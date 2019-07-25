Финансы
Евро упал ниже 70 рублей впервые с марта 2018 годаГазета.Ru вчера в 12:47
Курс евро на московской бирже снизился на 0,76% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69,96 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки. При этом в последний раз курс евро находился ниже 70 рублей 12 марта 2018 года. Укрепляется рубль и относительно доллара.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 04:35, Вашингтон
Армия и оружие
Во Владивосток прибыл вьетнамский фрегат «Куанг Чунг»
Обновлено в 04:12
Политика
Прокуратура Австрии объявила россиянина Зайцева в международный розыск
Ранее в четверг стало известно, что МВД Австрии объявило Зайцева в розыск по подозрению в том, что он проводил секретные действия в пользу российской военной разведки «в ущерб интересам Австрийской Республики».
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке
Обновлено вчера в 15:28
Общество
Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата
Рособрнадзор установил минимальное количество баллов единого государственного экзамена в 2020 году для подтверждения освоения школьной программы.
Обновлено в 03:29
Политика
В Мосгоризбиркоме объяснили вынос дивана с Соболь борьбой с клопами
Соболь отказалась покидать Мосгоризбирком, после чего охрана здания вынесла ее из здания прямо на диване, на котором она сидела, и вызвала полицию.
Обновлено в 04:09
Экономика
Россиян предупредили о подорожании сладостей
Кондитерские изделия в России могут подорожать на 5-7 процентов. Об этом «Известиям» сообщили в Московской торгово-промышленной палате.
Обновлено в 00:59
Армия и оружие
Украинские пограничники испугались зеленого луча России
По данным ведомства, освещение зеленым лучом происходит с направления, где распознан один из кораблей Береговой охраны российской ФСБ.
Обновлено в 04:14
Общество
Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве
Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.
Обновлено в 02:57
Политика
ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. Официальные результаты должны обнародовать до 5 августа включительно.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Мужчина расстрелял нескольких человек на улицах Лос-Анджелеса
В Лос-Анджелесе вооруженный мужчина несколько раз в течение дня открывал стрельбу на улицах города, в результате погибли четыре человека, двое ранены.
Обновлено в 03:50
Политика
Британия вводит ограничение на экспорт в Россию подводных аппаратов
Великобритания вводит дополнительное положение о контроле над экспортом подводных аппаратов в Россию, сообщает 26 июля RT.
Обновлено в 01:34
Происшествия
В лагере под Хабаровском ребенка избили и выбросили в окоп
Ребенка из Еврейской автономной области (ЕАО) избили и выбросили в окоп в палаточном лагере «Спецназ дети» в Хабаровском крае, сообщает Regnum в пятницу, 26 июля.
Обновлено в 04:13
Политика
МИД России изучит решение Палестины об отказе от соглашений с Израилем
В четверг, как информировало агентство WAFA, президент Государства Палестина Махмуд Аббас по итогам прошедшего в Рамалле заседания палестинского руководства, заявил, что палестинцы прекращают выполнение всех мирных соглашений, подписанных с Израилем.
Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес
Михаил Ширвиндт подал на развод со второй женой
Известный телеведущий Михаил Ширвиндт подал в суд документы о разводе со своей второй супругой Татьяной Морозовой.
Обновлено вчера в 13:14
Политика
Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действия
Ветеран полка "Азов" Никита Макеев рассказал, в чем была причина его нападения на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 00:23
Происшествия
В Челябинске в ДТП с автобусом и автокраном пострадали восемь человек
Пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии после столкновения в пятницу в Челябинске автокрана и автобуса ПАЗ, нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.
Обновлено в 03:23
Политика
Украина придумала замену российскому газу
Российский газ Украина решила заменить катарским, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 12:32
Происшествия
Укравшая 41 млн кассирша сбежала за границу
Кассирша из московского пункта обмена валют, укравшая у клиента 41 млн рублей, могла сбежать из России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено в 01:37
Экономика
На черном рынке появились списки любимых банкоматов клиентов
С начала года стоимость выписки по счету клиента банка за месяц подорожала с 2 тысяч до 15 тысяч рублей, говорится в исследовании.
Обновлено в 02:39
Политика
Моряки задержанного на Украине российского танкера прибыли в Москву
В СБУ не нашли нарушений Морского права и законов Украины со стороны экипажа задержанного в четверг российского танкера, поэтому оснований для задержания моряков не было.
Обновлено вчера в 21:35
Политика
СК задержал бывшего главу правительства Астраханской области
Следователи задержали бывшего главу правительства Астраханской области Расула Султанова и исполняющего обязанности министра финансов региона Виталия Шведова, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Обновлено в 04:08
Политика
США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРС С-400
Обновлено вчера в 18:11
Политика
Польша решила позвать Путина на годовщину освобождения Освенцима
Власти Польши намерены пригласить президента России Владимира Путина на 75-ю годовщину освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
Обновлено в 04:21
Здоровье
Алексей Дюмин оценил ход ремонта поликлиники на Оборонной
Обновлено в 03:21
Политика
Назначен новый глава Комитета начальников штабов ВС США
В четверг сенат конгресса США утвердил выдвинутую американским президентом Дональдом Трампом кандидатуру генерала Марка Милли на пост председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США.
Обновлено вчера в 14:29
Происшествия
Морских пехотинцев США задержали за торговлю людьми и наркотиками
Обновлено вчера в 15:53
Экономика
Конор Макгрегор поторгует своим виски в России
Обновлено в 04:31
Космос
Китай вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования
Китай в пятницу произвёл успешный вывод на орбиту трёх космических аппаратов пятой группировки спутников дистанционного зондирования «Яогань-30» (YG-30-05).
Обновлено в 01:04
Спорт
Мужская сборная Италии по водному поло стала вторым финалистом ЧМ
Итальянские ватерполисты вышли в финал чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу.
Обновлено вчера в 06:48
Общество
Росстат назвал регионы с самыми низкими зарплатами учителей
По данным ведомства, низкие зарплаты получают учителя в Северо-Кавказском федеральном округе (26,3 тыс. руб.), а также в Пензенской (26,9 тыс. руб.), Саратовской (27,5 тыс. руб.), Орловской (28 тыс. руб.), Новгородской (28,8 тыс. руб.), Ивановской (29 тыс. руб.) и Белгородской (29,3 тыс. руб.) областях.
Обновлено вчера в 11:35