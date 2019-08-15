Финансы

Курс евро впервые с апреля превысил 74 рубляВедомости вчера в 16:39

Инвесторы в четверг с тревогой следили за новостями с зарубежных рынков. В первой половине дня рубль обновил минимумы за несколько месяцев. К 13.45 мск курс доллара вырос на 55 коп. до 66,57 руб. – выше он был в начале мая.
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Курс евро впервые с апреля превысил 74 рубля

Ведомостивчера в 16:39

Рубль вечером стабилизируется при дешевеющей нефти

ПРАЙМвчера в 14:48

Курс евро превысил 74 рубля впервые с апреля

RT на русскомвчера в 06:16

Курс евро впервые с апреля превысил 74 рубля

Взгляд.рувчера в 06:21

Курс евро на Мосбирже превысил 74 рубля впервые с 1 апреля

ТАССвчера в 06:32

Курс евро превысил 74 рубля впервые с апреля

Газета.Ruвчера в 12:31

Евро впервые с 1 апреля превысил отметку в 74 рубля

Интерфаксвчера в 06:37
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 03:16, Ашберн
Футбол

«Спартак» просит перенести время начала матча против «Крыльев Советов»

«Спартак» обратился к РПЛ с просьбой перенести начало матча 7-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».
Обновлено в 03:09
Происшествия

Избитый в Ялте священник сообщил об оказываемом на него давлении

Московский священник Алексей Забелин, заявивший, что уличный артист избил его на набережной в Ялте, сообщил, что подвергается давлению.
Обновлено вчера в 23:40
Армия и оружие

Эксперты рассказали о преимуществах С-400 над американским оружием

Обновлено в 03:06
Происшествия

Пилот аварийно севшего в поле А321 вернулся в Екатеринбург

Дамир Юсупов, командир экипажа самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», аварийно севшего на кукурузное поле в Подмосковье, вернулся домой в Екатеринбург, сообщили в пятницу, 16 августа, «РИА Новости» в авиакомпании.
Обновлено в 02:59
Политика

Офис Зеленского разработает план возвращения Крыма и Донбасса

Украинские власти разрабатывают способы возвращения Донбасса и Крыма под контроль Киева, рассказал заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка.
Обновлено вчера в 15:39
Здоровье

В Минздраве назвали самые распространенные болезни школьников

Специалисты Минздрава рассказали о распространенных заболеваниях, которыми болеют российские школьники.
Обновлено вчера в 15:50
Политика

Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Авто

Госдума введет запрет на эксплуатацию старых авто

Обновлено 14 августа в 03:23
Происшествия

Конор Макгрегор подрался с пенсионером из-за отказа выпить

Обновлено в 01:04
Происшествия

Семеро ульяновцев попали в больницу, отравившись подсолнечным маслом

В Ульяновском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи и областной детской клинической больнице проходят лечение семь пациентов, госпитализированных с подозрением на отравление неустановленным веществом. все пострадавшие (пятеро взрослых и двое детей) связанны друг с другом либо родственными, либо служебными отношениями.
Обновлено в 02:21
Происшествия

В Норвегии обнаружили радиоактивный йод после ЧП под Архангельском

Обновлено вчера в 10:26
Происшествия

Росприроднадзор нашёл незаконную свалку около аэропорта Жуковский

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) сообщила, что в радиусе двух километров от аэропорта Жуковский, где вчера, 15 августа, из-за попадания чайки в двигатель экстренно сел самолёт "Уральских авиалиний", находятся незаконная свалка и станция перегрузки мусора.
Обновлено вчера в 17:37
Футбол

«Спартак» пробился в плей-офф квалификации Лиги Европы

Московский "Спартак" на своем поле одержал победу над швейцарским "Туном" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено вчера в 14:46
Шоу-бизнес

44-летняя Екатерина Архарова родила сына

В августе прошлого года актриса Екатерина Архарова сказала «да» ресторатору Артему Илясову, с которым начала встречаться в 2017-м.
Обновлено вчера в 11:55
Общество

Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах

Генеральное консульство РФ в Гонконге рекомендовало россиянам воздержаться от посещения мест массовых скоплений люди в связи с ожидаемыми новыми демонстрациями в городе.
Обновлено в 02:00
Путешествия

В Турции предлагают ограничить систему «все включено»

Торговцы и ремесленники курортов Сиде и Аланьи попросили власти страны пересмотреть стандарты «все включено» для отелей.
Обновлено вчера в 04:19
Энергетика

Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть

Спрос на российскую нефть произошел за счет сокращения добычи стран ОПЕК и их партнеров после введенных США санкций.
Обновлено в 02:33
Происшествия

Трёхлетнего Колю, пропавшего в омской тайге, нашли живым

Трёхлетнего мальчика, которого почти двое суток искали в болотистых лесах Большереченского района, нашли живым.
Обновлено вчера в 05:09
Происшествия

В Москве задержали женщину за покупку лекарств ребенку-инвалиду

В Москве вновь задержали мать ребенка-инвалида, которая через интернет купила незарегистрированное в России лекарство.
Обновлено в 02:53
Экономика

Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день

Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени.
Обновлено вчера в 14:30
Технологии

В ССЭИ РЭУ имени Плеханова продолжается набор на программу МВА

В Саратовском социально-экономическом институте РЭУ имени Плеханова продолжается набор на программу "Мастер делового администрирования" - "Master of Business Administration".
Обновлено в 03:01
Финансы

Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов

Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:00
Авто

Показана Toyota Corolla в спецверсии Nightshade Edition

Стоимость Toyota Corolla Nightshade Edition в США начинается с отметки в 22 290 долларов или порядка 1,47 млн рублей за хэтчбек и 22 750 долларов (1,5 млн рублей) за седан.
Обновлено в 01:26
Космос

Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой

Обновлено вчера в 05:16
Авто

Новая подстава: вас снимают скрытой камерой на обгоне

В Сети опубликовано видео нового способа фиксации нарушений правил дорожного движения, который начали применять в Московской области.
Обновлено в 02:53
Технологии

Сбербанк запустит оплату в магазинах с помощью отпечатка пальца

Сбербанк готовится к внедрению оплаты с помощью биометрических данных - отпечатка пальца и изображения лица.
Обновлено в 03:12
Общество

Орнитологи предложили создать «паспорт аэропорта» после ЧП с A321

Подробнее — в материале "Известий": Полоса спасения: кто и как сотворил московское "чудо на Гудзоне"
Обновлено вчера в 18:50
Наука

Древние свиньи пережили полный геномный оборот после прибытия в Европу

"Археологи говорят, что свиней одомашнили на Ближнем Востоке, но генетические признаки европейских свиней указывают на родство с европейскими кабанами", — сообщают ученые из Оксфорского университета.
Обновлено вчера в 16:08
Общество

Россиян предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника

В России предложили ввести штраф за выгул собак опасных пород без поводка и намордника.
Обновлено в 00:59
Армия и оружие

Сирийские комплексы ПВО отразили ракетный удар со стороны Ливана

Комплексы ПВО Сирии в ночь на 16 августа отразили ракетный удар по военным объектам в городе Масьяф в провинции Хама.
Обновлено вчера в 18:59
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