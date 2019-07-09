Финансы

Курс грузинского лари обновил антирекордRT на русском 09:39

Обменный курс грузинского лари во вторник, 9 июля, достиг минимального значения за всю историю существования. В настоящее время он составляет 2,9 лари за $1, передаёт РИА Новости.
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Курс грузинского лари обновил исторический минимум

РБК10:05

Курс грузинского лари обновил антирекорд

RT на русском09:39

Курс нацвалюты в обменниках Тбилиси достиг нового антирекорда

Говорит Москва08:53

Курс грузинского лари достиг новой рекордно низкой отметки

ТАСС09:20

Грузинский лари пробил дно

Газета.Ru09:35

Курс лари установил новый антирекорд

РИА Новости08:50

Курс лари резко упал и установил новый антирекорд

Sputnik Грузия09:09
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Происшествия

В Сирии семеро детей погибли при взрыве мины

В провинции Дейр-эз-Зор на юго-востоке Сирии при срабатывании мины погибли дети. Инцидент произошел в деревне Даблан.
Обновлено в 18:03
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 23 человек

Спасатели в Иркутской области обнаружили тело еще одного погибшего в результате наводнения, сообщил "Интерфаксу" источник в штабе Медицины катастроф.
Обновлено вчера в 03:25
Общество

Гидрометцентр дал прогноз на вторую половину июля

Жителей европейской части России ждет потепление во второй половине месяца, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во вторник, 9 июля.
Обновлено в 07:43
Происшествия

Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы. Об этом сообщает портал Odessit.ua.
Обновлено в 21:14
Авто

Стартовали продажи Renault Dokker Stepway в России

Дилеры Renault в России начали продажи нового грузопассажирского фургона Renault Dokker Stepway.
Обновлено в 06:59
Общество

Dagens Nyheter (Швеция): руки прочь от русских ягод и грибов! (Dagens Nyheter)

Власти несколько раз пытались ввести лицензии на сбор ягод, но пока что успехом все это не увенчалось.
Обновлено в 18:42
Экономика

В России поднимут акцизы на вино

Если законопроект будет одобрен, то к 2020 году на тихие вины ставки поднимутся до 31 рубля за литр (72%), а для игристых до 40 рублей за литр (11%).
Обновлено в 03:41
Политика

В Генпрокуратуре России рассказали о сотрудничестве с Украиной

Генпрокуратура России на постоянной основе взаимодействует с главным надзорным ведомством Украины по вопросам выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам.
Обновлено в 20:26
Экономика

Медведев исключил из перечня госпрограмм «Развитие пенсионной системы»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении госпрограммы "Развитие пенсионной системы" из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес

Алена Водонаева высмеяла фирменный шпагат Анастасии Волочковой

Ведущая Алёна Водонаева во время своего интервью высмеяла фирменный шпагат балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 13:37
Политика

Климкин назвал три условия «противодействия» России

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал три условия, при которых Киев, по его мнению, может "противодействовать" России.
Обновлено в 20:33
Происшествия

Заболевших в приморском летнем лагере детей выпишут в среду

Обновлено в 20:55
Армия и оружие

В Донбассе на мине подорвался автомобиль с бойцами «Азова»

У линии соприкосновения в Донбассе в районе населённого пункта Новолуганское подорвался на мине автомобиль с бойцами отдельного полка специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины.
Обновлено в 14:10
Футбол

В «Марселе» подтвердили уход Марио Балотелли

Руководитель «Марселя» Жак-Анри Эйро подтвердил уход нападающего Марио Балотелли, сообщает L’Equipe.
Обновлено в 21:53
Политика

Уральская студентка упала в обморок на встрече с Путиным

Одной из учащихся Уральского федерального университета стало плохо на встрече президента России Владимира Путина со студентами и аспирантами вуза, проходившей в Екатеринбурге.
Обновлено в 13:22
Общество

Треть приморцев хочет покинуть край

Почти треть жителей Приморья хотят переехать из региона в другие. К такому выводу пришли аналитики портала по поиску работы HeadHunter.
Обновлено в 20:15
Происшествия

Раскрыта возможная причина аварии на «Лошарике»

Пожар на глубоководном аппарате в Баренцевом море мог начаться из-за взрыва литиевого аккумулятора. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
Обновлено в 16:12
Политика

Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина

Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 15:24
Космос

Космическая компания Ричарда Брэнсона разместит акции на бирже

Обновлено в 05:09
Происшествия

Задержанных сотрудников ФСБ заподозрили в новых преступлениях

Арестованных по подозрению в хищении сотрудников ФСБ проверят на возможное участие в других преступлениях.
Обновлено вчера в 22:55
Здоровье

Укрупнение без объединения

Например, в рамках амбулаторного объединения в Москве за 2010–2015 годы время ожидания приема специалистами сократилось в два-три раза, исследования с использованием компьютерных томографов — с 60 до 15 дней, МРТ — с 50 до 16 дней, УЗИ — с 10 до 7 дней.
Обновлено в 17:59
Политика

«Коммерсантъ» узнал о возможном возобновлении авиасообщения с Грузией

Минтранс предварительно оценил потери российских авиакомпаний от приостановки авиасообщения с Грузией в 3 млрд руб. Правительство пообещала российским авиакомпаниям компенсации, их механизм сейчас прорабатывается, отмечал вице-премьер Максим Акимов.
Обновлено в 19:45
Здоровье

В МЧС напомнили, как вести себя при встрече со змеей

При обнаружении змеи у себя дома следует: отойти на безопасное расстояние вызвать спасателей держать змею в поле зрения до приезда МЧС При встрече со змеей на природе рекомендуется: замереть и дать возможность пресмыкающемуся уползти избегая резких движений, отступить назад не убегать, так как в панике можно наступить на другую змею Если змея все-таки укусила - следует немедленно идти к врачу.
Обновлено в 21:17
Общество

В правительство Якутии пришли сотрудники ФСБ

Сотрудники ФСБ проводят оперативные мероприятия в кабинете у первого заместителя председателя правительства региона Алексея Колодезникова и в министерстве транспорта региона, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 21:50
Кино

Мэрилин Мэнсон сыграет в сериале «Противостояние» по Стивену Кингу

Певец и мастер эпатажа Мэрилин Мэнсон сообщил своим поклонникам о том, что он примкнул к актерскому составу сериала "Противостояние" канала CBS, передает портал Звуки.
Обновлено в 04:21
Происшествия

Суд арестовал почти €122 млн на банковских счетах экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн, находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.
Обновлено в 20:01
Наука

Учёные узнали, какая группа крови у прирождённых начальников

Японские учёные в ходе исследования определили группу крови у прирождённых руководителей и творческих личностей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Дни24.Специалисты выяснили, что руководители и начальники обычно имеют первую группу крови, творческие и креативные личности – третью, а обладатели четвертой считаются самыми уравновешенными.
Обновлено 07 июля в 06:21
Кино

Джим Керри заменил Джека Николсона в «Сиянии» Стэнли Кубрика

Обновлено в 14:24
Происшествия

Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ

Обновлено вчера в 16:25
Политика

Парад на День независимости США стоил Пентагону $1,2 млн

Министерство обороны США потратило на празднование Дня независимости Соединенных Штатов $1,2 млн, передает телеканал CBS со ссылкой на источник в Пентагоне.
Обновлено в 21:40
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