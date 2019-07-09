Финансы
Курс грузинского лари установил новый антирекордDP.RU вчера в 12:19
25 июня Нацбанк Грузии снизил официальный курс лари до 2,8333 лари за доллар. Тогда официальный курс лари достиг абсолютного минимума со времен введения этой валюты в 1995 году. Падение курса произошло на фоне эскалации конфликта между Россией и Грузией.
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Авто
Названа дата премьеры нового кроссовера Mitsubishi Pajero Sport
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Политика
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Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин рассказал, что планирует поехать на форум моногородов в Тольятти за рулем автомобиля Lada Xray, об этом министр написал в Instagram.
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Политика
Суд запретил Трампу блокировать пользователей в Twitter
В мае прошлого года федеральный суд в нью-йоркском районе Манхэттен заявил, что президент США Дональд Трамп нарушает свободу слова, блокируя некоторых пользователей в своем Twitter, и потребовал вернуть им доступ к его записям.
Обновлено вчера в 12:02
Экономика
МЭР пригрозило госкомпаниям кадровыми изменениями за невыполнение KPI
Министр экономического развития России Максим Орешкин решил ужесточить контроль за внедрением и выполнением ключевых показателей эффективности (key performance indicator, KPI) в компаниях, доля участия государства в которых превышает 50%, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 06:41
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Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось
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Политика
Судьбу Татьяны Давыденко решит сессия Заксобрания Красноярского края
Завтра сессия ЗС решит судьбу руководителя Счетной палаты.
Обновлено в 04:33
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Директор грузинского телеканала пообещал мочиться в вино для россиян
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Располневшую звезду сериала «СашаТаня» перестали узнавать
Обновлено в 05:45
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В Чите пассажирка угнала такси, не дождавшись водителя
За помощью обратился водитель такси, который, взяв пассажирку, по дороге заехал в магазин. Выйдя, он не обнаружил своей машины у входа.
Обновлено в 05:48
Наука
Ученые разработали новый способ похудения
Американские ученые нашли новый способ борьбы с лишним весом. Об этом сообщает Medicalxpress.
Обновлено в 03:55
Политика
Помощник полпреда президента мог передавать за границу данные Совбеза
Помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва, задержанного на прошлой неделе по подозрению в госизмене, обвиняют в том, что он передавал за границу информацию с заседаний Совета Безопасности.
Обновлено вчера в 08:36
Общество
Доренко оштрафовали через неделю после смерти за неправильную парковку
Главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено в 05:42
Космос
Производитель Барби выпустил куклу в честь женщины-космонавта
Компания Mattel, которая занимается производством кукол Барби, выпустила игрушку в честь женщины-космонавта, пишет AdAge.
Обновлено в 04:21
Происшествия
СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.
Обновлено в 03:31
Гаджеты
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Интерес Huawei к российскому рынку вырос после того, как США стала применять ограничения против китайской компании.
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Женщине потребовалась помощь медиков: врачи заявили, что пострадавшая получила перелом руки.
Обновлено вчера в 13:25
Происшествия
На Красной площади задержали митингующих крымских татар
В Москве на Красную площадь вышли более 10 крымскотатарских активистов, которые держали в руках плакаты против преследования фигурантов «дела Хизб-ут-Тахрир» (запрещена в РФ).
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес
Разведенного Виторгана уличили в романе с Нинидзе
СМИ сообщили о романе двух актеров, в 2019 году переживших развод: 46-летнего Максима Виторгана и 27-летней Нино Нинидзе получили подтверждение.
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Экономика
Кудрин усомнился в прогнозах Минфина о росте реальных доходов россиян
В Счетной палате считают "слишком оптимистичным" прогноз главы Минфина Антона Силуанова о том, что в 2019 году реальные доходы россиян вырастут на 1%, заявил глава контрольного ведомства Алекей Кудрин.
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В Германии предложили снести памятник, установленный в честь победы Красной Армии над фашистами в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года.
Обновлено в 01:57
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Новейший британский авианосец снова дал течь
Ни в коем случае не было повреждений или пробоин в корпусе Со своей стороны заметим, что авианосец, обошедшийся британской казне в три миллиарда фунтов стерлингов, уже давал течь в декабре 2017 года (приходилось откачивать 200 литров воды в час), спустя две недели после его принятия на вооружение.
Обновлено в 06:42
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Экс-начальника кузбасского ГУФСИН осудили за взятку
Обновлено в 06:16
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МИД Эстонии счел провокацией салют в честь освобождения Таллина
Проведенный в России салют в честь 75-летия освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков счел провокацией глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.
Обновлено вчера в 19:24
Армия и оружие
Российский сторожевик зашел в зону учений Украины и НАТО
Сторожевой корабль Черноморского флота РФ «Сметливый» зашел в закрытую зону проведения совместных учений Украины и НАТО Sea Breeze.
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Обновлено в 04:41