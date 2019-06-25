Экономика
Курс грузинского лари упал до исторического минимумаРБК 09:22
Во вторник Нацбанк Грузии установил его на уровне 2,8333 лари за доллар. За день стоимость доллара, по оценке Нацбанка, выросла примерно на 1,4%, а официальный курс лари достиг абсолютного минимума со времен введения этой валюты в 1995 году.
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Происшествия
Серийного отравителя газировкой поймали в Москве
Отравитель действовал под носом у полиции По некоторым данным, полицейские задержали Мурата Сабанова еще 7 июня, когда прохожие увидели его рядом с лежащим без чувств парнем, у которого Сабанов шарил по карманам.
Обновлено в 06:31
Энергетика
Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам
Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.
Обновлено в 14:11
Политика
Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России
Глава украинского МИД Павел Климкин сообщил в Facebook, что Украина отзывает посла при Совете Европы после резолюции, которая даёт возможность возвращения российской делегации в организацию.
Обновлено в 09:26
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Сергей Иванов предложил ограничить поездки туристов на Байкал
«Байкал вызывает все больше беспокойства», – признался специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на Всероссийском водном конгрессе.
Обновлено в 10:05
Общество
Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей
Напомним, изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 14:45
Общество
Госдума приняла во II чтении законопроект о борьбе с «билетной мафией»
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о борьбе с "билетной мафией", новая редакция которого предполагает введение понятия невозвратных билетов, а также обязанность театров вернуть деньги за билеты заболевшим зрителям.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Кировский депутат ради эксперимента бросил в полицейских муляж гранаты
Известный в Кировской области своими социальными экспериментами 21-летний Николай Дубравин, сын экс-депутат и сам депутат города Слободского, рискует оказаться в колонии после очередного перформанса, в ходе которого он бросил под ноги полицейским муляж гранаты.
Обновлено в 09:49
Происшествия
Мать десятерых детей умерла от голода в СИЗО
Обновлено в 08:53
Армия и оружие
Ростех раскрыл характеристики новейшего дрона-разведчика «Корсар»
Представители Ростеха рассказали о характеристках новейшего разведывательного беспилотника "Корсар".
Обновлено в 04:58
Происшествия
Мосгорсуд признал продление ареста Абызову законным
Мосгорсуд во вторник признал законным продление ареста бывшему министру открытого правительства РФ Михаилу Абызову, обвиняемому в мошенничестве на 4 миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:41
Политика
Трамп пригрозил Ирану уничтожением
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.
Обновлено в 11:38
Общество
В Госдуму внесли законопроект о списании долгов за ЖКХ
В Госдуму внесли законопроект о списании задолженностей по ЖКХ с истекшим сроком давности, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на одного из авторов инициативы Сергея Леонова.
Обновлено в 13:25
Спорт
Мельник завоевал серебро Европейских игр в прыжках на батуте
Обновлено в 14:06
Наука
Лекарства от депрессии и эпилепсии повышают риск маразма
Речь идёт об антихолинергических лекарствах, которые применяются для лечения эпилепсии, болезни Паркинсона, депрессии, а в некоторых случаях и недержания.
Обновлено в 07:00
Гаджеты
Apple выпустила публичные бета-версии iOS 13 и iPadOS
Заметим, что бета-версии традиционно являются менее стабильными относительно финальных версий ОС.
Обновлено вчера в 15:20
Политика
В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
Спорт
Брейк-данс включили в программу Олимпийских игр
Обновлено в 12:16
Общество
«Ну что, мы вас всех уже избили?» Что на самом деле происходит в Грузии и как изменилось отношение к туристам из России
Пока федеральные каналы нагнетают обстановку и ищут американский след в грузинском протесте, «Новая» поговорила с местными жителями, чтобы узнать, на самом ли деле в Грузию стало опасно ехать.
Обновлено в 12:47
Космос
Кольца вокруг озер Титана могут состоять из уникальных минералов
Обновлено вчера в 20:20
Авто
Спорткар BMW Vision M Next обрисовал будущее скоростных моделей
Компания поясняет, что M Next создан из «строительных блоков» D+ACES (Design + Autonomous driving, Connectivity, Electrification и Services), то есть демонстрирует ключевые элементы моделей будущего.
Обновлено в 06:26
Футбол
Жена Риксена поблагодарила фанатов «Зенита» за поддержку
Обновлено в 12:38
Политика
Опрос: партия «Слуга народа» всё ещё лидирует на выборах в Раду
Украинская партия «Слуга народа» занимает лидирующую позицию среди остальных политсил на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 06:54
Общество
Россиянин Кононенко установил рекорд суммарного пребывания на МКС
Российский космонавт Олег Кононенко, который во вторник возвратился с МКС на Землю, за четыре космических полета суммарно провел больше всех времени на станции - 737 суток, заявил во вторник начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов.
Обновлено в 14:00
Общество
ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе
Ранее Собрание депутатов Архангельской области отказало в проведении референдума по свалке в Шиесе, но Архангельский областной суд в апреле признал решение необоснованным.
Обновлено в 07:57
Здоровье
Правительство РФ обвинило США в распространении Эболы и Зики
Повысилась смертоносность возбудителей этих болезней. Это подтверждается быстрым распространением Эболы по всей планете.
Обновлено в 15:01
Культура
Картину Караваджо сняли с аукциона во Франции и продали иностранцу
Картина "Юдифь и Олоферн", приписываемая знаменитому итальянскому живописцу Караваджо, снята с торгов во Франции и продана частному коллекционеру, сообщает издание Tribune de l'Art со ссылкой на коммюнике аукционного дома Labarbe.
Обновлено в 14:05
Гаджеты
Создано приложение, стирающее людей с фотографии
Приложение уже доступно для скачивания в онлайн-магазине AppStore.
Обновлено в 10:25
Здоровье
Эксперты назвали полезные для организма виды грибов
Эксперты рассказали о грибах, которые могут быть наиболее полезны для здоровья.
Обновлено в 15:00