Обменный курс грузинского лари во вторник, 9 июля, достиг минимального значения за всю историю существования. В настоящее время он составляет 2,9 лари за $1, передаёт РИА Новости.

Происшествия Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова.

Авто Названы самые популярные автомобили в России до 1 млн рублей Эксперты "Автостат" составили топ-5 самых популярных автомобилей на рынке РФ с учетом средневзвешенных цен.

Здоровье Названы основные причины вызова скорой помощи в России Чаще всего в 2018 году вызовы в скорую помощь в России поступали по причине внезапных заболеваний и состояний (31,5 млн).

Политика Грузинские депутаты решили приехать в Москву Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» решили в ближайшее время прибыть с визитом в Москву.

Происшествия Землетрясение в Калифорнии привело к заметному из космоса разлому Землетрясение магнитудой 7,1, произошедшее в штате Калифорния (США) 5 июля, создало на поверхности Земли разлом, который виден из космоса.

Происшествия Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.

Армия и оружие Появилось видео обстрела позиций ВСУ в Донбассе из «Змея Горыныча» В интернете появились видеокадры применением УР-77 "Змей Горыныч" (или УР-83П), из которого был произведен обстрел нежилого объекта на позициях Вооруженных сил Украины в Донбассе.

Политика Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине Во всяком случае, могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены.

Экономика Россияне стали экономить на лекарствах Больше всего россияне стали экономить на лекарствах для заболеваний кожи: выручка от них снизилась на 970 миллионов рублей по сравнению с предыдущим периодом.

Культура Обменянные на Скрипаля разведчики впервые дали интервью Разведчики Елена Вавилова и Андрей Безруков, которых в 2010 году обменяли на Сергея Скрипаля, дали эксклюзивное интервью Андрею Малахову на телеканале «Россия 1».

Политика Россия задумалась о возобновлении авиасообщения с Грузией В МИД отметили, что если« русофобия в Грузии прекратится, а власти государства будут последовательны», то не исключено возобновление авиасообщения.

Общество Спустя 55 лет в очереди бурятке отказали в жилье Прокуратура Бурятии проинформировала о том, что власти Улан-Удэ отказали женщине, которая стояла в очереди на жилье на протяжении 55 лет.

Политика Зеленский отменил парад в День независимости Украины из-за дороговизны Президент Украины Владимир Зеленский отменил военный парад, который обычно проходит в День независимости Украины, из-за дороговизны мероприятия.

Политика В Генпрокуратуре России рассказали о сотрудничестве с Украиной Генпрокуратура России на постоянной основе взаимодействует с главным надзорным ведомством Украины по вопросам выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам.

Политика Кадыров назвал мразью грузинского журналиста, оскорбившего Путина Кадыров призвал завести на Габуния уголовное дело, а также назвал его мразью и подонком.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.

Общество Гороскоп: как заводят романтические отношения разные знаки зодиака Астролог Алина Ясмин ко Дню семьи, любви и верности рассказала, как на самом деле заводят романы разные знаки зодиака.

Политика Посол РФ призвал США поддержать борьбу с прославлением нацизма Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты должны поддержать российскую позицию, направленную на борьбу с пропагандой нацизма.

Политика Вскрылись детали дела пойманного на госизмене помощника полпреда Помощник полпреда российского президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев, которого обвинили в госизмене, мог передать важные данные с заседаний Совбеза в Польшу.

Политика Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси.

Политика Украинским морякам предъявили окончательные обвинения Украинским морякам, задержанным в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, предъявлены обвинения в окончательной редакции.