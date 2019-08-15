Финансы

Курс евро впервые с апреля превысил 74 рубляВедомости 07:22

Последний раз за евро давали более 74 руб. еще в начале апреля. Курс рубля падает второй день подряд – за среду доллар и евро подорожали на 1,09 руб. и 1,02 руб. соответственно.
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Курс евро превысил 74 рубля впервые с апреля

Газета.Ru12:31

Курс евро впервые с апреля превысил 74 рубля

Ведомости07:22

Евро впервые с 1 апреля превысил отметку в 74 рубля

Интерфакс06:37

Курс евро на Мосбирже превысил 74 рубля впервые с 1 апреля

ТАСС06:32

Российский рубль сегодня вновь теряет в весе

Эхо Москвы06:32

Курс евро превысил 74 рубля впервые с апреля

RT на русском06:16

Курс евро впервые с начала апреля превысил 74 руб

РБК06:54
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 13:29, Ашберн
Происшествия

Полиция задержала стрелка из Котельников после передачи ему коньяка

Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник, мужчина попросил полицейских передать ему бутылку коньяка.
Обновлено в 13:09
Шоу-бизнес

Могилу звезды «Служебного романа» Людмилы Ивановой разграбили

Три года назад ушла из жизни народная артистка России Людмила Иванова.
Обновлено в 11:52
Происшествия

100 тысяч рублей: назван размер компенсации пассажирам самолета А-321

Обновлено в 10:16
Политика

В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса

Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32
Происшествия

Заслуженный пилот России оценил действия экипажа А321

Обновлено в 01:59
Общество

Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

Обновлено в 00:03
Политика

Рабинович устроил скандал в Раде из-за русского языка

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За життя" Рабинович в среду, 14 августа, устроил перепалку с другими депутатами из-за русского языка.
Обновлено вчера в 05:26
Происшествия

В центре Лондона ранили ножом человека

В Лондоне неизвестный напал с с ножом на мужчину рядом со зданием МВД Великобритании.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия

Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Происшествия

Жена посадившего самолет А-321 пилота рассказала об их знакомстве

Пилот Дамир Юсупов, который совершил настоящий подвиг и сумел посадить самолет в поле в Раменском районе Подмосковья, после ЧП позвонил жене.
Обновлено в 08:48
Общество

Назван размер справедливой зарплаты россиян

Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей.
Обновлено в 09:07
Происшествия

Франция поможет расследовать аварийную посадку А321

Обновлено в 13:09
Происшествия

На территории промзоны в Москве горит ангар

Пожар возник в ангаре на территории промышленной зоны на севере Москвы, площадь возгорания составляет 400 кв. метров, один человек пострадал.
Обновлено в 12:47
Футбол

Спартак — Тун 0:1 (Перерыв)

Московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 03:20
Происшествия

В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика

Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 05:12
Хоккей

«Авангард» обыграл московское «Динамо» в контрольном матче в Балашихе

Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес

Холли Берри опубликовала «голое» фото в честь своего 53-летия

Холли Берри решила в этом году сама поздравить себя с днем рождения.
Обновлено в 12:58
Общество

ФБК рассказал о пентхаусе главы Мосгордумы за 100 млн рублей

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников является владельцем семикомнатного пентхауса в центре Москвы, говорится в расследование фонда борьбы с коррупцией.
Обновлено в 11:22
Энергетика

Fitch ожидает снижение EBITDA «Газпрома» из-за поставок СПГ в Европу

Fitch указывает, что 30% европейского экспортного газа «Газпрома» в 2019-2020 годах будут продаваться по спотовым ценам, в то время как остальной объём экспортного газа будет реализован по ценам, установленным контрактами с нефтяной привязкой, а также гибридными контрактами, учитывающими цены на нефть и спотовые цены на газ.
Обновлено в 12:54
Происшествия

Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus

Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено в 09:07
Общество

В Кремле нашли бомбу времен войны

На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Автомобиль врезался в остановку на Старой площади в Москве

Легковой автомобиль Skoda вылетел на остановку общественного транспорта в центре Москвы по адресу: Старая площадь, дом 2.
Обновлено в 11:38
Авто

В Германии отзывают 1,5 тысячи автомобилей Lada Niva

По информации местных СМИ, причиной отзыва стала неправильная укладка электрического кабеля генератора, который при определенном стечении обстоятельств может привести к возгоранию машины (дистрибьютор отмечает, что вероятность такого развития событий очень мала).
Обновлено в 09:40
Происшествия

Кому принадлежат свалки у аэродрома Жуковский

Несмотря на всё вышеперечисленное министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин заявил, что свалок возле Жуковского нет, ближайший к аэродрому мусорный полигон «Сафоново» находится в 14 км, да и тот закрыли семь лет назад.
Обновлено в 12:36
Общество

Соболь объявила о прекращении голодовки

Как отмечается, голодовку она объявила после того, как ей отказали в регистрации - 13 июля.
Обновлено вчера в 16:34
Музыка

Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»

Обновлено в 07:57
Политика

Великобритания запретила экспорт подводных аппаратов в Россию

Великобритания запретила поставлять подводные погружаемые аппараты и сопутствующее оборудование в Россию в связи с возможной "угрозой" функционированию подводных кабелей со стороны РФ.
Обновлено в 06:58
Хоккей

Овечкин порассуждал о возвращении в Россию

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин ответил на вопрос о возможном возвращении в Россию.
Обновлено в 11:08
Космос

Военные США сообщили о взрыве в космосе

Служба контроля космического пространства ВВС США засекла взрыв на орбите Земли третьей ступени европейской ракеты космического назначения Ariane 4. Ракета в августе 1992 года вывела в космос три спутника.
Обновлено в 06:39
Футбол

«Порту» намерен подать в суд на «Матч ТВ»

Директор по коммуникациям "Порту" Франсишку Маркеш рассказал о намерении клуба подать в суд на телеканал "Матч" в связи со скандалом после ответной встречи с "Краснодаром" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов (2:3).
Обновлено в 09:18
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