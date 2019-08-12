Финансы

Курс китайской валюты к доллару понижен до нового минимумаМосковский Комсомолец вчера в 23:49

Официальный обменный курс понижен на 75 базисных пунктов, до 7,0211 юаня за доллар. Дешевле юань стоил только 2 апреля 2008 года. Регулятор снижает курс китайской валюты к доллару уже восьмой рабочий день подряд.
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