Курс евро обрушился ниже 72 рублейМосковский Комсомолец вчера в 04:50

Курс европейской валюты снова упал на Московской бирже. На 11:31 курс евро расчетами "завтра" опускался ниже психологической отметки в 72 рубля - до 71,96 руб.

Общество Власти разъяснили порядок изъятия земель за нескошенную траву и мусор Законопроект об изъятии земель у граждан за нескошенную траву и мусор, разработанный Минэкономразвития как мера борьбы с пожарами, не коснется граждан, проживающих в населенных пунктах или на территории садоводческих товариществ, говорится в пояснениях Росреестра, поступивших в РБК.

Происшествия СК возбудил дело после массовой драки с убийством в Москве В Москве возбуждено уголовное дело после массовой драки у метро "Электрозаводская".

Общество Сочинский дельфинарий оштрафовали за отлов косаток За нарушение правил рыболовства при вылове животных, которые находятся сейчас в центре адаптации в бухте Средней в Приморье, Сочинский дельфинарий должен заплатить 37 млн 600 тысяч рублей, передает «Интерфакс».

Общество Депутаты предложили увеличить штраф за езду без ОСАГО Парламент Кабардино-Балкарской Республики внес в Госдуму РФ законопроект, которым предлагается штрафовать водителей или лишать прав за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО.

Политика Следователи назвали имена подозреваемых в причастности к крушению MH17 Международные следователи назвали имена четырех человек, подозреваемых в причастности к крушению рейса MH17.

Происшествия В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 17 человек По меньшей мере 17 человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с фурой в Краснодарском крае.

Происшествия Погиб депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук В Киеве погиб координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук.

Политика В МВД призвали провести ревизию ПДД В России необходимо провести ревизию правил дорожного движения, заявил журналистам во вторник первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.

Происшествия В семи регионах прошли обыски по делу о финансировании ИГ Расследуя уголовные дела о финансировании террористов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», следователи проводят «масштабные мероприятия, в том числе обыски» в домах подозреваемых.

Армия и оружие В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.

Происшествия В Крыму пограничники задержали украинца, которого разыскивал Интерпол Пограничники задержали гражданина Украины, находящегося девять лет в международном розыске, при попытке въезда в Крым, сообщили журналистам в пресс-службе погрануправления ФСБ по региону.

Происшествия Число пострадавших от землетрясения в Японии выросло до 26 В Японии число пострадавших в результате землетрясения, произошедшего накануне, возросло до 26 человек, еще один человек получил серьезные ранения, сообщает агентство Kyodo.

Экономика Работникам АвтоВАЗа в июле поднимут зарплату С 1 июля тарифные ставки и оклады работников АвтоВАЗа вырастут на 7 процентов, говорится в сообщении мэрии Тольятти, разосланном в СМИ.

Происшествия Старшего сына экс‐хоккеиста Соколова перевели из реанимации Сына экс-вратаря сборной России по хоккею и петербургского СКА Максима Соколова перевели из отделения реанимации.

Шоу-бизнес Бузова назвала себя популярнее Путина Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что стала популярнее президента России Владимира Путина. Об этом она написала в своем Instagram.

Авто АвтоВАЗ начал выпуск Lada Xray Cross с вариатором «АвтоВАЗ» приступил к выпуску LADA XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco.

Политика Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций На открытии обновленного комплекса зданий дипмиссии Швейцарии посол страны в России Ив Россье прочитал стихотворение, состоящее из русских поговорок, передает РИА Новости.

Наука Два йогурта в неделю снижают риск рака кишечника Употребление не менее двух порций йогурта в неделю может обеспечить мужчинам защиту от возникновения полипов кишечника, которые нередко предшествуют злокачественным новообразованиям этого органа.

Политика Меркель начало трясти во время встречи с Зеленским Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Интернет В Telegram появится функция геочата После обновления версии Telegram для Android, iOS и десктопных платформ в мессенджере появится функция геочата, говорится в сообщении компании.

Кино В Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов» В Северной Ирландии начались съемки пилотного эпизода приквела «Игры престолов». Сериал получил рабочее название «Долгая ночь».

Авто В семействе BMW восьмой серии дебютировал Gran Coupe Стоит сразу сказать, что новое BMW 8-Series Gran Coupe больше по габаритам, чем «двухдверка» этого семейства.