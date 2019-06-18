Финансы
Курс евро на Московской бирже опустился ниже 72 рублейНародные новости вчера в 04:48
Курс евро к рублю снизился на Московской бирже на 0,23% относительно уровня закрытия предыдущих торгов.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 02:00, Вашингтон
Политика
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
Обновлено вчера в 09:27
Политика
Дональд Трамп заявил о старте президентской кампании
Обновлено вчера в 21:02
Политика
При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено вчера в 04:06
Общество
Во Владивостоке отловщики косаток получили штраф в 37,6 млн рублей
В среду Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал за нарушения правил рыболовства на 37,6 миллиона рублей одну из компаний, занимавшихся отловом косаток, которые настоящее время содержатся в бухте Средняя в Приморском крае, сообщает РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 00:58
Происшествия
Все цыгане уехали из Чемодановки
Цыгане добровольно уехали из села Чемодановка около Пензы, где в ходе драки погиб один мужчина и несколько пострадали.
Обновлено 17 июня в 14:22
Шоу-бизнес
Алибасов дал первое интервью после отравления
Музыкальный продюсер Бари Алибасов впервые после отравления дал интервью, фрагмент которого был показан в конце программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1». Он рассказал о пережитом во время медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 20:31
Армия и оружие
В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
Обновлено вчера в 19:50
Армия и оружие
WP: Помпео направил Ирану личное предупреждение
Государственный секретарь США Майк Помпео направил иранскому руководству личное предупреждение о том, что Вашингтон ответит военными действиями, если в результате атаки Ирана или их союзников погибнет американский военный.
Обновлено в 00:43
Происшествия
В Приморье осквернили памятник Ленину
В одном из населенных пунктов Пограничного района Приморского края 18-летний молодой человек осквернил памятник Владимиру Ленину.
Обновлено в 00:27
Политика
В Голландии назвали имена возможных фигурантов дела MH17
Голландский телеканал NPO 2 опубликовал сюжет, в котором перечислил имена тех, кто якобы виноват в крушении малайзийского Boeing в Донбассе пять лет назад.
Обновлено вчера в 20:22
Здоровье
В Роскачестве дали рекомендации по выбору напитков в жару
Эксперты Роскачества рассказали, какой напиток лучше поможет справиться с жаждой летом.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу
Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.
Обновлено вчера в 14:11
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Цены на нефть эталонных марок Brent и WTI снижаются, как свидетельствуют данные с мировых торгов.
Обновлено вчера в 01:35
Общество
Кейт Миддлтон появилась на скачках в серо-голубом платье
18 июня состоялся первый день королевских скачек в Аскоте, которые считаются одними из самых престижных в мире.
Обновлено вчера в 12:57
Происшествия
Подруга убитой жены Максима Соколова: «Муж часто бил Ирину до крови»
Соколов отказался от комментариев по поводу трагедии в семье // Убийство жены Максима Соколова: основные версии Такая версия на передаче у Малахова pic.twitter.com/J7Bbvtd6WX – Никита Камышев (@SkifFc) 18 июня 2019 г.
Обновлено вчера в 12:47
Путешествия
Knight Frank назвала самые популярные у российских богачей острова
Пятое в место в списке самых популярных островных направлений занял Пуэрто-Рико (3386 рейсов).
Обновлено в 01:00
Происшествия
Суд оштрафовал жительницу Северной Осетии, стрелявшую из автомата
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по Чеченской Республике, мировой суд в Гудермесе постановил оштрафовать на 40 тысяч рублей жительницу Северной Осетии, которая разместила в соцсетях видеоролик, где она стреляет из автомата, одевшись в форму сотрудника полиции.
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия
Велосипедист разбил голову в ДТП на юго-западе Петербурга
Вечером 18 июня в городе произошло другое ДТП с велосипедистом — он попал под трактор.
Обновлено в 00:35
Футбол
«Лион» заключил партнерское соглашение с «Академией Пеле»
Французский «Лион» подписал соглашение о партнерстве с футбольной школой «Академия Пеле».
Обновлено в 01:53
Гаджеты
Топ-10 лучших смартфонов составило Роскачество
«Роскачество» и Международная ассоциация организаций потребительских испытаний составили новый рейтинг смартфонов.
Обновлено вчера в 02:26
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
В Москве возле станции Электрозаводская произошла массовая потасовка. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».
Обновлено в 00:58
Происшествия
Reuters: ракетный снаряд попал в здание ExxonMobil в иракской Басре
Здание в иракском городе Басра, в котором находится представительство американской нефтяной компании ExxonMobil, подверглось ракетному обстрелу.
Обновлено в 00:56
Политика
Чичерина сообщила о травле из-за песни о Захарченко
Обновлено вчера в 10:14
Общество
Площадь пожаров на севере Камчатки превысила 11 тысяч гектаров
«За последние сутки на самой северной территории Камчатки возникли ещё три активные термоточки в районе сёл Оклан и Таловка, общая площадь пожаров составляет более 11 тыс. га», — указывается в сообщении.
Обновлено в 01:17
Общество
Для любителей ходить в лес в России ввели новый штраф
Поправки дополняют статью 8.32 о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.
Обновлено вчера в 04:32
Общество
Генпрокуратура рассмотрит жалобу автоконцернов на краснодарских судей
Генпрокуратура проведет проверку по жалобе мировых автомобильных концернов на краснодарские суды, которые могут быть замешаны в мошеннических схемах по взысканию компенсаций в пользу автовладельцев в крупном размере.
Обновлено в 01:09
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Pocophone F1 рекордно подешевел
Обновлено в 00:55
Музыка
Дочь Алсу спела с Максимом Ержаном
Обновлено вчера в 22:04
Происшествия
Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел
Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
Обновлено вчера в 15:08
Общество
СМИ сообщили о подготовке школьных анкет с данными о соцсетях
Для родителей и педагогов в анкетах предусмотрены графы «Водительское удостоверение» и «Загранпаспорт».
Обновлено вчера в 23:59