Экономика
Курс грузинского лари опустился до исторического минимумаКомсомольская правда вчера в 10:59
Курс грузинской национальной валюты опустился до минимального значения за всю историю ее существования. Так, во вторник, 25 июня, он составил 2,82 лари за один долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Грузии.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 06:25, Вашингтон
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Опрос: партия «Слуга народа» всё ещё лидирует на выборах в Раду
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Обновлено вчера в 23:39
Экономика
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Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о России: Он вам не Мимино
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Обновлено в 05:27
Происшествия
Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы
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Футбол
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Происшествия
Алибасов показал результаты проверки на психоактивные вещества
Продюсер Бари Алибасов показал заключение из лаборатории, согласно которому в его крови нашли психотропные вещества — феназепам и хлорпротиксен.
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Происшествия
Суд продлил сестрам Хачатурян меру пресечения
Обновлено в 04:56
Политика
Депутата Госдумы не пустили на Украину
Украинские пограничники не пустили в страну депутата Госдумы РФ, которому запрещен въезд в Украину, отправили его в Россию обратным рейсом, сообщила в среду пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Число пострадавших в деле московского отравителя увеличилось до 11
"Общее количество уголовных дел, расследуемых в отношении подозреваемого достигло семи", - отметила Волк, чьи слова приводит официальный сайт МВД.
Обновлено в 05:07
Политика
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Сотрудники Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины задержали в Киеве сына владельца ликеро-водочного завода "Луга-Нова" (Луганская область) Дмитрия Держака, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Глава петербургского штаба Навального сообщил, что на него напали
В Санкт-Петербурге напали на руководителя регионального штаба Алексея Навального Александра Шуршева.
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Происшествия
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Музыка
Трагически погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
Обновлено в 05:02
Технологии
«Мегафон» начнет выдавать в своей сети заказы из интернет-магазинов
Российская компания «Мегафон», являющаяся одним из самых крупных операторов сотовой связи в России, планирует запустить сервис выдачи заказов интернет-магазинов.
Обновлено в 05:07
Общество
Два российских ресторана вошли в топ-20 лучших в мире
Московский ресторан White Rabbit занял тринадцатое место в рейтинге, улучшив свой прошлогодний результат на два пункта.
Обновлено вчера в 16:06
Шоу-бизнес
Экс-жена Тиграна Кеосаяна и его беременная нынешняя супруга вместе повеселились на дне рождения
Два дня назад младшей дочери экс-супругов Ксении исполнилось 9 лет.
Обновлено в 05:53
Авто
Паркетник Geely Atlas видоизменился в новой версии Pro
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Общество
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Обновлено в 05:46
Энергетика
«Ямал СПГ» поставил первую партию сжиженного газа в Японию
Обновлено в 04:26
Политика
Угрозу задержки «Северного потока-2» сочли реальной
По словам Зеле, чем дольше Дания задерживает выдачу разрешения на строительство, тем реальнее становится отсрочка в сдаче проекта в эксплуатацию.
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Общество
Извержение вулкана Райкоке уничтожило все живое на курильском острове
«В результате извержения все живое на острове, где ранее было обилие флоры и фауны, в том числе лежбище сивучей, уничтожено», — отметил ученый.
Обновлено вчера в 20:55
Шоу-бизнес
Дочь Абрамовича позирует в купальнике на шикарной яхте отца
Накануне благодаря дочери Романа Аркадьевича пользователи «Инстаграма» смогли побывать на борту шикарной яхты ее отца, состояние которого в 2019 году Forbes оценил в 12,4 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 03:40
Общество
Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»
Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее отправил выпускников "в последний путь", оговорившись из-за волнения, при этом тут же поправился.
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Политика
Совфед одобрил закон о приостановке ДРСМД
Совет Федерации одобрил закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 04:13