Финансы
Курс евро впервые с марта 2018 года опустился ниже 70 рублейRT на русском вчера в 12:33
25 июля курс евро в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 70 рублей — впервые с марта 2018 года. Эксперты объясняют такую динамику глобальным ослаблением единой европейской валюты на фоне заявлений Европейского центробанка (ЕЦБ).
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