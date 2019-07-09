Финансы

Курс грузинской валюты обновил исторический минимумИзвестия вчера в 09:29

Курс национальной валюты Грузии резко снизился и побил новый антирекорд. Как сообщает «РИА Новости» во вторник, 9 июля, в грузинских обменных пунктах дают 2,94 лари на $1. Национальная валюта Грузии начала обесцениваться в конце июня на фоне запрета авиасообщения, введенного Россией.
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Курс лари на среду - 2,9096 GEL/$1

Sputnik Грузия01:20

Курс грузинского лари обновил исторический минимум

РБКвчера в 10:05

Курс нацвалюты в обменниках Тбилиси достиг нового антирекорда

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Газета.Ruвчера в 09:35

Курс грузинского лари достиг новой рекордно низкой отметки

ТАССвчера в 09:20

Курс грузинского лари обновил антирекорд

RT на русскомвчера в 09:39

Курс лари установил новый антирекорд

РИА Новостивчера в 08:50
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Происшествия

Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии

Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова.
Обновлено вчера в 22:30
Транспорт

В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки

Обновлено вчера в 19:16
Политика

Познер высказался после оскорблений Габунии в адрес Путина

Российский телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубые высказывания грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия

Муж Луизы Хайруллиной рассказал, как она выносила деньги из банка

Обновлено вчера в 12:24
Происшествия

У детей из семьи избитой ингушской девочки нашли нарушения в развитии

В прошлую пятницу, 5 июля, власти города решили изъять двух детей из семьи, где семилетняя девочка получила множество серьёзных травм.
Обновлено вчера в 12:00
Кино

Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн

Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Политика

Суд запретил Трампу блокировать пользователей в Twitter

В мае прошлого года федеральный суд в нью-йоркском районе Манхэттен заявил, что президент США Дональд Трамп нарушает свободу слова, блокируя некоторых пользователей в своем Twitter, и потребовал вернуть им доступ к его записям.
Обновлено вчера в 12:02
Общество

«Киевская площадь» тиражирует проект гастроквартала «Депо»

Идея гастрономического квартала «Депо» принадлежит Владиславу Юсупову, двоюродному брату совладельца «Киевской площади» Года Нисанова, рассказал последний в интервью РБК.
Обновлено в 01:01
Общество

Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ

Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.
Обновлено в 00:45
Политика

Владимир Путин после посещения УрФУ вышел к народу

В Екатеринбурге президент России Владимир Путин после посещения одного из корпусов Уральского федерального университета пообщался с жителями и гостями города, которые ожидали его возле здания.
Обновлено вчера в 13:25
Экономика

Синоптики предупредили о снижении урожая гречки

«Вероятность очень большая, что урожай гречихи будет меньше, чем в прошлом году», — сказал Вильфанд и добавил, что точный прогноз можно будет делать через месяц.
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия

Пять человек госпитализированы после ДТП с двумя автобусами в Улан-Удэ

Обновлено вчера в 23:48
Армия и оружие

Зеленский вынужден цинично врать: командующий оккупационной операцией вышел из-под контроля

Президент Украины Зеленский цинично заявляет о стабилизации обстановки в районе н. п. Станица Луганская после отвода вооружения на данном участке, но почему-то умалчивает о выходе из-под контроля командующего "ООС" Сырского и ухудшающейся с каждым днем обстановке вдоль всей линии соприкосновения.
Обновлено вчера в 08:05
Общество

Электронные паспорта могут появиться в России в 2022 году

Переход на электронные паспорта в России может произойти в 2022 году, но окончательное решение относительно сроков еще не принято.
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия

Жертвами паводков в Иркутской области стали уже 24 человека

Ещё девять человек числятся пропавшими без вести. Ранее МЧС сообщило, что от наводнения пострадали 107 населённых пунктов в регионе.
Обновлено вчера в 11:03
Происшествия

Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Теннис

Свитолина победила Мухову и сыграет с Халеп в полуфинале Уимблдона

Обновлено вчера в 11:59
ЖКХ

В Петербурге устранили подтопления после ливней

Специалисты "Водоканала Санкт-Петербурга" устранили подтопления после сильных дождей в городе, которые продолжались несколько дней, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.
Обновлено вчера в 12:08
Общество

В Китае приготовились открыть аэропорт в форме звезды

К югу от центра Пекина 30 сентября 2019 года откроется новый международный аэропорт Дасин. Воздушная гавань построена в виде звезды.
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Общество

Гороскоп на 10 июля: Весам не стоит ввязываться в авантюры, а к Стрельцам заглянут гости

Сегодня, 10 июля, звезды советуют сохранять благоразумие сегодняшний день богат на всякие странности.
Обновлено вчера в 10:00
Общество

В Китае эвакуировали 77 тысяч человек из-за проливных дождей

Семьдесят семь тысяч человек эвакуированы в Китае из-за проливных дождей, сообщает газета People's Daily со ссылкой на министерство чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 00:48
Музыка

Украина запретила выступавшим в России детям участвовать в Евровидении

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) запретила принимать участие в музыкальном конкурсе «Детское Евровидение» юным конкурсантам, которые выступали в России после 1 января 2014 года.
Обновлено в 00:12
Общество

В Гидрометцентре рассказали о температурных аномалиях в августе

Небольшие отрицательные аномалии ожидаются в некоторых регионах России в августе.
Обновлено вчера в 22:30
Наука

Ученые рассказали о новом способе похудения для полных людей

Американские исследователи нашли новый способ, как худеть по-другому.
Обновлено в 00:27
Политика

Путин заявил об участии грузинских снайперов в Майдане

Президент Владимир Путин знает об участии «грузинских снайперов» в событиях на Майдане в 2014 году.
Обновлено вчера в 13:07
Хоккей

Назван новый главный тренер сборной России по хоккею

Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.
Обновлено вчера в 12:26
Армия и оружие

Адмирал США заявил, что в Венесуэле находятся сотни российских военных

Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер считает, что в Венесуэле находятся сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков.
Обновлено вчера в 18:20
Шоу-бизнес

Николай Басков обратился к поклонникам после смерти отца

30 июня умер отец Николая Баскова Виктор, после чего исполнитель не выходил на связь с фанатами в соцсетях.
Обновлено вчера в 11:43
Политика

Россия задумалась о возобновлении авиасообщения с Грузией

Авиасообщение с между Россией и Грузией может быть восстановлено, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в российском внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие

В Германии потребовали сноса памятника погибшим в бою под Прохоровкой

Ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, возведенный в память о погибших в танковом сражении в этом месте в июле 1943 года.
Обновлено вчера в 22:21
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