Финансы
Курс грузинской валюты обновил исторический минимумИзвестия вчера в 09:29
Курс национальной валюты Грузии резко снизился и побил новый антирекорд. Как сообщает «РИА Новости» во вторник, 9 июля, в грузинских обменных пунктах дают 2,94 лари на $1. Национальная валюта Грузии начала обесцениваться в конце июня на фоне запрета авиасообщения, введенного Россией.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 01:32, Вашингтон
Происшествия
Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии
Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова.
Обновлено вчера в 22:30
Транспорт
В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки
Обновлено вчера в 19:16
Политика
Познер высказался после оскорблений Габунии в адрес Путина
Российский телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубые высказывания грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной рассказал, как она выносила деньги из банка
Обновлено вчера в 12:24
Происшествия
У детей из семьи избитой ингушской девочки нашли нарушения в развитии
В прошлую пятницу, 5 июля, власти города решили изъять двух детей из семьи, где семилетняя девочка получила множество серьёзных травм.
Обновлено вчера в 12:00
Кино
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Политика
Суд запретил Трампу блокировать пользователей в Twitter
В мае прошлого года федеральный суд в нью-йоркском районе Манхэттен заявил, что президент США Дональд Трамп нарушает свободу слова, блокируя некоторых пользователей в своем Twitter, и потребовал вернуть им доступ к его записям.
Обновлено вчера в 12:02
Общество
«Киевская площадь» тиражирует проект гастроквартала «Депо»
Идея гастрономического квартала «Депо» принадлежит Владиславу Юсупову, двоюродному брату совладельца «Киевской площади» Года Нисанова, рассказал последний в интервью РБК.
Обновлено в 01:01
Общество
Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ
Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.
Обновлено в 00:45
Политика
Владимир Путин после посещения УрФУ вышел к народу
В Екатеринбурге президент России Владимир Путин после посещения одного из корпусов Уральского федерального университета пообщался с жителями и гостями города, которые ожидали его возле здания.
Обновлено вчера в 13:25
Экономика
Синоптики предупредили о снижении урожая гречки
«Вероятность очень большая, что урожай гречихи будет меньше, чем в прошлом году», — сказал Вильфанд и добавил, что точный прогноз можно будет делать через месяц.
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия
Пять человек госпитализированы после ДТП с двумя автобусами в Улан-Удэ
Обновлено вчера в 23:48
Армия и оружие
Зеленский вынужден цинично врать: командующий оккупационной операцией вышел из-под контроля
Президент Украины Зеленский цинично заявляет о стабилизации обстановки в районе н. п. Станица Луганская после отвода вооружения на данном участке, но почему-то умалчивает о выходе из-под контроля командующего "ООС" Сырского и ухудшающейся с каждым днем обстановке вдоль всей линии соприкосновения.
Обновлено вчера в 08:05
Общество
Электронные паспорта могут появиться в России в 2022 году
Переход на электронные паспорта в России может произойти в 2022 году, но окончательное решение относительно сроков еще не принято.
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия
Жертвами паводков в Иркутской области стали уже 24 человека
Ещё девять человек числятся пропавшими без вести. Ранее МЧС сообщило, что от наводнения пострадали 107 населённых пунктов в регионе.
Обновлено вчера в 11:03
Происшествия
Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Теннис
Свитолина победила Мухову и сыграет с Халеп в полуфинале Уимблдона
Обновлено вчера в 11:59
ЖКХ
В Петербурге устранили подтопления после ливней
Специалисты "Водоканала Санкт-Петербурга" устранили подтопления после сильных дождей в городе, которые продолжались несколько дней, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.
Обновлено вчера в 12:08
Общество
В Китае приготовились открыть аэропорт в форме звезды
К югу от центра Пекина 30 сентября 2019 года откроется новый международный аэропорт Дасин. Воздушная гавань построена в виде звезды.
Обновлено в 01:23
Общество
Гороскоп на 10 июля: Весам не стоит ввязываться в авантюры, а к Стрельцам заглянут гости
Сегодня, 10 июля, звезды советуют сохранять благоразумие сегодняшний день богат на всякие странности.
Обновлено вчера в 10:00
Общество
В Китае эвакуировали 77 тысяч человек из-за проливных дождей
Семьдесят семь тысяч человек эвакуированы в Китае из-за проливных дождей, сообщает газета People's Daily со ссылкой на министерство чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 00:48
Музыка
Украина запретила выступавшим в России детям участвовать в Евровидении
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) запретила принимать участие в музыкальном конкурсе «Детское Евровидение» юным конкурсантам, которые выступали в России после 1 января 2014 года.
Обновлено в 00:12
Общество
В Гидрометцентре рассказали о температурных аномалиях в августе
Небольшие отрицательные аномалии ожидаются в некоторых регионах России в августе.
Обновлено вчера в 22:30
Наука
Ученые рассказали о новом способе похудения для полных людей
Американские исследователи нашли новый способ, как худеть по-другому.
Обновлено в 00:27
Политика
Путин заявил об участии грузинских снайперов в Майдане
Президент Владимир Путин знает об участии «грузинских снайперов» в событиях на Майдане в 2014 году.
Обновлено вчера в 13:07
Хоккей
Назван новый главный тренер сборной России по хоккею
Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.
Обновлено вчера в 12:26
Армия и оружие
Адмирал США заявил, что в Венесуэле находятся сотни российских военных
Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер считает, что в Венесуэле находятся сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков.
Обновлено вчера в 18:20
Шоу-бизнес
Николай Басков обратился к поклонникам после смерти отца
30 июня умер отец Николая Баскова Виктор, после чего исполнитель не выходил на связь с фанатами в соцсетях.
Обновлено вчера в 11:43
Политика
Россия задумалась о возобновлении авиасообщения с Грузией
Авиасообщение с между Россией и Грузией может быть восстановлено, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в российском внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие
В Германии потребовали сноса памятника погибшим в бою под Прохоровкой
Ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, возведенный в память о погибших в танковом сражении в этом месте в июле 1943 года.
Обновлено вчера в 22:21