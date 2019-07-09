Финансы

Курс грузинского лари обновил антирекордRT на русском вчера в 09:39

Обменный курс грузинского лари во вторник, 9 июля, достиг минимального значения за всю историю существования. В настоящее время он составляет 2,9 лари за $1, передаёт РИА Новости.
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