Политика
Курс грузинского лари обновил антирекордRT на русском 09:39
Обменный курс грузинского лари во вторник, 9 июля, достиг минимального значения за всю историю существования. В настоящее время он составляет 2,9 лари за $1, передаёт РИА Новости.
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Курс национальной валюты Грузии в обменных пунктах Тбилиси достигнул рекордного минимума, один доллар можно приобрести за 2,94 лари, передает корреспондент РИА Новости.РИА Новости08:50
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В Кремле подобрали слова к оскорблению Путина на грузинском телеканале
Оскорбление президента России Владимира Путина на грузинском телеканале «Рустави 2» является «абсолютным безумием».
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Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии
Обновлено 07 июля в 03:43
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Порошенко на своем митинге устроил интерактив
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Оскорбивший Путина грузинский телеведущий Георгий Габуния - гомосексуал и состоит в отношениях с гендиректором "Рустави 2" Никой Гварамией.
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Вышел трейлер киноадаптации «Даши-путешественницы»
В основу ленты легла история девочки из мультфильма "Даша-путешественница".
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Транспорт
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) опубликовал список с адресами расположения всех камер видеофиксации в Москве.
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Быстрое укорочение теломер сократило продолжительность жизни
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Путин напомнил Грузии об оккупации Абхазии и геноциде осетин
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