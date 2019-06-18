Курс евро на Московской бирже опустился ниже 72 рублейНародные новости вчера в 04:48

Курс евро к рублю снизился на Московской бирже на 0,23% относительно уровня закрытия предыдущих торгов.

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 72 рублей

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