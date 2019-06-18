Финансы

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 72 рублейНародные новости вчера в 04:48

Курс евро к рублю снизился на Московской бирже на 0,23% относительно уровня закрытия предыдущих торгов.
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Курс доллара опустился ниже 64 рублей

Взгляд.рувчера в 10:01

Биржевой курс доллара опустился ниже 64 рублей, евро — ниже 72

Росбалтвчера в 11:27

Рубль обновил максимум с апреля на смягчении регуляторами риторики по ДКП

ПРАЙМвчера в 15:15

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 64 рублей

ТАССвчера в 10:05

Курс доллара опустился ниже 64 рублей

RT на русскомвчера в 09:52

Рубль завершил основную валютную сессию укреплением к доллару на 32 копейки и евро — на 51

Банки.рувчера в 12:24

Официальный курс евро на среду вырос до 72,23 рубля

РИА Новостивчера в 06:09
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 02:00, Вашингтон
Политика

Меркель стало плохо на встрече с Зеленским

Обновлено вчера в 09:27
Политика

Дональд Трамп заявил о старте президентской кампании

Обновлено вчера в 21:02
Политика

При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено вчера в 04:06
Общество

Во Владивостоке отловщики косаток получили штраф в 37,6 млн рублей

В среду Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал за нарушения правил рыболовства на 37,6 миллиона рублей одну из компаний, занимавшихся отловом косаток, которые настоящее время содержатся в бухте Средняя в Приморском крае, сообщает РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 00:58
Происшествия

Все цыгане уехали из Чемодановки

Цыгане добровольно уехали из села Чемодановка около Пензы, где в ходе драки погиб один мужчина и несколько пострадали.
Обновлено 17 июня в 14:22
Шоу-бизнес

Алибасов дал первое интервью после отравления

Музыкальный продюсер Бари Алибасов впервые после отравления дал интервью, фрагмент которого был показан в конце программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1». Он рассказал о пережитом во время медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 20:31
Армия и оружие

В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта

В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
Обновлено вчера в 19:50
Армия и оружие

WP: Помпео направил Ирану личное предупреждение

Государственный секретарь США Майк Помпео направил иранскому руководству личное предупреждение о том, что Вашингтон ответит военными действиями, если в результате атаки Ирана или их союзников погибнет американский военный.
Обновлено в 00:43
Происшествия

В Приморье осквернили памятник Ленину

В одном из населенных пунктов Пограничного района Приморского края 18-летний молодой человек осквернил памятник Владимиру Ленину.
Обновлено в 00:27
Политика

В Голландии назвали имена возможных фигурантов дела MH17

Голландский телеканал NPO 2 опубликовал сюжет, в котором перечислил имена тех, кто якобы виноват в крушении малайзийского Boeing в Донбассе пять лет назад.
Обновлено вчера в 20:22
Здоровье

В Роскачестве дали рекомендации по выбору напитков в жару

Эксперты Роскачества рассказали, какой напиток лучше поможет справиться с жаждой летом.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу

Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.
Обновлено вчера в 14:11
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Цены на нефть эталонных марок Brent и WTI снижаются, как свидетельствуют данные с мировых торгов.
Обновлено вчера в 01:35
Общество

Кейт Миддлтон появилась на скачках в серо-голубом платье

18 июня состоялся первый день королевских скачек в Аскоте, которые считаются одними из самых престижных в мире.
Обновлено вчера в 12:57
Происшествия

Подруга убитой жены Максима Соколова: «Муж часто бил Ирину до крови»

Соколов отказался от комментариев по поводу трагедии в семье // Убийство жены Максима Соколова: основные версии Такая версия на передаче у Малахова pic.twitter.com/J7Bbvtd6WX – Никита Камышев (@SkifFc) 18 июня 2019 г.
Обновлено вчера в 12:47
Путешествия

Knight Frank назвала самые популярные у российских богачей острова

Пятое в место в списке самых популярных островных направлений занял Пуэрто-Рико (3386 рейсов).
Обновлено в 01:00
Происшествия

Суд оштрафовал жительницу Северной Осетии, стрелявшую из автомата

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по Чеченской Республике, мировой суд в Гудермесе постановил оштрафовать на 40 тысяч рублей жительницу Северной Осетии, которая разместила в соцсетях видеоролик, где она стреляет из автомата, одевшись в форму сотрудника полиции.
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия

Велосипедист разбил голову в ДТП на юго-западе Петербурга

Вечером 18 июня в городе произошло другое ДТП с велосипедистом — он попал под трактор.
Обновлено в 00:35
Футбол

«Лион» заключил партнерское соглашение с «Академией Пеле»

Французский «Лион» подписал соглашение о партнерстве с футбольной школой «Академия Пеле».
Обновлено в 01:53
Гаджеты

Топ-10 лучших смартфонов составило Роскачество

«Роскачество» и Международная ассоциация организаций потребительских испытаний составили новый рейтинг смартфонов.
Обновлено вчера в 02:26
Происшествия

В Москве произошла массовая драка

В Москве возле станции Электрозаводская произошла массовая потасовка. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».
Обновлено в 00:58
Происшествия

Reuters: ракетный снаряд попал в здание ExxonMobil в иракской Басре

Здание в иракском городе Басра, в котором находится представительство американской нефтяной компании ExxonMobil, подверглось ракетному обстрелу.
Обновлено в 00:56
Политика

Чичерина сообщила о травле из-за песни о Захарченко

Обновлено вчера в 10:14
Общество

Площадь пожаров на севере Камчатки превысила 11 тысяч гектаров

«За последние сутки на самой северной территории Камчатки возникли ещё три активные термоточки в районе сёл Оклан и Таловка, общая площадь пожаров составляет более 11 тыс. га», — указывается в сообщении.
Обновлено в 01:17
Общество

Для любителей ходить в лес в России ввели новый штраф

Поправки дополняют статью 8.32 о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.
Обновлено вчера в 04:32
Общество

Генпрокуратура рассмотрит жалобу автоконцернов на краснодарских судей

Генпрокуратура проведет проверку по жалобе мировых автомобильных концернов на краснодарские суды, которые могут быть замешаны в мошеннических схемах по взысканию компенсаций в пользу автовладельцев в крупном размере.
Обновлено в 01:09
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Pocophone F1 рекордно подешевел

Обновлено в 00:55
Музыка

Дочь Алсу спела с Максимом Ержаном

Обновлено вчера в 22:04
Происшествия

Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел

Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
Обновлено вчера в 15:08
Общество

СМИ сообщили о подготовке школьных анкет с данными о соцсетях

Для родителей и педагогов в анкетах предусмотрены графы «Водительское удостоверение» и «Загранпаспорт».
Обновлено вчера в 23:59
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