Финансы
Курс евро опустился ниже 70 рублей впервые с весны 2018 годаREGNUM вчера в 09:22
Курс евро на торгах 25 июля опустился ниже отметки в 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Шоу-бизнес
В Сети обсуждают Утяшеву в вечернем платье на рыбалке
Обновлено вчера в 06:18
Политика
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Политика
Британия вводит ограничение на экспорт в Россию подводных аппаратов
Великобритания вводит дополнительное положение о контроле над экспортом подводных аппаратов в Россию, сообщает 26 июля RT.
Обновлено в 01:34
Политика
ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. Официальные результаты должны обнародовать до 5 августа включительно.
Обновлено в 02:53
Кино
Владимир Машков рассказал, когда вернется в кино
Художественный руководитель Театра Олега Табакова, народный артист РФ Владимир Машков не планирует в ближайшее время возвращаться к съемкам в фильмах.
Обновлено вчера в 13:01
Политика
Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действия
Ветеран полка "Азов" Никита Макеев рассказал, в чем была причина его нападения на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 00:23
Политика
Организаторы выступления Трампа объяснили появление двуглавого орла
Некоммерческая организация Turning Point, организовавшая мероприятие, на котором президент США Дональд Трамп выступил на фоне измененной президентской печати с двуглавым орлом, объяснила случившееся ошибкой сотрудника, пишет Washington Post.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
В США на федеральном уровне вернули смертную казнь
В США на федеральном уровне возобновляют смертную казнь, которая действовала только в некоторых штатах на протяжении практически двадцати лет.
Обновлено вчера в 15:52
Политика
Украина придумала замену российскому газу
Российский газ Украина решила заменить катарским, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 12:32
Кино
Скончался актер Анатолий Торопов
Обновлено вчера в 09:43
Политика
Польша намерена пригласить Путина на годовщину освобождения Освенцима
Пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский заявил, что польские власти планируют пригласить российского лидера Владимира Путина на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
Обновлено в 03:34
Общество
Россиян предостерегли от ипотечной усталости
В противном случае у человека может сформироваться «ипотечная усталость» — опасное психологическое состояние.
Обновлено в 04:46
Культура
Богомолов снимет сериал про «ангарского маньяка»
Обновлено вчера в 09:25
Шоу-бизнес
Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено вчера в 10:21
Происшествия
В нелегальном палаточном лагере под Хабаровском ребенок получил травмы
Уголовное дело возбуждено после получения травм 11-летним ребенком в несанкционированном палаточном лагере в селе Мирное под Хабаровском, сообщил РИА Новости прокурор Хабаровского района Дмитрий Ханюков.
Обновлено в 01:14
Футбол
Шалимов оскорбил Кононова из-за высказываний о Черенкове
Обновлено в 01:09
Общество
Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве
Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.
Обновлено в 02:57
Экономика
«Газпром» получит от размещения акций 139 млрд рублей
Согласно информации компании, в среду было собрано 494 заявки общим объемом более 198,9 млрд руб. По котировкам на закрытие торгов на Московской бирже рыночная стоимость пакета оценивалась в 154,3 млрд руб. Накануне "дочки" "Газпрома" — Gazprom Gerosgaz Holdings BV (Нидерланды) и Rosingaz Limited (Кипр) — заключили соглашение о размещении на Московской бирже 693,63 млн акций "Газпрома".
Обновлено в 02:32
Кино
Сборы фильма «Человек-паук: Вдали от дома» превысили миллиард
Обновлено в 03:28
Музыка
Бузова получила травму во время выступления
Российская певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Об этом она рассказала в своем инстаграме.
Обновлено в 03:12
Общество
Детские пособия начнут выплачивать до трех лет
По словам главы Минтруда, на выплаты потребуется около 80 млрд рублей в год, и проект бюджета рассчитывается с учетом новых корректив.
Обновлено вчера в 02:45
Политика
Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено в 00:14
Общество
Росстат раскрыл зарплаты педагогов
В Свердловской области педагоги зарабатывают — 44 тысячи рублей, в Тюменской — 54,4. Самые высокие средние зарплаты у педагогов общего образования на Урале зафиксированы в Ханты-Мансийском автономном округе — 86,5 тысячи рублей и Ямало-Ненецком автономном округе — 118,4 тысячи рублей.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Любовь Соболь задержали у Мосгоризбиркома
Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома.
Обновлено вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Собчак ответила Шнурову откровенным видео
Звезды снова конфликтуют в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Сергея Шнурова вновь появился язвительный стих в адрес Ксении Собчак.
Обновлено вчера в 03:57
Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся.
Обновлено вчера в 21:39
Происшествия
Тамбовский хоккеист умер после драки в кафе
Обновлено в 03:20
Происшествия
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Обновлено в 04:55