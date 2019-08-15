Финансы
Курс евро впервые с апреля превысил 74 рубляВедомости вчера в 16:39
Инвесторы в четверг с тревогой следили за новостями с зарубежных рынков. В первой половине дня рубль обновил минимумы за несколько месяцев. К 13.45 мск курс доллара вырос на 55 коп. до 66,57 руб. – выше он был в начале мая.
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Футбол
«Спартак» просит перенести время начала матча против «Крыльев Советов»
«Спартак» обратился к РПЛ с просьбой перенести начало матча 7-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».
Обновлено в 03:09
Происшествия
Избитый в Ялте священник сообщил об оказываемом на него давлении
Московский священник Алексей Забелин, заявивший, что уличный артист избил его на набережной в Ялте, сообщил, что подвергается давлению.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
Пилот аварийно севшего в поле А321 вернулся в Екатеринбург
Дамир Юсупов, командир экипажа самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», аварийно севшего на кукурузное поле в Подмосковье, вернулся домой в Екатеринбург, сообщили в пятницу, 16 августа, «РИА Новости» в авиакомпании.
Обновлено в 02:59
Политика
Офис Зеленского разработает план возвращения Крыма и Донбасса
Украинские власти разрабатывают способы возвращения Донбасса и Крыма под контроль Киева, рассказал заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка.
Обновлено вчера в 15:39
Здоровье
В Минздраве назвали самые распространенные болезни школьников
Специалисты Минздрава рассказали о распространенных заболеваниях, которыми болеют российские школьники.
Обновлено вчера в 15:50
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Авто
Госдума введет запрет на эксплуатацию старых авто
Обновлено 14 августа в 03:23
Происшествия
Семеро ульяновцев попали в больницу, отравившись подсолнечным маслом
В Ульяновском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи и областной детской клинической больнице проходят лечение семь пациентов, госпитализированных с подозрением на отравление неустановленным веществом. все пострадавшие (пятеро взрослых и двое детей) связанны друг с другом либо родственными, либо служебными отношениями.
Обновлено в 02:21
Происшествия
В Норвегии обнаружили радиоактивный йод после ЧП под Архангельском
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия
Росприроднадзор нашёл незаконную свалку около аэропорта Жуковский
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) сообщила, что в радиусе двух километров от аэропорта Жуковский, где вчера, 15 августа, из-за попадания чайки в двигатель экстренно сел самолёт "Уральских авиалиний", находятся незаконная свалка и станция перегрузки мусора.
Обновлено вчера в 17:37
Футбол
«Спартак» пробился в плей-офф квалификации Лиги Европы
Московский "Спартак" на своем поле одержал победу над швейцарским "Туном" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено вчера в 14:46
Шоу-бизнес
44-летняя Екатерина Архарова родила сына
В августе прошлого года актриса Екатерина Архарова сказала «да» ресторатору Артему Илясову, с которым начала встречаться в 2017-м.
Обновлено вчера в 11:55
Общество
Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах
Генеральное консульство РФ в Гонконге рекомендовало россиянам воздержаться от посещения мест массовых скоплений люди в связи с ожидаемыми новыми демонстрациями в городе.
Обновлено в 02:00
Путешествия
В Турции предлагают ограничить систему «все включено»
Торговцы и ремесленники курортов Сиде и Аланьи попросили власти страны пересмотреть стандарты «все включено» для отелей.
Обновлено вчера в 04:19
Энергетика
Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть
Спрос на российскую нефть произошел за счет сокращения добычи стран ОПЕК и их партнеров после введенных США санкций.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Трёхлетнего Колю, пропавшего в омской тайге, нашли живым
Трёхлетнего мальчика, которого почти двое суток искали в болотистых лесах Большереченского района, нашли живым.
Обновлено вчера в 05:09
Происшествия
В Москве задержали женщину за покупку лекарств ребенку-инвалиду
В Москве вновь задержали мать ребенка-инвалида, которая через интернет купила незарегистрированное в России лекарство.
Обновлено в 02:53
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день
Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени.
Обновлено вчера в 14:30
Технологии
В ССЭИ РЭУ имени Плеханова продолжается набор на программу МВА
В Саратовском социально-экономическом институте РЭУ имени Плеханова продолжается набор на программу "Мастер делового администрирования" - "Master of Business Administration".
Обновлено в 03:01
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:00
Авто
Показана Toyota Corolla в спецверсии Nightshade Edition
Стоимость Toyota Corolla Nightshade Edition в США начинается с отметки в 22 290 долларов или порядка 1,47 млн рублей за хэтчбек и 22 750 долларов (1,5 млн рублей) за седан.
Обновлено в 01:26
Космос
Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой
Обновлено вчера в 05:16
Авто
Новая подстава: вас снимают скрытой камерой на обгоне
В Сети опубликовано видео нового способа фиксации нарушений правил дорожного движения, который начали применять в Московской области.
Обновлено в 02:53
Технологии
Сбербанк запустит оплату в магазинах с помощью отпечатка пальца
Сбербанк готовится к внедрению оплаты с помощью биометрических данных - отпечатка пальца и изображения лица.
Обновлено в 03:12
Общество
Орнитологи предложили создать «паспорт аэропорта» после ЧП с A321
Подробнее — в материале "Известий": Полоса спасения: кто и как сотворил московское "чудо на Гудзоне"
Обновлено вчера в 18:50
Наука
Древние свиньи пережили полный геномный оборот после прибытия в Европу
"Археологи говорят, что свиней одомашнили на Ближнем Востоке, но генетические признаки европейских свиней указывают на родство с европейскими кабанами", — сообщают ученые из Оксфорского университета.
Обновлено вчера в 16:08
Общество
Россиян предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника
В России предложили ввести штраф за выгул собак опасных пород без поводка и намордника.
Обновлено в 00:59
Армия и оружие
Сирийские комплексы ПВО отразили ракетный удар со стороны Ливана
Комплексы ПВО Сирии в ночь на 16 августа отразили ракетный удар по военным объектам в городе Масьяф в провинции Хама.
Обновлено вчера в 18:59