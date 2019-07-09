Политика

Курс грузинского лари обновил антирекордRT на русском 09:39

Обменный курс грузинского лари во вторник, 9 июля, достиг минимального значения за всю историю существования. В настоящее время он составляет 2,9 лари за $1, передаёт РИА Новости.
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Курс лари установил новый антирекорд

Курс национальной валюты Грузии в обменных пунктах Тбилиси достигнул рекордного минимума, один доллар можно приобрести за 2,94 лари, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости08:50

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Курс грузинского лари обновил исторический минимум

РБК10:05

Курс грузинского лари обновил антирекорд

RT на русском09:39

Курс лари установил новый антирекорд

РИА Новости08:50

Курс грузинского лари достиг новой рекордно низкой отметки

ТАСС09:20

Курс лари в обменниках Грузии резко упал

News.ru08:57

Курс нацвалюты в обменниках Тбилиси достиг нового антирекорда

Говорит Москва08:53

Грузинский лари пробил дно

Газета.Ru09:35
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Политика

Студентке стало плохо на встрече с Путиным

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Политика

Зеленский посетит открытие нового саркофага на Чернобыльской АЭС

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Обновлено в 10:37
Политика

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России с просьбой не реагировать на действия тех, кто, как говорят в РФ, представляют собой радикальную силу в Грузии.
Обновлено в 06:32
Происшествия

Фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ стало в два раза больше

В деле сотрудников ФСБ России, подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей, появились восемь новых фигурантов.
Обновлено в 08:56
Общество

Москалькова ответила на слова протоиерея о «слабости ума» женщин

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Обновлено в 05:42
Политика

Путин заявил, что никогда не вмешивался в выборы США

Глава России Владимир Путин в интервью режиссеру из Соединенных Штатов Америки Оливеру Стоуну заявил, что никогда не вмешивался в выборный процесс США и не собирается этого делать.
Обновлено в 11:11
Политика

Трамп заявил, что США не будут иметь дело с британским послом

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Футбол

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Как стало известно «Чемпионату», полузащитником «Рязани» и национальной сборной России U20 Михаилом Сентюриным интересуется лиссабонская «Бенфика».
Обновлено в 10:44
Политика

СМИ узнали детали дела арестованного за измену помощника полпреда

Арестованный помощник полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев несколько лет «передавал за границу информацию с заседаний Совета безопасности России», сообщает информагентство Znak.com со ссылкой на информированные источники.
Обновлено в 10:54
ЖКХ

В Петербурге рассказали о работах по устранению последствий ливня

В Санкт-Петербурге рассказали о работах по устранению последствий ливня, передает издание «Невские новости».
Обновлено в 10:43
Общество

Первое издание «Евгения Онегина» продали на аукционе за $580 тыс

Обновлено в 09:28
Политика

В Госдуме обсудят запрет на импорт вина и воды из Грузии

Фракция «Единая Россия» в Госдуме поднимет на Совете палаты вопрос о прекращении поставок в страну грузинских вина и воды, а также о запрете на денежные переводы в Грузию.
Обновлено вчера в 07:50
Кино

Netflix выпустит мультсериал по игре Cuphead

Стриминговый сервис Netflix совместно с разработчиком видеоигр Studio MDHR работает над созданием мультсериала по мотивам компьютерной игры в жанре run and gun Cuphead, сообщает News.ru со ссылкой на заявление компании-разработчика.
Обновлено в 10:51
Политика

В Кремле подобрали слова к оскорблению Путина на грузинском телеканале

Оскорбление президента России Владимира Путина на грузинском телеканале «Рустави 2» является «абсолютным безумием».
Обновлено вчера в 05:35
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии

Обновлено 07 июля в 03:43
Политика

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На предвыборном митинге сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко в Прикарпатье было записано видео выступления политика, которое стало вирусным из-за необычной для него манеры агитации.
Обновлено в 10:39
Политика

Габуния спит с главой «Рустави 2», а речь ему писал Саакашвили

Оскорбивший Путина грузинский телеведущий Георгий Габуния - гомосексуал и состоит в отношениях с гендиректором "Рустави 2" Никой Гварамией.
Обновлено в 07:27
Политика

Против телеканала NewsOne возбудили дело о «финансировании терроризма»

Против украинского телеканала NewsOne, который планировал провести телемост с Россией, завели уголовное дело о финансировании терроризма, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Обновлено в 11:12
Кино

Вышел трейлер киноадаптации «Даши-путешественницы»

В основу ленты легла история девочки из мультфильма "Даша-путешественница".
Обновлено в 08:45
Транспорт

ЦОДД опубликовал адреса всех камер видеофиксации в Москве

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) опубликовал список с адресами расположения всех камер видеофиксации в Москве.
Обновлено в 11:07
Происшествия

«Деньги выносили два года»: муж Луизы Хайруллиной рассказал детали ограбления банка в Башкирии

Обновлено в 06:45
Происшествия

Суд оправдал мэра Одессы Труханова

Малиновский районный суд оправдал подозреваемых по делу «Краяна» мэра Одессы Геннадия Труханова, его заместителя Павла Вугельмана, а также других чиновников мэрии и бизнесменов.
Обновлено в 11:38
Экономика

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

Обновлено в 03:37
Наука

Быстрое укорочение теломер сократило продолжительность жизни

Именно длина теломер помогла испанским научным сотрудникам национального центра исследования рака предсказать продолжительность жизни у позвоночных.
Обновлено в 02:49
Политика

Зеленский отменил «помпезный военный парад» в День независимости

Обновлено в 11:41
Авто

MINI выпустил первый серийный электрокар

MINI представил серийный электрический хэтчбек Cooper SE.
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Спорт

Глушаков подал заявление на бывшую жену

Экс-капитан московского "Спартака", а ныне полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков написал заявление на бывшую жену Дарью Глушакову, сообщает Super.
Обновлено в 05:50
Футбол

ЦСКА разгромил «Рубин» в контрольном матче

Обновлено в 11:16
Политика

Путин напомнил Грузии об оккупации Абхазии и геноциде осетин

Президент России Владимир Путин призвал политиков, которые раскачивают ситуацию в Грузии и ведут к обострению отношений с Россией, вспомнить историю, а также дал совет, как наладить отношения с Абхазией и Южной Осетией.
Обновлено в 11:28
Кино

Джон Туртурро приступил к работе над спин-оффом «Большого Лебовски»

Обновлено в 09:43
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