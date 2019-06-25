Курс грузинской валюты снизился до исторического минимумаNews.ru вчера в 11:10

Официальный курс грузинского лари опустился до исторического минимума. Он составил 2,8333 лари за доллар США. Как сообщает Нацбанк Грузии, доллар укрепился к лари примерно на 1,4%, а официальный курс грузинской валюты достиг минимального значения с момента её введения в 1995 году.

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