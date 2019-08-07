Финансы
Курс китайской валюты опустился ниже отметки в 7 юаней за долларМосковский Комсомолец 00:17
Народный банк КНР, выполняющий функции центробанка, в четверг утром опустил официальный курс китайской валюты ниже психологической отметки в семь юаней за доллар. Это произошло впервые после глобального финансового кризиса 2008 года. На 8 августа средний обменный курс установлен на уровне 7,0039.
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