Финансы
Курс грузинского лари обновил антирекордRT на русском вчера в 09:39
Обменный курс грузинского лари во вторник, 9 июля, достиг минимального значения за всю историю существования. В настоящее время он составляет 2,9 лари за $1, передаёт РИА Новости.
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Происшествия
Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии
Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова.
Обновлено вчера в 22:30
Кино
Джим Керри заменил Джека Николсона в «Сиянии» Стэнли Кубрика
Обновлено вчера в 14:24
Авто
Названы самые популярные автомобили в России до 1 млн рублей
Эксперты "Автостат" составили топ-5 самых популярных автомобилей на рынке РФ с учетом средневзвешенных цен.
Обновлено 08 июля в 01:42
Здоровье
Названы основные причины вызова скорой помощи в России
Чаще всего в 2018 году вызовы в скорую помощь в России поступали по причине внезапных заболеваний и состояний (31,5 млн).
Обновлено вчера в 23:05
Политика
Грузинские депутаты решили приехать в Москву
Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» решили в ближайшее время прибыть с визитом в Москву.
Обновлено вчера в 18:36
Происшествия
Землетрясение в Калифорнии привело к заметному из космоса разлому
Землетрясение магнитудой 7,1, произошедшее в штате Калифорния (США) 5 июля, создало на поверхности Земли разлом, который виден из космоса.
Обновлено вчера в 07:21
Происшествия
Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Армия и оружие
Появилось видео обстрела позиций ВСУ в Донбассе из «Змея Горыныча»
В интернете появились видеокадры применением УР-77 "Змей Горыныч" (или УР-83П), из которого был произведен обстрел нежилого объекта на позициях Вооруженных сил Украины в Донбассе.
Обновлено вчера в 07:25
Политика
Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Во всяком случае, могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены.
Обновлено вчера в 15:57
Экономика
Россияне стали экономить на лекарствах
Больше всего россияне стали экономить на лекарствах для заболеваний кожи: выручка от них снизилась на 970 миллионов рублей по сравнению с предыдущим периодом.
Обновлено вчера в 20:11
Культура
Обменянные на Скрипаля разведчики впервые дали интервью
Разведчики Елена Вавилова и Андрей Безруков, которых в 2010 году обменяли на Сергея Скрипаля, дали эксклюзивное интервью Андрею Малахову на телеканале «Россия 1».
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной рассказал, как она выносила деньги из банка
Обновлено вчера в 12:24
Политика
Россия задумалась о возобновлении авиасообщения с Грузией
В МИД отметили, что если« русофобия в Грузии прекратится, а власти государства будут последовательны», то не исключено возобновление авиасообщения.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
В Крыму на пляж вынесло тело с привязанной гирей
Обновлено вчера в 07:27
Армия и оружие
В Германии потребовали сноса памятника погибшим в бою под Прохоровкой
Обновлено вчера в 22:21
Футбол
Футболиста «Реала» высмеяли за отретушированный живот
Обновлено вчера в 23:17
Политика
Андрей Малахов записал видеообращение к Зеленскому
Обновлено 08 июля в 19:31
Транспорт
В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки
Обновлено вчера в 19:16
Общество
Спустя 55 лет в очереди бурятке отказали в жилье
Прокуратура Бурятии проинформировала о том, что власти Улан-Удэ отказали женщине, которая стояла в очереди на жилье на протяжении 55 лет.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Зеленский отменил парад в День независимости Украины из-за дороговизны
Президент Украины Владимир Зеленский отменил военный парад, который обычно проходит в День независимости Украины, из-за дороговизны мероприятия.
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия
Женщина выжила после падения под поезд метро в Москве
Обновлено вчера в 15:11
Политика
В Генпрокуратуре России рассказали о сотрудничестве с Украиной
Генпрокуратура России на постоянной основе взаимодействует с главным надзорным ведомством Украины по вопросам выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам.
Обновлено вчера в 20:26
Политика
Кадыров назвал мразью грузинского журналиста, оскорбившего Путина
Кадыров призвал завести на Габуния уголовное дело, а также назвал его мразью и подонком.
Обновлено вчера в 06:28
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе
В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Гороскоп: как заводят романтические отношения разные знаки зодиака
Астролог Алина Ясмин ко Дню семьи, любви и верности рассказала, как на самом деле заводят романы разные знаки зодиака.
Обновлено вчера в 09:40
Политика
Посол РФ призвал США поддержать борьбу с прославлением нацизма
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты должны поддержать российскую позицию, направленную на борьбу с пропагандой нацизма.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Вскрылись детали дела пойманного на госизмене помощника полпреда
Помощник полпреда российского президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев, которого обвинили в госизмене, мог передать важные данные с заседаний Совбеза в Польшу.
Обновлено вчера в 12:30
Политика
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси.
Обновлено вчера в 12:42
Политика
Украинским морякам предъявили окончательные обвинения
Украинским морякам, задержанным в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, предъявлены обвинения в окончательной редакции.
Обновлено вчера в 13:22
Общество
Мосгосстройнадзор. Доверяет, но проверяет. Насколько можно уклониться от проверок на стройке
По заявкам Комитета на всех этапах, начиная от фундаментной плиты и до завершения работ, ГБУ «ЦЭИИС» ведет постоянный контроль за качеством бетона, проводятся работы по оценке соответствия класса бетона по прочности, марки бетона по водонепроницаемости требованиям технических регламентов и проектной документации, контроль за армированием и толщиной защитного слоя бетона.
Обновлено вчера в 20:00