Политика
Курс грузинского лари обновил антирекордRT на русском 09:39
Обменный курс грузинского лари во вторник, 9 июля, достиг минимального значения за всю историю существования. В настоящее время он составляет 2,9 лари за $1, передаёт РИА Новости.
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Политика
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии.
Обновлено в 08:35
Футбол
Сутормин рассказал о причинах перехода в «Зенит»
Обновлено в 02:04
Политика
Габунию и гендиректора «Рустави 2» назвали «сексуальными партнерами»
Телеведущий Георгий Габуния, который позволил себе ругань в адрес российского руководства в прямом эфире «Рустави 2», – гей, его половой партнер – гендиректор канала Ника Гварамия, заявил главред грузинского информагентства «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили со ссылкой на свой источник.
Обновлено в 07:47
Экономика
Кудрин считает, что «пузыря» потребкредитования в России пока нет
Критическая черта в росте потребкредитования в России не пройдена, пузыря еще нет, но ситуация требует постоянного анализа, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 07:32
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес
Никита Панфилов после развода не общается с сыном и не платит алименты
Никита Панфилов после расставания со второй супругой Ладой не общается с сыном Добрыней.
Обновлено в 05:50
ЖКХ
В Петербурге последствия подтоплений после ливня устраняют 68 бригад
Порядка 68 бригад ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" устраняют последствия подтоплений на ряде улиц после ливня, в настоящее время ситуация стабилизировалась, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
Обновлено в 10:04
Общество
Наводнение в Вашингтоне: метро и Белый дом оказались подтоплены
Сильные ливни в районе американской столицы привели к срыву железнодорожного сообщения на южном направлении, оказалось подтоплено метро, а также ряд районов Вашингтона и окрестностей.
Обновлено вчера в 12:56
Политика
Путин напомнил Грузии историю отношений с абхазами и осетинами
Президент Владимир Путин заявил, что властям Грузии следует помнить историю отношений с народами Абхазии и Южной Осетии, если сегодня они хотят наладить отношения в регионе.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную
В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено вчера в 20:00
Общество
Глушаков подал заявление на бывшую жену
Экс-капитан московского "Спартака", а ныне полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков написал заявление на бывшую жену Дарью Глушакову, сообщает Super.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ стало в два раза больше
В деле сотрудников ФСБ России, подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей, появились восемь новых фигурантов.
Обновлено в 08:56
Технологии
Хакеры заразили сайт МКЖД похищающим деньги трояном
Используя банковский троян Panda, атакующие получают полный контроль над зараженным компьютером и могут вывести деньги жертвы множеством разных способов, объясняет руководитель отдела исследования и детектирования сложных угроз «Лаборатории Касперского» Антон Иванов.
Обновлено в 08:35
Политика
Володин собирает Думу на внеочередное заседание
Спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин объявил о созыве внеочередного заседания нижней палаты Федерального собрания.
Обновлено в 10:04
Общество
Гроза и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Москве
"По прогнозам синоптиков, в ближайший час с сохранением до 21:00 в Москве ожидаются гроза и усиление ветра с порывами до 15 м/с", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 09:42
Происшествия
В Крыму на пляж вынесло тело с привязанной гирей
Обновлено в 07:27
Политика
Зеленский отправится в Чернобыль
Ранее сообщалось, что Зеленский сделал Героями Украины ликвидаторов из "Чернобыля".
Обновлено в 09:44
Политика
Правительство учтет отказ Путина вводить санкции против Грузии
Ранее Владимир Путин заявил, что не поддерживает введение ограничительных мер из уважения к грузинскому народу.
Обновлено в 09:47
Экономика
Стало известно, когда США ожидает дефолт
Как заявляют эксперты, причиной возможного дефолта могут стать мизерные налоговые поступления, которые выросли на 3%, вместо ожидаемых 6%.
Обновлено в 02:43
Наука
CRISPR применили для смены пола потомства мышей
Ученые скрестили восемь самцов мышей, чья Y-хромосома несет гены направляющих РНК, и самок, у которых в хромосомы из шестой пары встроен ген белка Cas9.
Обновлено в 08:28
Экономика
Аналитики назвали итогом пятилетнего эмбарго рост цен на продукты
Одним из итогов введенного Россией продовольственного эмбарго стал рост цен на продукты, пришли к выводу аналитики консалтинговой компании KPMG в исследовании, проведенном по просьбе РБК.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Гандболистка сборной России погибла в Польше
Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.
Обновлено вчера в 09:50
Общество
Госдума упростила получение соцподдержки инвалидами
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об упрощении для людей с ограниченными возможностями здоровья получения мер социальной поддержки и госуслуг.
Обновлено в 08:08
Происшествия
Краболовы Владивостока рассекретили сотрудника ФСБ
Суд установил, что они в нарушение закона, рассекретили деятельность агента ФСБ. Заседание проходило в закрытом режиме.
Обновлено в 07:37
Происшествия
Разлом после землетрясения в Калифорнии виден из космоса
На поверхности Земли после землетрясения в США появился разлом, который отчётливо виден из космоса, пишет РИА Новости.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес
Овечкин и Шубская отметили годовщину свадьбы
В сентябре 2015-го Овечкин и Шубская объявили о помолвке. Их свадьба состоялась в Барвихе 8 июля 2017 года.
Обновлено вчера в 15:59
Политика
Владимир Путин прилетел в Екатеринбург
Президент России Владимир Путин 9 июля прибыл в Екатеринбург.
Обновлено в 08:13
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа пересчитают пенсии
С 1 августа 2019 года произойдет автоматический перерасчёт страховой пенсии работавшим в 2018 году пенсионерам.
Обновлено вчера в 15:00