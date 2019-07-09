Финансы
Курс грузинского лари обновил антирекордRT на русском 09:39
Обменный курс грузинского лари во вторник, 9 июля, достиг минимального значения за всю историю существования. В настоящее время он составляет 2,9 лари за $1, передаёт РИА Новости.
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Политика
Путин прокомментировал оскорбления от грузинского журналиста
Российский лидер Владимир Путин считает, что возбуждение уголовного дела по статье об оскорблении государства в отношении грузинского журналиста, который ранее нецензурно обратился к нему в телеэфире, сделает ведущему телеканала "Рустави 2" "много чести".
Обновлено в 12:12
Происшествия
Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
При взрыве мины на востоке Сирии погибли семь детей
Взрыв мины, установленной террористами в поселке Деблан в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, произошел 9 июля.
Обновлено в 19:06
Общество
Год Нисанов и Зарах Илиев: с «Тройкой» по Москве-реке
Транспортные услуги на Москве-реке в последние годы представляли собой некое броуновское движение.
Обновлено в 09:58
Политика
Симоньян прокомментировала отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление британского МИД о причинах отказа в аккредитации RT и агентства Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилось
В деле о разбое сотрудников ФСБ появились еще 8 фигурантов.
Обновлено в 12:18
Здоровье
В США женщина впервые родила после трансплантации матки от умершего донора
В декабре 2017 года врачи в Бразилии приняли первые роды в мире, где у матери ребенка была трансплантированная матка от умершего донора.
Обновлено в 19:00
Теннис
Определились все полуфиналистки Уимблдона-2019
Обновлено в 12:46
Происшествия
В челябинский офис «Красного и белого» пришли с обысками
Силовики и налоговая инспекция проверяют офис сети магазинов "Красное и белое" в Челябинске.
Обновлено в 08:40
Политика
Грузинские депутаты «Альянса патриотов» посетят Москву
Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» намерены посетить Москву в ближайшие дни, заявила лидер партии Ирма Инашвили.
Обновлено в 17:57
Происшествия
Саакашвили устроил драку с оппонентами и сломал руку пожилой женщине
Саакашвили устроил драку с оппонентами и охраной мэра. Во время потасовки он толкнул пожилую женщину, она упала и сломала руку.
Обновлено в 20:01
Происшествия
Суд арестовал почти €122 млн на банковских счетах Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн, находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 20:08
Политика
Путин рассказал о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Президент России Владимир Путин напомнил о договоренностях, достигнутых в 2014 году во время телефонного разговора с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
Обновлено в 16:33
Авто
Hyundai готовит загадочную модель
Фото: Motor1 Судя по небольшому расстоянию от задней двери до фонаря, загадочная новинка может оказаться городским хэтчбеком Hyundai i10 третьего поколения (соплатформенник известного в России Kia Picanto).
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
Весна 43-го: как планировалась Курская битва
5 июля 1943 года началось самое масштабное сражение в истории – Курская битва.
Обновлено вчера в 09:34
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова поделилась отпускными кадрами из Сочи
Именно поэтому поклонники особенно обрадовались, когда увидели редкие кадры актрисы в бикини, сделанные на яхте во время короткого отдыха Сочи, где она была проездом между выступлениями.
Обновлено в 13:53
Технологии
Мобильное приложение ЦБ поможет определить подлинность банкнот
Новая версия приложения «Банкноты Банка России» может определить ряд признаков подлинности купюр номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей.
Обновлено в 10:59
Политика
Познер высказался после оскорблений Габунии в адрес Путина
Российский телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубое высказывание грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 18:59
Общество
В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
Суд в США уведомил защиту россиянки Богданы Осиповой, что у них есть десять дней для внесения положенной по закону платы за дальнейшее рассмотрение апелляции, говорится в документах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 18:45
Транспорт
В России могут появиться турбоперекрёстки
Обновлено в 17:41
Общество
Роструд объяснил, когда работнику могут отказать в отпуске
Есть исключительные ситуации, когда работодатель имеет право отказать сотруднику в отпуске.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Чиновника Ростехнадзора задержали в Москве при получении взятки
Чиновника Ростехнадзора задержали в Москве при получении взятки.
Обновлено в 14:03
Политика
Владимир Путин прилетел в Екатеринбург
Президент России Владимир Путин 9 июля прибыл в Екатеринбург.
Обновлено в 08:13
Политика
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси.
Обновлено в 12:42
Происшествия
Последствия землетрясения в Калифорнии заметили из космоса
В результате подземных толчков образовался огромный разлом, заметный даже из космоса.
Обновлено в 11:59
Происшествия
В Приморье на крупной стройке произошел обвал
В районе игорной зоны в Артеме произошло ЧП на стройке, сообщает РИА VladNews.По словам очевидцев, 9 июля около 16:00 обвалилась часть конструкции строящегося здания.
Обновлено в 03:17
Футбол
В «Локомотиве» считают, что ситуация с Тарасовым может дойти до суда
Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе высказался о ситуации с уходом из команды полузащитника Дмитрия Тарасова.
Обновлено в 17:05
Экономика
В России поднимут акцизы на вино
Если законопроект будет одобрен, то к 2020 году на тихие вины ставки поднимутся до 31 рубля за литр (72%), а для игристых до 40 рублей за литр (11%).
Обновлено в 03:41
Авто
Названы самые продаваемые автомобили в России стоимостью 2 млн рублей
Эксперты агентства «Автостат» назвали самые продаваемые автомобили в России стоимостью 2 млн рублей.
Обновлено в 15:30