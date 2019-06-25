Экономика

Курс грузинского лари опустился до исторического минимумаКомсомольская правда вчера в 10:59

Курс грузинской национальной валюты опустился до минимального значения за всю историю ее существования. Так, во вторник, 25 июня, он составил 2,82 лари за один долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Грузии.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Курс грузинского лари снизился до исторического минимума

Эхо Москвывчера в 12:03

Курс грузинского лари упал до исторического минимума

Газета.Ruвчера в 11:50

Курс грузинского лари снизился до исторического минимума

Российская газетавчера в 10:26

Нацбанк Грузии снизил курс лари до исторического минимума

Коммерсантъвчера в 09:55

Курс грузинского лари упал до исторического минимума

РИА Новостивчера в 10:45

Курс грузинской валюты упал до исторического минимума

ТАССвчера в 09:39

Курс грузинского лари упал до исторического минимума

РБКвчера в 09:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 06:25, Вашингтон
Политика

Опрос: партия «Слуга народа» всё ещё лидирует на выборах в Раду

Украинская партия «Слуга народа» занимает лидирующую позицию среди остальных политсил на выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 06:54
Происшествия

В Саратове предотвратили теракт

В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.
Обновлено в 03:31
Финансы

В конгрессе предупредили о росте госдолга США до 144% ВВП к 2049 году

К 2049 году размер госдолга США может достичь «беспрецедентного уровня» и составить 144% от ВВП страны, следует из расчетов управления конгресса по бюджету (CBO), передает CNN.
Обновлено вчера в 23:39
Экономика

Биткоин впервые за полтора года подорожал до 13 тысяч долларов

Самая популярная криптовалюта — биткоин — впервые с 20 января прошлого года подорожал до 13 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:28
Политика

Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о России: Он вам не Мимино

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление знаменитого актера Вахтанга Кикабидзе о протестах в Грузии и отношениях с Россией.
Обновлено в 04:58
Политика

Слуцкий не набрал голоса для избрания вице-спикером в ПАСЕ

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает ТАСС.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие

В Донецке предотвратили покушения на глав силовых ведомств ДНР

«Сотрудники силовых ведомств ДНР задержали группу террористов, направленных в Донецк для физического устранения высокопоставленных руководителей силовых ведомств государства», — сообщили в пресс-службе.
Обновлено в 05:27
Происшествия

Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы

У здания Минстроя в центре Москвы мужчина облил себя бензином и требует встречи с представителем властей.
Обновлено в 05:57
Футбол

РФС утвердил новый лимит на легионеров в премьер-лиге

На проходящем заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) был утвержден новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:13
Происшествия

Алибасов показал результаты проверки на психоактивные вещества

Продюсер Бари Алибасов показал заключение из лаборатории, согласно которому в его крови нашли психотропные вещества — феназепам и хлорпротиксен.
Обновлено в 06:11
Происшествия

Суд продлил сестрам Хачатурян меру пресечения

Обновлено в 04:56
Политика

Депутата Госдумы не пустили на Украину

Украинские пограничники не пустили в страну депутата Госдумы РФ, которому запрещен въезд в Украину, отправили его в Россию обратным рейсом, сообщила в среду пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Обновлено в 04:12
Происшествия

Число пострадавших в деле московского отравителя увеличилось до 11

"Общее количество уголовных дел, расследуемых в отношении подозреваемого достигло семи", - отметила Волк, чьи слова приводит официальный сайт МВД.
Обновлено в 05:07
Политика

В Киеве задержан сын владельца Луганского ликеро-водочного завода

Сотрудники Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины задержали в Киеве сына владельца ликеро-водочного завода "Луга-Нова" (Луганская область) Дмитрия Держака, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.
Обновлено в 04:49
Происшествия

Глава петербургского штаба Навального сообщил, что на него напали

В Санкт-Петербурге напали на руководителя регионального штаба Алексея Навального Александра Шуршева.
Обновлено в 05:45
Происшествия

Под Красноярском ребенок два дня просидел в квартире с мертвым отцом

В городе Назарово Красноярского края двухлетний мальчик провел два дня в квартире с телом умершего отца.
Обновлено в 05:45
Политика

Вдова Доренко жёстко ответила Соловьёву за оскорбление покойного мужа

Обновлено в 02:23
Музыка

Трагически погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

Обновлено в 05:02
Технологии

«Мегафон» начнет выдавать в своей сети заказы из интернет-магазинов

Российская компания «Мегафон», являющаяся одним из самых крупных операторов сотовой связи в России, планирует запустить сервис выдачи заказов интернет-магазинов.
Обновлено в 05:07
Общество

Два российских ресторана вошли в топ-20 лучших в мире

Московский ресторан White Rabbit занял тринадцатое место в рейтинге, улучшив свой прошлогодний результат на два пункта.
Обновлено вчера в 16:06
Шоу-бизнес

Экс-жена Тиграна Кеосаяна и его беременная нынешняя супруга вместе повеселились на дне рождения

Два дня назад младшей дочери экс-супругов Ксении исполнилось 9 лет.
Обновлено в 05:53
Авто

Паркетник Geely Atlas видоизменился в новой версии Pro

"Профессиональный" Boyue получил крутую медиасистему GKUI, которую Geely разработала вместе с фирмой Ecarx.
Обновлено вчера в 06:39
Общество

Роскомнадзор готовится снова оштрафовать Google

Процесс оформления штрафа Роскомнадзор начнет в июле, говорит Жаров: «Если, конечно, к этому времени Google не начнет исполнять требования закона полностью».
Обновлено в 05:46
Энергетика

«Ямал СПГ» поставил первую партию сжиженного газа в Японию

Обновлено в 04:26
Экономика

Глава «Магнита» Ольга Наумова прокомментировала свой уход из компании

Обновлено в 03:50
Политика

Угрозу задержки «Северного потока-2» сочли реальной

По словам Зеле, чем дольше Дания задерживает выдачу разрешения на строительство, тем реальнее становится отсрочка в сдаче проекта в эксплуатацию.
Обновлено в 06:08
Общество

Извержение вулкана Райкоке уничтожило все живое на курильском острове

«В результате извержения все живое на острове, где ранее было обилие флоры и фауны, в том числе лежбище сивучей, уничтожено», — отметил ученый.
Обновлено вчера в 20:55
Шоу-бизнес

Дочь Абрамовича позирует в купальнике на шикарной яхте отца

Накануне благодаря дочери Романа Аркадьевича пользователи «Инстаграма» смогли побывать на борту шикарной яхты ее отца, состояние которого в 2019 году Forbes оценил в 12,4 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 03:40
Общество

Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»

Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее отправил выпускников "в последний путь", оговорившись из-за волнения, при этом тут же поправился.
Обновлено в 03:37
Политика

Совфед одобрил закон о приостановке ДРСМД

Совет Федерации одобрил закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 04:13
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты в ГрузииБольше новостей по теме
Главное