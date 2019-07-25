Финансы
Курс евро впервые с марта 2018 года опустился ниже 70 рублейRT на русском вчера в 12:33
25 июля курс евро в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 70 рублей — впервые с марта 2018 года. Эксперты объясняют такую динамику глобальным ослаблением единой европейской валюты на фоне заявлений Европейского центробанка (ЕЦБ).
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ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду
Центризбирком Украины завершил подсчет голосов на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 02:43
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В дипмиссии выразили возмущение "продолжающейся практикой воспрепятствования участию наших спортсменов в крупных соревнованиях, проходящих на территории США".
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Происшествия
Китайский школьник нашел 11 окаменелых яиц динозавра
Десятилетний школьник из китайской южной провинции Гуандун вместе с мамой нашли на берегу реки 11 окаменелых яиц динозавра, по предварительным оценкам, возраст находки составляет не менее 66 миллионов лет, сообщает газета "Бэйцзин Циннянь бао".
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Политика
Экс-замглавы СБУ призвал готовиться к войне с Россией из-за танкера
Киев должен быть готов к "жесткому ответу" России вплоть до военного наступления в ответ на задержание танкера Nika Spirit в порту Измаила.
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Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.
Обновлено 23 июля в 13:06
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Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
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Экономика
ВВП КНДР в прошлом году из-за санкций упал на 4%
В прошлом году северокорейская экономика упала на 4% по сравнению с предыдущим годом. Такие оценки приводит агентство Ренхап.
Обновлено в 00:58
Происшествия
В ДТП с автобусом в Челябинске погиб человек, восемь пострадали
Как сообщало ГУМВД России по региону, в пятницу в Ленинском районе Челябинске произошло ДТП, в котором один человек погиб, информация о пострадавших уточнялась.
Обновлено в 02:09
Происшествия
В Кузбассе грузовик провалился под землю
Обновлено в 01:37
Происшествия
Укравшая 41 млн кассирша сбежала за границу
Кассирша из московского пункта обмена валют, укравшая у клиента 41 млн рублей, могла сбежать из России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
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Умер народный артист Анатолий Торопов
Обновлено вчера в 09:56
Космос
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Международная группа ученых подтвердила общую теорию относительности Эйнштейна, наблюдая за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A* в центре Млечного Пути.
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Любовь Соболь вызвали на допрос в СК утром в пятницу
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, юрист ФБК Любовь Соболь получила повестку с приглашением на допрос в Следственный комитет (СК) РФ после задержания полицейскими у здания Мосгоризбиркома.
Обновлено вчера в 20:40
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского РАМ Банка
ЦБ лишил лицензии на осуществление банковских операций московский РАМ Банк.
Обновлено в 01:53
Общество
Массовая гибель пчел зафиксирована в Томской области
Массовая гибель пчел зафиксирована еще в одном российском регионе: в Россельхознадзор начали поступать жалобы от пчеловодов Томской области.
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Родственники боксера Дадашева решили доставить его тело в Петергоф
Родственники российского боксера Максима Дадашева, умершего в одной из больниц в США после травм, полученных в поединке с Субриэлем Матиасом, намерены доставить тело спортсмена в Петергоф.
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Экономика
Названа стоимость страхования жилья от ЧС в регионах РФ
В список регионов, где будет запущена пилотная программа страхования жилья, включены следующие: Санкт-Петербург и Ленобласть, Подмосковье, Новосибирская, Свердловская, Тюменская, Тверская, Омская, Белгородская области, Прикамье.В январе распространялась информация, что страхование жилья от ЧС обойдется россиянам порядка 150 рублей в месяц.
Обновлено в 01:44
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Зеленский и Трамп поговорили по телефону
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено вчера в 14:03
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Жизнь россиян изменится с 1 августа
Множество изменений ожидают жителей России с 1 августа. Прибавку к пенсии в размере 244 рублей получат работающие пенсионеры.
Обновлено в 02:20
Общество
Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве
Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие
Сеул заявил о сходстве запущенных КНДР ракет и российских «Искандеров»
Запущенные Северной Кореей ракеты малой дальности были новым типом баллистических ракет, они похожи по техническим характеристикам на российские комплексы "Искандер", сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на Минобороны Южной Кореи.
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Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
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В Норвегии призвали убивать «русских лососей»
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