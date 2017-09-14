Экономика
Почему курс британского фунта обвалился до двухлетнего минимумаRT на русском 12:01
30 июля курс британского фунта к доллару опустился до минимального уровня за последние два года. Резкое удешевление валюты аналитики связывают с растущими рисками «жёсткого» брексита.
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 13:58, Ашберн
Политика
Отпуск по расчету: Порошенко может не вернуться на Украину
Бегство экс-президента Незалежной Петра Порошенко очевидно, полагает украинский политолог Михаил Погребинский.
Обновлено в 07:54
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
Экономика
МЭР: Зарплата главы Фонда развития моногородов снижена вдвое
С момента избрания главы Минэкономразвития Максима Орешкина председателем наблюдательного совета Фонда развития моногородов зарплата гендиректора фонда Ирины Макиевой была снижена в два раза, указало министерство в ответ на критику Счетной палатой программы "Комплексное развитие моногородов".
Обновлено в 07:03
Финансы
Краснодарский край выпустит гособлигации на 10 млрд рублей
Вениамин Кондратьев отметил, что в октябре-декабре 2019 года Краснодарский край планирует выпустить государственные облигации на 10 млрд рублей.
Обновлено в 09:20
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян
Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.
Обновлено в 06:32
Финансы
Курс евро поднялся выше 71 рубля
Курс евро на торгах во вторник, 30 июля, поднялся выше отметки в 71 рубль. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 12:17
Общество
Полиция Москвы предупредила, что акция оппозиции 3 августа незаконна
Столичная полиция призвала граждан не участвовать в несогласованном мероприятии оппозиции в Москве 3 августа.
Обновлено в 13:46
Политика
Украина отметит День независимости в новом формате
Обновлено в 05:44
Политика
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:20
Футбол
СМИ узнали о желании английского клуба купить Чалова у ЦСКА за €15 млн
По информации издания, клуб АПЛ «Кристал Пэлас» сделал армейцам предложение о покупке футболиста и готов заплатить за его переход €15 млн.
Обновлено в 09:07
Наука
Созданы контактные линзы с управляемым фокусным расстоянием
Американские и китайские ученые разработали роботизированные глазные линзы.
Обновлено вчера в 11:52
Здоровье
Россиянам посоветовали не покупать антибиотики по каждому чиху
Что касается витаминов, то Добрецова выделила витамин D, который дают детям с самого рождения по несколько капель.
Обновлено в 12:44
Армия и оружие
Россия поставит Индии тысячу авиационных ракет
Обновлено в 05:46
Политика
Суд в Киеве оставил под стражей экс-начальника ПВО бригады ДНР
Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Шевченковского суда об аресте до 25 августа экс-командира ПВО подконтрольного самопровозглашённой Донецкой народной республике города Снежного Владимира Цемаха.
Обновлено в 13:16
Экономика
Совет директоров «Эталона» одобрил покупку 49% акций «Лидер-Инвест»
Совет директоров группы "Эталон" одобрил покупку оставшихся 49% акций девелопера "Лидер-Инвест", входящего в АФК "Система", за 14,6 млрд руб. Таким образом, в случае закрытия этой сделки доля "Эталона" в "Лидер-Инвест" увеличится до 100%, говорится в сообщении группы во вторник.
Обновлено в 12:18
Кино
Сериал «Санта-Барбара» отметил свое 35-летие
Обновлено в 05:01
Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 08:19
Происшествия
В Подмосковье мать закрыла ребенка в камере хранения в супермаркете
Обновлено вчера в 06:20
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Политика
Путин внес в Госдуму Конвенцию о правовом статусе Каспия
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, сообщает РИА "Новости" Документ закрепляет режим судоходства и порядок коллективного использования акватории а также, механизмы установления границ территориальных вод.
Обновлено в 11:16
Армия и оружие
Пентагон собирает данные о русской Арктике
Оборонное логистическое агентство Пентагона намеревается провести «исследование рынков Северного полярного круга с последующими докладами».
Обновлено в 11:15
Политика
Генпрокуратура призвала «жестко пресекать» митинги накануне выборов
Во вторник, 30 июля, на заседании коллегии Генпрокуратуры заместитель главы ведомства Александр Буксман заявил, что «последние события в Москве» показали, что прокуратуре надо изменить свой подход к единому дню голосования, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:01
Авто
Объявлена российская стоимость кроссовера Changan CS35 Plus
Обновлено в 12:07
Политика
Климкин рассказал о своей ссоре с Лавровым
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в разговоре с журналистом издания «Укринформ» рассказал о том, как в 2016 году во время встречи в нормандском формате в Париже вспылил в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Обновлено в 03:21
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Общество
В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar
Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 19:44
Армия и оружие
Ракета «Союз» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк
С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан».
Обновлено в 02:42