года.

Шоу-бизнес Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.

Общество На Аляске в бутылке нашли послание времен СССР Житель Аляски нашел бутылку с посланием времен СССР. Фотография находки опубликована в Facebook.

Происшествия Двоих участников митинга в Москве объявили в розыск Двое участников митингов в Москве объявлены в розыск, еще девятерым предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса.

Политика В Госдуме призвали Зеленского избавить крымчан от своей «заботы» Депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек призвал президента Украины Владимира Зеленского избавить крымчан от демонстрируемой им неубедительной и неискренней "заботы".

Общество Россиянам предложили разрешить удаленную работу После внесения поправок в главу 16 Трудового кодекса РФ («Режим рабочего времени») сотрудники получат возможность проводить часть времени вне своего рабочего места, так как появится определение «временная удаленная работа».

Энергетика Правительство Украины обязало «Нафтогаз» снизить цену на газ Согласно поручению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, «Нафтогаз Украины» обязан в августе снизить цену газа для населения еще на 265 гривен за 1 тыс. куб. м, — говорится в сообщении правительства.

Политика Следователь требует завести уголовное дело на Сталина Возбудить уголовное дело в отношении генсека СССР Иосифа Сталина требует бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Игорь Степанов.

Кино Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.

Политика Вице-председатель бундестага оценил роль России в объединении Германии Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики отметил, что без помощи России не произошло бы падения Берлинской стены и объединения немцев в октябре 1990 года.

Здоровье В Приамурье диагностируют африканскую чуму свиней У животных с клиническими признаками проявления африканской чумы свиней (АЧС) взяты анализы, результаты которых будут озвучены позже, тем не менее уже сейчас власти муниципалитета начали предпринимать меры по нераспространению заболевания.

Политика Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.

Технологии «Гагаринский старт» на Байконуре закроют на модернизацию «Гагаринский старт» на космодроме Байконур модернизируют для пусков новых ракет «Союз-2» к 2023 году, сообщили «РИА Новости» в аэрокосмическом комитете Министерства аэрокосмической промышленности Казахстана (Казкосмос).

Происшествия Мужчину на самолете из Симферополя задержали за демонстрацию гениталий В Санкт-Петербурге по факту хулиганства на борту самолета возбуждено уголовное дело против 22-летнего мужчины.

Шоу-бизнес Ксения Собчак показала, как парится в бане с 2-летним сыном Ксения Собчак показала, как парится в бане с 2-летним сыном Так, сегодня Ксения обнародовала на своей странице в социальной сети умилительное видео, на котором вместе с Платоном парится в бане.

Авто Новый Kia Forte GT станет 201-сильным Стоимость Kia Forte GT 2020 года начинается с 23 215 долларов США (1,51 млн рублей по актуальному курсу) за версию с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением и 23 815 долларов (1,55 млн рублей) за автомобиль с 6-диапазонной МКПП.

Политика Помощник госсекретаря США по странам Латинской Америки ушла в отставку Помощник госсекретаря США по Западному полушарию Кимберли Брайер подала в отставку.

Шоу-бизнес 43-летняя Милла Йовович ждет третьего ребенка Мила Йовович забеременела снова в свои 43 года, что стало полной неожиданностью для нее.