Финансы
Курс грузинского лари установил новый антирекордDP.RU вчера в 12:19
25 июня Нацбанк Грузии снизил официальный курс лари до 2,8333 лари за доллар. Тогда официальный курс лари достиг абсолютного минимума со времен введения этой валюты в 1995 году. Падение курса произошло на фоне эскалации конфликта между Россией и Грузией.
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 05:39, Вашингтон
Футбол
Стало известно имя пригласившего Джанаева в ЦСКА
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко является инициатором приглашения голкипера Сослана Джанаева, сообщает "СЭ".
Обновлено в 04:36
Космос
Травма едва не сорвала полет российского космонавта на МКС
Обновлено в 04:29
Политика
Кремль дал прогноз по авиасообщению с Грузией
Представитель Кремля выразил уверенность в том, что рано или поздно авиасообщение возобновится.
Обновлено в 05:14
Наука
В Роскосмосе представили беспилотный трактор
Обновлено в 05:05
Экономика
Россияне экономят на своем здоровье
По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, такая ситуация объясняется падением реальных доходов россиян.
Обновлено вчера в 21:04
Шоу-бизнес
Разведенного Виторгана уличили в романе с Нинидзе
СМИ сообщили о романе двух актеров, в 2019 году переживших развод: 46-летнего Максима Виторгана и 27-летней Нино Нинидзе получили подтверждение.
Обновлено в 03:11
Общество
В «Пусть говорят» сегодня выступит муж кассирши Луизы Хайруллиной
На Первом канале сегодня выступит муж кассирши Луизы Хайруллиной, похитившей из банка 23 миллиона.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Стали известны хозяева отобранных сотрудниками ФСБ миллионов рублей
Деньги, в похищении которых подозревают сотрудников ФСБ, принадлежали гражданам Китая.
Обновлено вчера в 19:34
Наука
Ученые рассказали об эффективном способе похудения
Ученые изучили показатели 400 пар близнецов в возрасте от 22 до 45 лет и пришли к выводу, что состояние мышечной массы играет ключевую роль в похудении и помогает избежать повторного набора веса по окончании диет.
Обновлено в 04:26
Космос
SpaceX отправит в космос оборудование NASA для изучения чёрных дыр
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заключило контракт с частной аэрокосмической компанией SpaceX на отправку в космос оборудования — визуального рентгеновского поляриметрического исследователя (Imaging X-ray Polarimetry Explorer, IXPE) — для изучения высокоэнергетического излучения чёрных дыр, нейтронных звезд и пульсаров.
Обновлено вчера в 03:46
Происшествия
СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 24 человек
Живыми удалось найти 37 человек, числившихся пропавшими. Жертвами наводнения в Иркутской области, по последним данным, стали 24 человека.
Обновлено вчера в 11:08
Происшествия
Раскрыта возможная причина аварии на «Лошарике»
Пожар на глубоководном аппарате в Баренцевом море мог начаться из-за взрыва литиевого аккумулятора. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
Обновлено вчера в 16:12
Армия и оружие
Прозападные НПО отчаянно препятствуют возвращению сирийцев на родину
В коммюнике отмечается, что Запад пустил в ход подконтрольные масс-медиа и неправительственные организации, которые всячески пытаются дискредитировать соседние с Сирией страны, обвиняя их в «нарушении прав человека», под которым подразумевается сотрудничество с Дамаском по возвращению в САР беженцев.
Обновлено в 04:46
Политика
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии.
Обновлено вчера в 08:35
Происшествия
Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке
Как сообщает портал Odessit.ua, в здании Малиновского районного суда Одессы 9 июля бывший одесский губернатор, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили устроил потасовку со сторонниками бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова, которого Саакашвили неоднократно обвинял в коррупции.
Обновлено в 02:19
Экономика
Siemens начал локализацию производства газовых турбин в России
Концерн Siemens подал заявку в Минпромторг на заключение специального инвестконтракта (СПИК) для 100%-ной локализации в России производства газовых турбин большой мощности, передает «РИА Новости» со ссылкой на президента Siemens в России Александра Либерова.
Обновлено в 04:25
Общество
Условия труда россиян признали кабальными
Две трети российских граждан на постоянной основе работают сверх нормы без дополнительной оплаты.
Обновлено в 04:51
Политика
Гройсман поручил найти средства на военный парад, отмененный Зеленским
Премьер Украины Владимир Гройсман заявил о необходимости проведения парада на День независимости, поручил найти средства и подготовить предложение президенту.
Обновлено в 04:39
Гаджеты
Nokia выпустила недорогой Wi-Fi роутер
Nokia выпустила новый Wi-Fi роутер Beacon 1 в качестве бюджетной альтернативы появившемуся в прошлом году Beacon 3. Как пишет The Verge, модель уже поступила в продажу цене 129 долл, тогда как стоимость Beacon 3 составляет 199 долл.
Обновлено в 03:50
Музыка
Выступавшим в РФ детям запретили представлять Украину на «Евровидении»
Maruv, которая победила в нацотборе Евровидения-2019, но ехать туда отказалась из-за неприемлемых условий контракта, уже подвергалась критике со стороны подписчиков за гастроли в России.
Обновлено в 00:42
Наука
Палеонтологам удалось восстановить древний морской путь
В результате был восстановлен доисторический Транссахарский морской путь, который существовал около 50-100 млн лет назад, передает Bulletin of the American Museum of Natural History.
Обновлено вчера в 16:54
Шоу-бизнес
«Не знаю, сколько мне осталось»: Хлебникова рассказала о своей болезни
Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей жизни и планах на ближайшее будущее.
Обновлено вчера в 14:00
Космос
WSJ: Virgin Galactic планирует выйти на биржу
Обновлено вчера в 04:46
Происшествия
Страшное ДТП на «Тавриде» в Крыму – погибли дети
Дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека, в том числе двое детей, произошло в ночь на 10 июля в Крыму на трассе «Таврида» в районе Феодосии.
Обновлено в 04:37
Общество
Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ
Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.
Обновлено в 00:45
Экономика
В Минфине нашли новое объяснение падению реальных доходов россиян
Глава министерства финансов Антон Силуанов нашел очередное объяснение, почему реальные доходы россиян постоянно снижаются.
Обновлено в 04:43
Политика
В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина
В Кремле опровергли информацию о том, что к кортежу президента России Владимира Путина в момент, когда он отъезжал от здания университета в Екатеринбурге, бросилась девочка, из-за чего автомобиль главы государства остановился.
Обновлено в 04:52
Происшествия
В Саратовской области закрыли летний лагерь после отравления детей
Детский лагерь расположен в Аткарском районе, после отравления детей учреждение было закрыто по решению ведомства.
Обновлено в 05:08