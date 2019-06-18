Финансы

Курс евро обрушился ниже 72 рублейМосковский Комсомолец вчера в 04:50

Курс европейской валюты снова упал на Московской бирже. На 11:31 курс евро расчетами "завтра" опускался ниже психологической отметки в 72 рубля - до 71,96 руб.
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ДОЛЛАР К РУБЛЮ ПРИ ОТКРЫТИИ ВЫРОС НА 0,05% ДО 64,05 Р, ЕВРО ВЫРОС НА 0,0% ДО 71,70 Р

Financial One03:02

Курс доллара опустился ниже 64 рублей

Взгляд.рувчера в 10:01

Доллар и евро растут к рублю на открытии торгов

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Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:01

Рубль дорожает в начале торгов

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Российская нацвалюта укрепляется, курс доллара — ниже 64 рублей

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Рубль прибавляет на дорожающей нефти, доллар уже дешевле 64 руб

ПРАЙМвчера в 10:05
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 06:35, Вашингтон
Общество

Власти разъяснили порядок изъятия земель за нескошенную траву и мусор

Законопроект об изъятии земель у граждан за нескошенную траву и мусор, разработанный Минэкономразвития как мера борьбы с пожарами, не коснется граждан, проживающих в населенных пунктах или на территории садоводческих товариществ, говорится в пояснениях Росреестра, поступивших в РБК.
Обновлено в 05:05
Происшествия

СК возбудил дело после массовой драки с убийством в Москве

В Москве возбуждено уголовное дело после массовой драки у метро "Электрозаводская".
Обновлено в 06:11
Общество

Сочинский дельфинарий оштрафовали за отлов косаток

За нарушение правил рыболовства при вылове животных, которые находятся сейчас в центре адаптации в бухте Средней в Приморье, Сочинский дельфинарий должен заплатить 37 млн 600 тысяч рублей, передает «Интерфакс».
Обновлено в 01:25
Футбол

«Спартак» объявил о расторжении контракта с Денисом Глушаковым

Обновлено в 05:33
Общество

Депутаты предложили увеличить штраф за езду без ОСАГО

Парламент Кабардино-Балкарской Республики внес в Госдуму РФ законопроект, которым предлагается штрафовать водителей или лишать прав за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО.
Обновлено в 03:53
Политика

Следователи назвали имена подозреваемых в причастности к крушению MH17

Международные следователи назвали имена четырех человек, подозреваемых в причастности к крушению рейса MH17.
Обновлено в 06:25
Происшествия

В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 17 человек

По меньшей мере 17 человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с фурой в Краснодарском крае.
Обновлено в 02:33
Общество

Гроза с градом накроет Волгоградскую область в ближайшие часы

Обновлено в 04:14
Общество

На Урале СК проверит данные об аварийном состоянии ряда жилых домов

Обновлено в 04:23
Происшествия

Погиб депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук

В Киеве погиб координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук.
Обновлено в 06:21
Политика

В МВД призвали провести ревизию ПДД

В России необходимо провести ревизию правил дорожного движения, заявил журналистам во вторник первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия

В семи регионах прошли обыски по делу о финансировании ИГ

Расследуя уголовные дела о финансировании террористов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», следователи проводят «масштабные мероприятия, в том числе обыски» в домах подозреваемых.
Обновлено в 04:23
Армия и оружие

В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта

В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
Обновлено вчера в 17:59
Религия

РПЦ прокомментировала скандал с запретом ставить свои свечи в храме

Обновлено в 05:24
Происшествия

В Крыму пограничники задержали украинца, которого разыскивал Интерпол

Пограничники задержали гражданина Украины, находящегося девять лет в международном розыске, при попытке въезда в Крым, сообщили журналистам в пресс-службе погрануправления ФСБ по региону.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие

Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку

Обновлено в 06:05
Происшествия

Число пострадавших от землетрясения в Японии выросло до 26

В Японии число пострадавших в результате землетрясения, произошедшего накануне, возросло до 26 человек, еще один человек получил серьезные ранения, сообщает агентство Kyodo.
Обновлено в 02:25
Экономика

Работникам АвтоВАЗа в июле поднимут зарплату

С 1 июля тарифные ставки и оклады работников АвтоВАЗа вырастут на 7 процентов, говорится в сообщении мэрии Тольятти, разосланном в СМИ.
Обновлено в 02:06
Происшествия

Старшего сына экс‐хоккеиста Соколова перевели из реанимации

Сына экс-вратаря сборной России по хоккею и петербургского СКА Максима Соколова перевели из отделения реанимации.
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес

Бузова назвала себя популярнее Путина

Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что стала популярнее президента России Владимира Путина. Об этом она написала в своем Instagram.
Обновлено вчера в 12:00
Авто

АвтоВАЗ начал выпуск Lada Xray Cross с вариатором

«АвтоВАЗ» приступил к выпуску LADA XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco.
Обновлено в 04:55
Политика

Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций

На открытии обновленного комплекса зданий дипмиссии Швейцарии посол страны в России Ив Россье прочитал стихотворение, состоящее из русских поговорок, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:56
Политика

Песков прокомментировал поступление вопросов на «Прямую линию» Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал прием вопросов на «Прямой линии» Владимира Путина.
Обновлено в 05:40
Наука

Два йогурта в неделю снижают риск рака кишечника

Употребление не менее двух порций йогурта в неделю может обеспечить мужчинам защиту от возникновения полипов кишечника, которые нередко предшествуют злокачественным новообразованиям этого органа.
Обновлено в 05:58
Политика

Меркель начало трясти во время встречи с Зеленским

Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 10:25
Интернет

В Telegram появится функция геочата

После обновления версии Telegram для Android, iOS и десктопных платформ в мессенджере появится функция геочата, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:08
Футбол

Защитник сборной Украины подписал контракт с московским «Динамо»

Обновлено в 05:12
Кино

В Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»

В Северной Ирландии начались съемки пилотного эпизода приквела «Игры престолов». Сериал получил рабочее название «Долгая ночь».
Обновлено в 03:29
Авто

В семействе BMW восьмой серии дебютировал Gran Coupe

Стоит сразу сказать, что новое BMW 8-Series Gran Coupe больше по габаритам, чем «двухдверка» этого семейства.
Обновлено в 01:44
Экономика

Владимир Лисин продал долю в банке «Зенит» топ-менеджеру «Татнефти»

Компания, представляющая интересы Владимира Лисина, купила 14,4% акций банка "Зенит" в 2007 году, затем его доля в кредитной организации снижалась.
Обновлено в 04:29
Как работают Яндекс.Новости?
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