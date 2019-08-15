По данным на 13:13 мск, котировки единой европейской валюты выросли на 44,5 копейки по отношению к закрытию предыдущего дня и оставили 74,005 руб./EUR1. При этом курс доллара к данному моменту достиг 66,365 руб./$1, что на 35 копеек выше закрытия среды.

Происшествия Суд в Киеве заочно арестовал экс-главу МВД Украины Захарченко Захарченко возглавлял МВД Украины с ноября 2011 по февраль 2014 года, когда Верховная рада отстранила его от этой должности.

Происшествия Суд перевёл фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля под домашний арест Мосгорсуд принял решение перевести партнёра инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора гражданина Франции Филиппа Дельпаля, который обвиняется в мошенничестве, под домашний арест.

Происшествия Пассажиры аварийно севшего самолета отказались лететь в Крым Более трети пассажиров самолета, направлявшегося в Симферополь из аэропорта Жуковский и совершившего аварийную посадку, отказались лететь в Крым другим рейсом.

Общество Назван размер справедливой зарплаты в России «По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.

Кино Дочь Брюса Ли попросила Тарантино «заткнуться» Шеннон Эмили Ли, дочь Брюса Ли, потребовала извинений от режиссера Квентина Тарантино и посоветовала ему "заткнуться".

Политика Путин отказался отдать операторам частоты для 5G Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.

Футбол Михайличенко сегодня возглавит киевское «Динамо» Спортивный директор киевского «Динамо» Алексей Михайличенко сегодня станет главным тренером команды.

Политика Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил, что не считает тупиковой ситуацию с подписанием мирного договора с Японией.

Футбол «Порту» обвинил «Матч ТВ» в срыве трансляции игры с «Краснодаром» Директор «Порту» по вопросам коммуникации Франсишку Мораеш рассказал, почему в России была сорвана трансляция ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара» (2:3). По версии «Порту», именно телеканал «Матч ТВ» нарушил договоренности, отказавшись перевести €50 тыс. за полтора часа до начала трансляции.

Происшествия В Красноярске отец выкинул дочь из окна дома Отец выкинул шестимесячного ребенка из окна общежития в Красноярске.

Общество В Кремле нашли бомбу времен войны На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.

Происшествия Портрет Билла Клинтона в платье нашли в особняке у Эпштейна Бывший президент США Билл Клинтон был изображен в синем платье и красных туфлях на картине, найденной в особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Политика В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.

Политика Путин встретится с врио главы Курганской области Президент РФ Владимир Путин проведет в четверг международный телефонный разговор и ряд рабочих встреч, в том числе с врио главы Курганской области Вадимом Шумковым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Происшествия Супруга посадившего самолет А321 пилота рассказала об их знакомстве Командир воздушного судна (КВС) А321 «Уральских авиалиний» 41-летний Дамир Юсупов, посадивший лайнер в поле в Раменском районе Подмосковья, после происшествия первым делом позвонил супруге.

Происшествия Минэкологии Подмосковья отвергло влияние свалки на инцидент с А321 Пассажирский самолёт Airbus A321 «Уральских авиалиний», следовавший рейсом Москва — Симферополь, совершил экстренную посадку в поле в Подмосковье вскоре после вылета из аэропорта Жуковский.

Технологии «Умный контроль» сбора и вывоза отходов создадут в Подмосковье В пресс-службе сообщили, что всего в Подмосковье уже 100 контейнеров для "сухих" отходов с датчиками уровня наполнения, они установлены, в том числе, в Рузе и Красногорске.

Шоу-бизнес Константин Богомолов показал нежный кадр с Ксенией Собчак 37-летняя Ксения Собчак отдыхает в Италии вместе с 44-летним возлюбленным Константином Богомоловым.

Экономика Экспорт грузинского вина в Россию в июле сократился на 27% "В мае Грузия экспортировала в Россию более 4,5 млн бутылок вина, в июне - более 4,2 млн, а в июле экспорт вина сократился до более 3,5 млн бутылок, что на 27% меньше по сравнению с показателем экспорта за июль прошлого года", - сказано в сообщении.

Общество Синоптики прогнозируют жаркую погоду в Москве на следующей неделе Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал об ожидающейся на следующей неделе жаркой погоде в Москве.