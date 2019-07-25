25 июля курс евро в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 70 рублей — впервые с марта 2018 года. Эксперты объясняют такую динамику глобальным ослаблением единой европейской валюты на фоне заявлений Европейского центробанка (ЕЦБ).

Курс евро впервые с марта 2018 года опустился ниже 70 рублей

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