Финансы
Курс евро впервые за год упал ниже 70 рублейВедомости 09:51
Курс евро в четверг, 25 июля, впервые более чем за год упал ниже отметки в 70 руб. К 15.30 мск евро терял 52 коп. – до 69,98 руб. Последний раз евро был дешевле 70 руб. в мае 2018 г. Однако затем курс начал корректироваться: к 16.15 мск за евро давали уже 70,27 руб.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 13:07, Вашингтон
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Обновлено вчера в 14:21
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Политика
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Стена второго этажа жилого дома обрушилась после взрыва газового баллона в поселке Рахья во Всеволожском районе Ленинградской области, жильцов эвакуировали, для них создали пункт временного размещения (ПВР), сообщили ТАСС в районной администрации.
Обновлено в 10:22
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