Финансы
Курс евро обрушился ниже 72 рублейМосковский Комсомолец вчера в 04:50
Курс европейской валюты снова упал на Московской бирже. На 11:31 курс евро расчетами "завтра" опускался ниже психологической отметки в 72 рубля - до 71,96 руб.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 06:35, Вашингтон
Общество
Власти разъяснили порядок изъятия земель за нескошенную траву и мусор
Законопроект об изъятии земель у граждан за нескошенную траву и мусор, разработанный Минэкономразвития как мера борьбы с пожарами, не коснется граждан, проживающих в населенных пунктах или на территории садоводческих товариществ, говорится в пояснениях Росреестра, поступивших в РБК.
Обновлено в 05:05
Происшествия
СК возбудил дело после массовой драки с убийством в Москве
В Москве возбуждено уголовное дело после массовой драки у метро "Электрозаводская".
Обновлено в 06:11
Общество
Сочинский дельфинарий оштрафовали за отлов косаток
За нарушение правил рыболовства при вылове животных, которые находятся сейчас в центре адаптации в бухте Средней в Приморье, Сочинский дельфинарий должен заплатить 37 млн 600 тысяч рублей, передает «Интерфакс».
Обновлено в 01:25
Футбол
«Спартак» объявил о расторжении контракта с Денисом Глушаковым
Обновлено в 05:33
Общество
Депутаты предложили увеличить штраф за езду без ОСАГО
Парламент Кабардино-Балкарской Республики внес в Госдуму РФ законопроект, которым предлагается штрафовать водителей или лишать прав за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО.
Обновлено в 03:53
Политика
Следователи назвали имена подозреваемых в причастности к крушению MH17
Международные следователи назвали имена четырех человек, подозреваемых в причастности к крушению рейса MH17.
Обновлено в 06:25
Происшествия
В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 17 человек
По меньшей мере 17 человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с фурой в Краснодарском крае.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Погиб депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук
В Киеве погиб координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук.
Обновлено в 06:21
Политика
В МВД призвали провести ревизию ПДД
В России необходимо провести ревизию правил дорожного движения, заявил журналистам во вторник первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия
В семи регионах прошли обыски по делу о финансировании ИГ
Расследуя уголовные дела о финансировании террористов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», следователи проводят «масштабные мероприятия, в том числе обыски» в домах подозреваемых.
Обновлено в 04:23
Армия и оружие
В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
В Крыму пограничники задержали украинца, которого разыскивал Интерпол
Пограничники задержали гражданина Украины, находящегося девять лет в международном розыске, при попытке въезда в Крым, сообщили журналистам в пресс-службе погрануправления ФСБ по региону.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие
Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку
Обновлено в 06:05
Происшествия
Число пострадавших от землетрясения в Японии выросло до 26
В Японии число пострадавших в результате землетрясения, произошедшего накануне, возросло до 26 человек, еще один человек получил серьезные ранения, сообщает агентство Kyodo.
Обновлено в 02:25
Экономика
Работникам АвтоВАЗа в июле поднимут зарплату
С 1 июля тарифные ставки и оклады работников АвтоВАЗа вырастут на 7 процентов, говорится в сообщении мэрии Тольятти, разосланном в СМИ.
Обновлено в 02:06
Происшествия
Старшего сына экс‐хоккеиста Соколова перевели из реанимации
Сына экс-вратаря сборной России по хоккею и петербургского СКА Максима Соколова перевели из отделения реанимации.
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес
Бузова назвала себя популярнее Путина
Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что стала популярнее президента России Владимира Путина. Об этом она написала в своем Instagram.
Обновлено вчера в 12:00
Авто
АвтоВАЗ начал выпуск Lada Xray Cross с вариатором
«АвтоВАЗ» приступил к выпуску LADA XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco.
Обновлено в 04:55
Политика
Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций
На открытии обновленного комплекса зданий дипмиссии Швейцарии посол страны в России Ив Россье прочитал стихотворение, состоящее из русских поговорок, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:56
Политика
Песков прокомментировал поступление вопросов на «Прямую линию» Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал прием вопросов на «Прямой линии» Владимира Путина.
Обновлено в 05:40
Наука
Два йогурта в неделю снижают риск рака кишечника
Употребление не менее двух порций йогурта в неделю может обеспечить мужчинам защиту от возникновения полипов кишечника, которые нередко предшествуют злокачественным новообразованиям этого органа.
Обновлено в 05:58
Политика
Меркель начало трясти во время встречи с Зеленским
Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 10:25
Интернет
В Telegram появится функция геочата
После обновления версии Telegram для Android, iOS и десктопных платформ в мессенджере появится функция геочата, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:08
Кино
В Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»
В Северной Ирландии начались съемки пилотного эпизода приквела «Игры престолов». Сериал получил рабочее название «Долгая ночь».
Обновлено в 03:29
Авто
В семействе BMW восьмой серии дебютировал Gran Coupe
Стоит сразу сказать, что новое BMW 8-Series Gran Coupe больше по габаритам, чем «двухдверка» этого семейства.
Обновлено в 01:44
Экономика
Владимир Лисин продал долю в банке «Зенит» топ-менеджеру «Татнефти»
Компания, представляющая интересы Владимира Лисина, купила 14,4% акций банка "Зенит" в 2007 году, затем его доля в кредитной организации снижалась.
Обновлено в 04:29